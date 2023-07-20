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"Никогда не восстановится". В Австрии предрекли конец Украины - РИА Новости, 20.07.2023
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11:42 20.07.2023
https://ria.ru/20230720/naselenie-1885241079.html
"Никогда не восстановится". В Австрии предрекли конец Украины
"Никогда не восстановится". В Австрии предрекли конец Украины - РИА Новости, 20.07.2023
"Никогда не восстановится". В Австрии предрекли конец Украины
Венский институт международных экономических исследований предупредил о разрушительных последствиях сокращения населения Украины в связи с боевыми действиями,... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T11:42
2023-07-20T11:42
в мире
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австрия
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европейский совет
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Венский институт международных экономических исследований предупредил о разрушительных последствиях сокращения населения Украины в связи с боевыми действиями, сообщило издание Berliner Zeitung.“Вне зависимости от того, сколько еще будет длится конфликт и будет ли его дальнейшая эскалация, население Украины никогда не вернется на прежний уровень”, – заявила автор исследования Марина Твердоступ.По ее подсчетам, в 2040 году в стране будет проживать примерно 35 миллионов человек, что ощутимо меньше показателей до начала спецоперации. Уменьшение численности работоспособного населения, согласно исследованию, будет наиболее значительным, что ставит восстановление Украины под угрозу.Твердоступ также отметила, что уехавшие из Украины дети и молодежь, которые составляют треть беженцев, не вернутся обратно для спасения страны.По данным Европейского совета, Германия и Польша приняли больше всех беженцев из Украины: более 1 миллиона и около 994 тысяч соответственно.
https://radiosputnik.ria.ru/20230719/vsu-1885177628.html
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в мире, украина, австрия, германия, европейский совет
В мире, Украина, Австрия, Германия, Европейский совет
"Никогда не восстановится". В Австрии предрекли конец Украины

Исследователь Твердоступ: население Украины никогда не восстановится

© AP Photo / Jose Luis MaganaПро-украинские активисты возле Белого дома США
Про-украинские активисты возле Белого дома США - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© AP Photo / Jose Luis Magana
Про-украинские активисты возле Белого дома США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Венский институт международных экономических исследований предупредил о разрушительных последствиях сокращения населения Украины в связи с боевыми действиями, сообщило издание Berliner Zeitung.
“Вне зависимости от того, сколько еще будет длится конфликт и будет ли его дальнейшая эскалация, население Украины никогда не вернется на прежний уровень”, – заявила автор исследования Марина Твердоступ.
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По ее подсчетам, в 2040 году в стране будет проживать примерно 35 миллионов человек, что ощутимо меньше показателей до начала спецоперации. Уменьшение численности работоспособного населения, согласно исследованию, будет наиболее значительным, что ставит восстановление Украины под угрозу.
Твердоступ также отметила, что уехавшие из Украины дети и молодежь, которые составляют треть беженцев, не вернутся обратно для спасения страны.
По данным Европейского совета, Германия и Польша приняли больше всех беженцев из Украины: более 1 миллиона и около 994 тысяч соответственно.
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