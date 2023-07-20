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Пушилин вручил 20 квадроциклов военнослужащим ДНР - РИА Новости, 20.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:34 20.07.2023 (обновлено: 15:59 20.07.2023)
https://ria.ru/20230720/kvadrotsikly-1885301616.html
Пушилин вручил 20 квадроциклов военнослужащим ДНР
Пушилин вручил 20 квадроциклов военнослужащим ДНР - РИА Новости, 20.07.2023
Пушилин вручил 20 квадроциклов военнослужащим ДНР
Врио главы ДНР Денис Пушилин передал подразделениям "Сомали", ОБТФ "Каскад", "Спарты" и в 3-й мотострелковый батальон 20 квадроциклов, которые приобрел... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T15:34
2023-07-20T15:59
в мире
донецкая народная республика
денис пушилин
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 20 июл - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин передал подразделениям "Сомали", ОБТФ "Каскад", "Спарты" и в 3-й мотострелковый батальон 20 квадроциклов, которые приобрел анонимный меценат. "Очередная партия так необходимых квадроциклов, которые позволяют выполнять оперативные задачи и, что немаловажно, спасать жизни и здоровье ребятам. Хорошо, что есть такие меценаты, которые понимают, что важно достижение победы всеми доступными способами. Это очередная партия, но не последняя", - заявил Пушилин. По словам бойца ОБТФ "Каскад", квадроциклы на передовой необходимы для оперативной доставки боекомплекта, эвакуации раненых, а также для быстрого выдвижения к точке прорыва фронта, кроме того, такой вид транспорта не является для противника приоритетной целью. "Они (боевики ВСУ) никак не реагируют на этот транспорт. В него им и попасть, во-первых, тяжело. Когда беспилотник нас увидел, всякое бывает, не так просто попасть в быструю мишень", - рассказал боец.
https://ria.ru/20230719/tekhnika-1885096030.html
https://ria.ru/20230716/tekhnika-1884448495.html
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в мире, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины
В мире, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Пушилин вручил 20 квадроциклов военнослужащим ДНР

Пушилин передал подразделениям "Сомали", ОБТФ "Каскад", "Спарты" 20 квадроциклов

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкВременно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 20 июл - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин передал подразделениям "Сомали", ОБТФ "Каскад", "Спарты" и в 3-й мотострелковый батальон 20 квадроциклов, которые приобрел анонимный меценат.
«
"Очередная партия так необходимых квадроциклов, которые позволяют выполнять оперативные задачи и, что немаловажно, спасать жизни и здоровье ребятам. Хорошо, что есть такие меценаты, которые понимают, что важно достижение победы всеми доступными способами. Это очередная партия, но не последняя", - заявил Пушилин.
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По словам бойца ОБТФ "Каскад", квадроциклы на передовой необходимы для оперативной доставки боекомплекта, эвакуации раненых, а также для быстрого выдвижения к точке прорыва фронта, кроме того, такой вид транспорта не является для противника приоритетной целью.
"Они (боевики ВСУ) никак не реагируют на этот транспорт. В него им и попасть, во-первых, тяжело. Когда беспилотник нас увидел, всякое бывает, не так просто попасть в быструю мишень", - рассказал боец.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВооруженные силы Украины
 
 
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