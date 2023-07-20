https://ria.ru/20230720/most-1885298543.html

Почти 700 автомобилей ждут очереди на проезд по Крымскому мосту

Почти 700 автомобилей ждут очереди на проезд по Крымскому мосту - РИА Новости, 20.07.2023

Почти 700 автомобилей ждут очереди на проезд по Крымскому мосту

Количество машин в пробке у Крымского моста со стороны Тамани увеличилось до 180, со стороны Керчи находится 510 автомобилей, сообщается в оперативном... РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T15:48

2023-07-20T15:48

2023-07-20T16:46

республика крым

краснодарский край

авто

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/11/1884681983_0:191:3072:1919_1920x0_80_0_0_5402eda07b44f3ad09eb360b5e429f32.jpg

КРАСНОДАР, 20 июл – РИА Новости. Количество машин в пробке у Крымского моста со стороны Тамани увеличилось до 180, со стороны Керчи находится 510 автомобилей, сообщается в оперативном телеграм-канале о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.По состоянию на утро четверга заторов автомобилей у Крымского моста не было."13.00. В очереди со стороны Тамани находится 180 транспортных средств. Ожидание около часа. В очереди со стороны Керчи находится 510 транспортных средств. Ожидание около двух часов", - говорится в сообщении.В настоящее время по мосту могут ехать легковые автомобили массой до 3,5 тонны. Через Керченскую паромную переправу направляются грузовые автомобили с приоритетными видами товаров, рейсовые автобусы и организованные группы детей. Движение грузового транспорта с неприоритетными грузами, всех прочих заказных автобусов осуществляется через новые регионы.В ночь на понедельник два украинских надводных беспилотника совершили атаку на Крымский мост. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". В результате теракта погибли двое взрослых и пострадал один ребенок, повреждено автодорожное полотно. Движение автотранспорта по Крымскому мосту открыто в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань–Керчь.

https://ria.ru/20230720/tanker-1885275371.html

республика крым

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

республика крым, краснодарский край, авто