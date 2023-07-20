https://ria.ru/20230720/ministr-1885384386.html

Зеленский предложил заменить министра культуры

Зеленский предложил заменить министра культуры - РИА Новости, 20.07.2023

Зеленский предложил заменить министра культуры

Владимир Зеленский попросил премьер-министра Украины Денису Шмыгалю рассмотреть вопрос о замене главы министерства культуры Александра Ткаченко, который считает РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T23:55

2023-07-20T23:55

2023-07-20T23:55

технологии

украина

александр ткаченко (украина)

денис шмыгаль

владимир зеленский

верховная рада украины

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский попросил премьер-министра Украины Денису Шмыгалю рассмотреть вопрос о замене главы министерства культуры Александра Ткаченко, который считает нормальным выделить более 10 миллионов долларов на съемку патриотического кино в этом году. Об этом он заявил в видео, опубликованном в телеграм-канале украинского издания Klymenko.Time.Ранее Ткаченко заявил, что минкультуры выделит порядка 400 миллионов гривен (более 10 миллионов долларов) на съемку украинского кино и сериалов, по его мнению, это нормальная практика. "Это нормально, когда государство поддерживает сериальную продукцию. Так делали все во время Второй мировой войны, и британцы, и американцы, которые снимали кино не только за средства меценатов", - заявил он."Говорил сегодня с премьер-министром Шмыгалем,... в частности, через призму справедливости: бюджетные расходы. Я предложил главе правительства два шага. Первый: найти внебюджетные средства на проекты, которые действительно нужны. Второе: попросил премьер-министра рассмотреть замену министра культуры и информационной политики Украины", - заявил Зеленский в видео, опубликованном в его телеграм-канале. Он пояснил, что бюджетные расходы должны идти на оборону. По его словам, все проекты, в том числе сериалы, могут быть реализованы за счет внебюджетных ресурсов. Ткаченко был назначен министром культуры в июне 2020 года. До назначения на должность министра в 2019 году он был избран депутатом Верховной рады Украины. С 2008 по 2019 год Ткаченко занимал должность генерального директора группы "1+1 media".

https://ria.ru/20230623/festival-1880088398.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, украина, александр ткаченко (украина), денис шмыгаль, владимир зеленский, верховная рада украины