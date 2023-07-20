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Макрон провел перестановки в правительстве - РИА Новости, 20.07.2023
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16:24 20.07.2023 (обновлено: 18:10 20.07.2023)
https://ria.ru/20230720/makron-1885314952.html
Макрон провел перестановки в правительстве
Макрон провел перестановки в правительстве - РИА Новости, 20.07.2023
Макрон провел перестановки в правительстве
Президент Франции Эммануэль Макрон провел перестановки в правительстве, сохранив ключевых министров на их постах и заменив глав министерств образования и... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T16:24
2023-07-20T18:10
в мире
франция
эммануэль макрон
элизабет борн
возрождение
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ПАРИЖ, 20 июл - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон провел перестановки в правительстве, сохранив ключевых министров на их постах и заменив глав министерств образования и здравоохранения, сообщил телеканал BFMTV.По информации телеканала, новым министром здравоохранения Франции стал глава кабинета премьер-министра Элизабет Борн Орельян Руссо. Он заменил на этом посту Франсуа Брона. Пост министра образования Франции занял бывший заместитель министра финансов Габриэль Атталь. Ранее эту должность занимал Пап Ндьяй. Министры занимали эти посты с июля 2022 года. Также в кабмине Франции сменился министр по вопросам солидарности, автономии и лиц с ограниченными возможностями: место Жана-Кристофа Комба займет лидер президентской фракции "Возрождение" во французском парламенте Аврора Берже.Другая приближенная Макрона, депутат от партии "Возрождение" Сабрина Агрести-Рубаш, сменила Оливье Кляйна на посту министра-делегата по вопросам городов и жилья при министерстве экологического перехода. Этот портфель с ней поделит мэр Дюнкерка Патрис Вергриет.Депутат от центристской партии "Демократическое движение" (Modem) Филипп Вижье занял пост министра-делегата по вопросам заморских территорий, сменив Жана-Франсуа Каренко.Госсекретарь при премьер-министре по вопросам социальной экономики и общественной жизни Марлен Шьяппа, которая ранее стала объектом критики со стороны ряда видных политиков из-за съемки и интервью для журнала Playboy, а также является фигурантом расследования о недобросовестном управлении созданным ею фондом "Марианна", заявила, что уйдет в отставку.Изначально в окружении президента сообщали лишь о "корректировках" в правительстве, отмечая, что изменения не коснутся ключевых ведомств - МИД, МВД, минобороны и минфина. Ранее на этой неделе Макрон также сообщил, что Элизабет Борн сохранит кресло премьера, отметив, что она пользуется его полным доверием. Как ранее сообщал телеканал, заседание кабмина в новом составе назначено на пятницу.
https://ria.ru/20230718/makron-1884866170.html
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в мире, франция, эммануэль макрон, элизабет борн, возрождение
В мире, Франция, Эммануэль Макрон, Элизабет Борн, Возрождение
Макрон провел перестановки в правительстве

Макрон назначил новых министров здравоохранения и образования в правительстве Франции

© AP Photo / Benoit TessierПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© AP Photo / Benoit Tessier
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 20 июл - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон провел перестановки в правительстве, сохранив ключевых министров на их постах и заменив глав министерств образования и здравоохранения, сообщил телеканал BFMTV.
По информации телеканала, новым министром здравоохранения Франции стал глава кабинета премьер-министра Элизабет Борн Орельян Руссо. Он заменил на этом посту Франсуа Брона.
Пост министра образования Франции занял бывший заместитель министра финансов Габриэль Атталь. Ранее эту должность занимал Пап Ндьяй.
Министры занимали эти посты с июля 2022 года.
Также в кабмине Франции сменился министр по вопросам солидарности, автономии и лиц с ограниченными возможностями: место Жана-Кристофа Комба займет лидер президентской фракции "Возрождение" во французском парламенте Аврора Берже.
Другая приближенная Макрона, депутат от партии "Возрождение" Сабрина Агрести-Рубаш, сменила Оливье Кляйна на посту министра-делегата по вопросам городов и жилья при министерстве экологического перехода. Этот портфель с ней поделит мэр Дюнкерка Патрис Вергриет.
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Госсекретарь при премьер-министре по вопросам социальной экономики и общественной жизни Марлен Шьяппа, которая ранее стала объектом критики со стороны ряда видных политиков из-за съемки и интервью для журнала Playboy, а также является фигурантом расследования о недобросовестном управлении созданным ею фондом "Марианна", заявила, что уйдет в отставку.
Изначально в окружении президента сообщали лишь о "корректировках" в правительстве, отмечая, что изменения не коснутся ключевых ведомств - МИД, МВД, минобороны и минфина.
Ранее на этой неделе Макрон также сообщил, что Элизабет Борн сохранит кресло премьера, отметив, что она пользуется его полным доверием.
Как ранее сообщал телеканал, заседание кабмина в новом составе назначено на пятницу.
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В миреФранцияЭммануэль МакронЭлизабет БорнВозрождение
 
 
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