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Зеленский предложил заменить министра культуры - РИА Новости, 20.07.2023
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23:55 20.07.2023
https://ria.ru/20230720/ministr-1885384386.html
Зеленский предложил заменить министра культуры
Зеленский предложил заменить министра культуры - РИА Новости, 20.07.2023
Зеленский предложил заменить министра культуры
Владимир Зеленский попросил премьер-министра Украины Денису Шмыгалю рассмотреть вопрос о замене главы министерства культуры Александра Ткаченко, который считает РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T23:55
2023-07-20T23:55
технологии
украина
александр ткаченко (украина)
денис шмыгаль
владимир зеленский
верховная рада украины
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский попросил премьер-министра Украины Денису Шмыгалю рассмотреть вопрос о замене главы министерства культуры Александра Ткаченко, который считает нормальным выделить более 10 миллионов долларов на съемку патриотического кино в этом году. Об этом он заявил в видео, опубликованном в телеграм-канале украинского издания Klymenko.Time.Ранее Ткаченко заявил, что минкультуры выделит порядка 400 миллионов гривен (более 10 миллионов долларов) на съемку украинского кино и сериалов, по его мнению, это нормальная практика. "Это нормально, когда государство поддерживает сериальную продукцию. Так делали все во время Второй мировой войны, и британцы, и американцы, которые снимали кино не только за средства меценатов", - заявил он."Говорил сегодня с премьер-министром Шмыгалем,... в частности, через призму справедливости: бюджетные расходы. Я предложил главе правительства два шага. Первый: найти внебюджетные средства на проекты, которые действительно нужны. Второе: попросил премьер-министра рассмотреть замену министра культуры и информационной политики Украины", - заявил Зеленский в видео, опубликованном в его телеграм-канале. Он пояснил, что бюджетные расходы должны идти на оборону. По его словам, все проекты, в том числе сериалы, могут быть реализованы за счет внебюджетных ресурсов. Ткаченко был назначен министром культуры в июне 2020 года. До назначения на должность министра в 2019 году он был избран депутатом Верховной рады Украины. С 2008 по 2019 год Ткаченко занимал должность генерального директора группы "1+1 media".
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технологии, украина, александр ткаченко (украина), денис шмыгаль, владимир зеленский, верховная рада украины
Технологии, Украина, Александр Ткаченко (Украина), Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины
Зеленский предложил заменить министра культуры

Зеленский попросил премьера Шмыгаля рассмотреть замену министра культуры Украины

CC BY-SA 4.0 / V.lyaschenko / Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко
Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
CC BY-SA 4.0 / V.lyaschenko /
Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский попросил премьер-министра Украины Денису Шмыгалю рассмотреть вопрос о замене главы министерства культуры Александра Ткаченко, который считает нормальным выделить более 10 миллионов долларов на съемку патриотического кино в этом году. Об этом он заявил в видео, опубликованном в телеграм-канале украинского издания Klymenko.Time.
Ранее Ткаченко заявил, что минкультуры выделит порядка 400 миллионов гривен (более 10 миллионов долларов) на съемку украинского кино и сериалов, по его мнению, это нормальная практика. "Это нормально, когда государство поддерживает сериальную продукцию. Так делали все во время Второй мировой войны, и британцы, и американцы, которые снимали кино не только за средства меценатов", - заявил он.
«
"Говорил сегодня с премьер-министром Шмыгалем,... в частности, через призму справедливости: бюджетные расходы. Я предложил главе правительства два шага. Первый: найти внебюджетные средства на проекты, которые действительно нужны. Второе: попросил премьер-министра рассмотреть замену министра культуры и информационной политики Украины", - заявил Зеленский в видео, опубликованном в его телеграм-канале.
Он пояснил, что бюджетные расходы должны идти на оборону. По его словам, все проекты, в том числе сериалы, могут быть реализованы за счет внебюджетных ресурсов.
Ткаченко был назначен министром культуры в июне 2020 года. До назначения на должность министра в 2019 году он был избран депутатом Верховной рады Украины. С 2008 по 2019 год Ткаченко занимал должность генерального директора группы "1+1 media".
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ТехнологииУкраинаАлександр Ткаченко (Украина)Денис ШмыгальВладимир ЗеленскийВерховная Рада Украины
 
 
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