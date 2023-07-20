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Мособлгаз достиг почти 100% уровня импортозамещения

Мособлгаз достиг почти 100% уровня импортозамещения - РИА Новости, 20.07.2023

Мособлгаз достиг почти 100% уровня импортозамещения

Правительство Московской области к 2030 году планирует довести уровень газификации до 99,6%. Для этого Мособлгаз - единый газовый оператор уже достиг почти 100% РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T12:00

2023-07-20T12:00

2023-07-20T12:00

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МОСКВА, 20 июл - Пресс-служба АО "Мособлгаз". Правительство Московской области к 2030 году планирует довести уровень газификации до 99,6%. Для этого Мособлгаз - единый газовый оператор уже достиг почти 100% уровня импортозамещения.Активный процесс импортозамещения в России начался еще с 2014 года из-за ухода иностранных партнеров и поставщиков из недружественных стран, однако многие секторы российской экономики год назад столкнулись с серьезным дефицитом комплектующих, технологий и программного обеспечения. Но были и те, кто начал переход на отечественную продукцию задолго до этого, и оказался готов к отсутствию импортных поставок.Мособлгаз еще год назад достиг полного импортозамещения в сфере строительства газораспределительных сетей. Партнерство с отечественными производителями позволяет быстрее находить индивидуальные инженерные решения и упрощает логистические задачи."Лучшие решения были найдены путем тесного взаимодействия изготовителей и инженеров нашего предприятия, - сообщил Игорь Баранов, гендиректор Мособлгаза. Например, один из подмосковных заводов по нашему специальному техзаданию собирает пункты редуцирования газа – по такому же принципу производство в Туле изготавливает фитинги. Планомерная работа по импортозамещению дает свои результаты, материалы и оборудование российского производства не уступают по качеству импортным аналогам, а по цене существенно дешевле".Основная расходная статья строительства сетей – трубы. Компания использует несколько видов этой продукции: стальные и полиэтиленовые трубы, также используются российские комплектующие для строительства – стальная запорная арматура и шаровые краны.Помимо материалов и оборудования, импортозамещение достигнуто и в части программного обеспечения. Автоматизированная система, разработанная на базе 1С, позволяет контролировать документооборот и все этапы газификации."Житель региона может подать заявку на газификацию, не выходя из дома, и она автоматически передается к исполнению" -, пояснили в компании.Недавно "Мособлгаз" запустил линейку современного газового оборудования собственной торговой марки Moguchi. Она включает более двадцати моделей настенных газовых котлов, газовых проточных водонагревателей и электрических котлов. В планах выпускать более 150 тыс. единиц продукции в год. По своим характеристикам оборудование отвечает самым современным требованиям и стандартам качества."Новое производство позволит нам решить задачу заместить рынок отопительного оборудования иностранного производства, дополнительно создать более 600 рабочих мест, увеличить долю рынка оборудования отечественного производства до 25%", - сообщили в региональном Министерстве энергетики.Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Заявка на размещение пресс-релиза.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы