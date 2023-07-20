https://ria.ru/20230720/kvadrotsikly-1885301616.html

Пушилин вручил 20 квадроциклов военнослужащим ДНР

Пушилин вручил 20 квадроциклов военнослужащим ДНР - РИА Новости, 20.07.2023

Пушилин вручил 20 квадроциклов военнослужащим ДНР

Врио главы ДНР Денис Пушилин передал подразделениям "Сомали", ОБТФ "Каскад", "Спарты" и в 3-й мотострелковый батальон 20 квадроциклов, которые приобрел... РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T15:34

2023-07-20T15:34

2023-07-20T15:59

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денис пушилин

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специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 20 июл - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин передал подразделениям "Сомали", ОБТФ "Каскад", "Спарты" и в 3-й мотострелковый батальон 20 квадроциклов, которые приобрел анонимный меценат. "Очередная партия так необходимых квадроциклов, которые позволяют выполнять оперативные задачи и, что немаловажно, спасать жизни и здоровье ребятам. Хорошо, что есть такие меценаты, которые понимают, что важно достижение победы всеми доступными способами. Это очередная партия, но не последняя", - заявил Пушилин. По словам бойца ОБТФ "Каскад", квадроциклы на передовой необходимы для оперативной доставки боекомплекта, эвакуации раненых, а также для быстрого выдвижения к точке прорыва фронта, кроме того, такой вид транспорта не является для противника приоритетной целью. "Они (боевики ВСУ) никак не реагируют на этот транспорт. В него им и попасть, во-первых, тяжело. Когда беспилотник нас увидел, всякое бывает, не так просто попасть в быструю мишень", - рассказал боец.

https://ria.ru/20230719/tekhnika-1885096030.html

https://ria.ru/20230716/tekhnika-1884448495.html

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в мире, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины