https://ria.ru/20230720/most-1885298543.html
Почти 700 автомобилей ждут очереди на проезд по Крымскому мосту
Почти 700 автомобилей ждут очереди на проезд по Крымскому мосту - РИА Новости, 20.07.2023
Почти 700 автомобилей ждут очереди на проезд по Крымскому мосту
Количество машин в пробке у Крымского моста со стороны Тамани увеличилось до 180, со стороны Керчи находится 510 автомобилей, сообщается в оперативном... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T15:48
2023-07-20T15:48
2023-07-20T16:46
республика крым
краснодарский край
авто
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КРАСНОДАР, 20 июл – РИА Новости. Количество машин в пробке у Крымского моста со стороны Тамани увеличилось до 180, со стороны Керчи находится 510 автомобилей, сообщается в оперативном телеграм-канале о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.По состоянию на утро четверга заторов автомобилей у Крымского моста не было."13.00. В очереди со стороны Тамани находится 180 транспортных средств. Ожидание около часа. В очереди со стороны Керчи находится 510 транспортных средств. Ожидание около двух часов", - говорится в сообщении.В настоящее время по мосту могут ехать легковые автомобили массой до 3,5 тонны. Через Керченскую паромную переправу направляются грузовые автомобили с приоритетными видами товаров, рейсовые автобусы и организованные группы детей. Движение грузового транспорта с неприоритетными грузами, всех прочих заказных автобусов осуществляется через новые регионы.В ночь на понедельник два украинских надводных беспилотника совершили атаку на Крымский мост. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". В результате теракта погибли двое взрослых и пострадал один ребенок, повреждено автодорожное полотно. Движение автотранспорта по Крымскому мосту открыто в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань–Керчь.
https://ria.ru/20230720/tanker-1885275371.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика крым, краснодарский край, авто
Республика Крым, Краснодарский край, Авто
Почти 700 автомобилей ждут очереди на проезд по Крымскому мосту
Почти 700 автомобилей с обеих сторон Крымского моста ждут очереди на проезд
КРАСНОДАР, 20 июл – РИА Новости.
Количество машин в пробке у Крымского моста со стороны Тамани увеличилось до 180, со стороны Керчи находится 510 автомобилей, сообщается в оперативном телеграм-канале
о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.
По состоянию на утро четверга заторов автомобилей у Крымского моста не было.
"13.00. В очереди со стороны Тамани находится 180 транспортных средств. Ожидание около часа. В очереди со стороны Керчи находится 510 транспортных средств. Ожидание около двух часов", - говорится в сообщении.
В настоящее время по мосту могут ехать легковые автомобили массой до 3,5 тонны. Через Керченскую паромную переправу направляются грузовые автомобили с приоритетными видами товаров, рейсовые автобусы и организованные группы детей. Движение грузового транспорта с неприоритетными грузами, всех прочих заказных автобусов осуществляется через новые регионы.
В ночь на понедельник два украинских надводных беспилотника совершили атаку на Крымский мост. Следственный комитет РФ
возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". В результате теракта погибли двое взрослых и пострадал один ребенок, повреждено автодорожное полотно. Движение автотранспорта по Крымскому мосту открыто в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань–Керчь.
Владелец второго танкера отверг обвинения по атаке на Крымский мост