https://ria.ru/20230720/naselenie-1885241079.html

"Никогда не восстановится". В Австрии предрекли конец Украины

"Никогда не восстановится". В Австрии предрекли конец Украины - РИА Новости, 20.07.2023

"Никогда не восстановится". В Австрии предрекли конец Украины

Венский институт международных экономических исследований предупредил о разрушительных последствиях сокращения населения Украины в связи с боевыми действиями,... РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T11:42

2023-07-20T11:42

2023-07-20T11:42

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Венский институт международных экономических исследований предупредил о разрушительных последствиях сокращения населения Украины в связи с боевыми действиями, сообщило издание Berliner Zeitung.“Вне зависимости от того, сколько еще будет длится конфликт и будет ли его дальнейшая эскалация, население Украины никогда не вернется на прежний уровень”, – заявила автор исследования Марина Твердоступ.По ее подсчетам, в 2040 году в стране будет проживать примерно 35 миллионов человек, что ощутимо меньше показателей до начала спецоперации. Уменьшение численности работоспособного населения, согласно исследованию, будет наиболее значительным, что ставит восстановление Украины под угрозу.Твердоступ также отметила, что уехавшие из Украины дети и молодежь, которые составляют треть беженцев, не вернутся обратно для спасения страны.По данным Европейского совета, Германия и Польша приняли больше всех беженцев из Украины: более 1 миллиона и около 994 тысяч соответственно.

https://radiosputnik.ria.ru/20230719/vsu-1885177628.html

https://ria.ru/20230719/ukraina-1885147081.html

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в мире, украина, австрия, германия, европейский совет