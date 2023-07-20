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Почти 700 автомобилей ждут очереди на проезд по Крымскому мосту - РИА Новости, 20.07.2023
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15:48 20.07.2023 (обновлено: 16:46 20.07.2023)
https://ria.ru/20230720/most-1885298543.html
Почти 700 автомобилей ждут очереди на проезд по Крымскому мосту
Почти 700 автомобилей ждут очереди на проезд по Крымскому мосту - РИА Новости, 20.07.2023
Почти 700 автомобилей ждут очереди на проезд по Крымскому мосту
Количество машин в пробке у Крымского моста со стороны Тамани увеличилось до 180, со стороны Керчи находится 510 автомобилей, сообщается в оперативном... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T15:48
2023-07-20T16:46
республика крым
краснодарский край
авто
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КРАСНОДАР, 20 июл – РИА Новости. Количество машин в пробке у Крымского моста со стороны Тамани увеличилось до 180, со стороны Керчи находится 510 автомобилей, сообщается в оперативном телеграм-канале о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.По состоянию на утро четверга заторов автомобилей у Крымского моста не было."13.00. В очереди со стороны Тамани находится 180 транспортных средств. Ожидание около часа. В очереди со стороны Керчи находится 510 транспортных средств. Ожидание около двух часов", - говорится в сообщении.В настоящее время по мосту могут ехать легковые автомобили массой до 3,5 тонны. Через Керченскую паромную переправу направляются грузовые автомобили с приоритетными видами товаров, рейсовые автобусы и организованные группы детей. Движение грузового транспорта с неприоритетными грузами, всех прочих заказных автобусов осуществляется через новые регионы.В ночь на понедельник два украинских надводных беспилотника совершили атаку на Крымский мост. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". В результате теракта погибли двое взрослых и пострадал один ребенок, повреждено автодорожное полотно. Движение автотранспорта по Крымскому мосту открыто в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань–Керчь.
https://ria.ru/20230720/tanker-1885275371.html
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республика крым, краснодарский край, авто
Республика Крым, Краснодарский край, Авто
Почти 700 автомобилей ждут очереди на проезд по Крымскому мосту

Почти 700 автомобилей с обеих сторон Крымского моста ждут очереди на проезд

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкИнсталляция - символы Z и V на фоне Крымского моста
Инсталляция - символы Z и V на фоне Крымского моста - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Инсталляция - символы Z и V на фоне Крымского моста. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 20 июл – РИА Новости. Количество машин в пробке у Крымского моста со стороны Тамани увеличилось до 180, со стороны Керчи находится 510 автомобилей, сообщается в оперативном телеграм-канале о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.
По состоянию на утро четверга заторов автомобилей у Крымского моста не было.
"13.00. В очереди со стороны Тамани находится 180 транспортных средств. Ожидание около часа. В очереди со стороны Керчи находится 510 транспортных средств. Ожидание около двух часов", - говорится в сообщении.
В настоящее время по мосту могут ехать легковые автомобили массой до 3,5 тонны. Через Керченскую паромную переправу направляются грузовые автомобили с приоритетными видами товаров, рейсовые автобусы и организованные группы детей. Движение грузового транспорта с неприоритетными грузами, всех прочих заказных автобусов осуществляется через новые регионы.
В ночь на понедельник два украинских надводных беспилотника совершили атаку на Крымский мост. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". В результате теракта погибли двое взрослых и пострадал один ребенок, повреждено автодорожное полотно. Движение автотранспорта по Крымскому мосту открыто в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань–Керчь.
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