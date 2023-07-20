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МАГАТЭ направит миссии на Украину в рамках мер по радиоактивным источникам - РИА Новости, 20.07.2023
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20:47 20.07.2023
https://ria.ru/20230720/missiya-1885368097.html
МАГАТЭ направит миссии на Украину в рамках мер по радиоактивным источникам
МАГАТЭ направит миссии на Украину в рамках мер по радиоактивным источникам - РИА Новости, 20.07.2023
МАГАТЭ направит миссии на Украину в рамках мер по радиоактивным источникам
МАГАТЭ в рамках мер, призванных обеспечить безопасность радиоактивных источников, на следующей неделе отправит свои миссии в Киев и Харьков, сообщил гендиректор РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T20:47
2023-07-20T20:47
в мире
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рафаэль гросси
магатэ
харьков
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. МАГАТЭ в рамках мер, призванных обеспечить безопасность радиоактивных источников, на следующей неделе отправит свои миссии в Киев и Харьков, сообщил гендиректор агентства Рафаэль Гросси. "На следующей неделе МАГАТЭ направит миссию в Киев и Харьков с целью установления фактов в рамках мероприятий по оказанию помощи Украине для обеспечения безопасности и сохранности радиоактивных источников, которые широко используются в различных видах мирной деятельности, например в больницах и промышленности", - приводятся слова Гросси на сайте организации. Отмечается, что эксперты миссии оценят ситуацию, касающуюся радиоактивных источников, а также изучат вопрос необходимого оборудования и других требований.
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в мире, киев, рафаэль гросси, магатэ, харьков, украина, космос - риа наука
В мире, Киев, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Харьков, Украина, Космос - РИА Наука
МАГАТЭ направит миссии на Украину в рамках мер по радиоактивным источникам

МАГАТЭ направит миссии в Киев и Харьков в рамках мер по радиоактивным источникам

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСимволика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)
Символика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Символика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) . Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. МАГАТЭ в рамках мер, призванных обеспечить безопасность радиоактивных источников, на следующей неделе отправит свои миссии в Киев и Харьков, сообщил гендиректор агентства Рафаэль Гросси.
"На следующей неделе МАГАТЭ направит миссию в Киев и Харьков с целью установления фактов в рамках мероприятий по оказанию помощи Украине для обеспечения безопасности и сохранности радиоактивных источников, которые широко используются в различных видах мирной деятельности, например в больницах и промышленности", - приводятся слова Гросси на сайте организации.
Отмечается, что эксперты миссии оценят ситуацию, касающуюся радиоактивных источников, а также изучат вопрос необходимого оборудования и других требований.
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