https://ria.ru/20230720/missiya-1885368097.html
МАГАТЭ направит миссии на Украину в рамках мер по радиоактивным источникам
МАГАТЭ направит миссии на Украину в рамках мер по радиоактивным источникам - РИА Новости, 20.07.2023
МАГАТЭ направит миссии на Украину в рамках мер по радиоактивным источникам
МАГАТЭ в рамках мер, призванных обеспечить безопасность радиоактивных источников, на следующей неделе отправит свои миссии в Киев и Харьков, сообщил гендиректор РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T20:47
2023-07-20T20:47
2023-07-20T20:47
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. МАГАТЭ в рамках мер, призванных обеспечить безопасность радиоактивных источников, на следующей неделе отправит свои миссии в Киев и Харьков, сообщил гендиректор агентства Рафаэль Гросси. "На следующей неделе МАГАТЭ направит миссию в Киев и Харьков с целью установления фактов в рамках мероприятий по оказанию помощи Украине для обеспечения безопасности и сохранности радиоактивных источников, которые широко используются в различных видах мирной деятельности, например в больницах и промышленности", - приводятся слова Гросси на сайте организации. Отмечается, что эксперты миссии оценят ситуацию, касающуюся радиоактивных источников, а также изучат вопрос необходимого оборудования и других требований.
https://ria.ru/20230720/rotatsiya-1885354137.html
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в мире, киев, рафаэль гросси, магатэ, харьков, украина, космос - риа наука
В мире, Киев, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Харьков, Украина, Космос - РИА Наука
МАГАТЭ направит миссии на Украину в рамках мер по радиоактивным источникам
МАГАТЭ направит миссии в Киев и Харьков в рамках мер по радиоактивным источникам