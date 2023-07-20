Зеленский предложил заменить министра культуры
Зеленский попросил премьера Шмыгаля рассмотреть замену министра культуры Украины
Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский попросил премьер-министра Украины Денису Шмыгалю рассмотреть вопрос о замене главы министерства культуры Александра Ткаченко, который считает нормальным выделить более 10 миллионов долларов на съемку патриотического кино в этом году. Об этом он заявил в видео, опубликованном в телеграм-канале украинского издания Klymenko.Time.
Ранее Ткаченко заявил, что минкультуры выделит порядка 400 миллионов гривен (более 10 миллионов долларов) на съемку украинского кино и сериалов, по его мнению, это нормальная практика. "Это нормально, когда государство поддерживает сериальную продукцию. Так делали все во время Второй мировой войны, и британцы, и американцы, которые снимали кино не только за средства меценатов", - заявил он.
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"Говорил сегодня с премьер-министром Шмыгалем,... в частности, через призму справедливости: бюджетные расходы. Я предложил главе правительства два шага. Первый: найти внебюджетные средства на проекты, которые действительно нужны. Второе: попросил премьер-министра рассмотреть замену министра культуры и информационной политики Украины", - заявил Зеленский в видео, опубликованном в его телеграм-канале.
Он пояснил, что бюджетные расходы должны идти на оборону. По его словам, все проекты, в том числе сериалы, могут быть реализованы за счет внебюджетных ресурсов.
Ткаченко был назначен министром культуры в июне 2020 года. До назначения на должность министра в 2019 году он был избран депутатом Верховной рады Украины. С 2008 по 2019 год Ткаченко занимал должность генерального директора группы "1+1 media".