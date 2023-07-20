https://ria.ru/20230720/koran-1885371321.html

Иран высказал послу Швеции протест из-за осквернения Корана

Иран высказал послу Швеции протест из-за осквернения Корана - РИА Новости, 20.07.2023

Иран высказал послу Швеции протест из-за осквернения Корана

Посол Швеции в Иране был вызван в МИД страны в связи с неоднократным осквернением Корана, ему был заявлен протест и высказано осуждение, заявили в министерстве... РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T21:10

2023-07-20T21:10

2023-07-20T21:35

в мире

иран

швеция

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ахмед абуль гейт

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Посол Швеции в Иране был вызван в МИД страны в связи с неоднократным осквернением Корана, ему был заявлен протест и высказано осуждение, заявили в министерстве иностранных дел Исламской республики."В связи с неоднократным осквернением священного Корана в Швеции сегодня вечером, в четверг, посол этой страны в Тегеране был вызван представителем министерства иностранных дел нашей страны, ему был высказан решительный протест нашей страны", - говорится в заявлении иранского МИД в телеграм-канале.Тегеран также возложил на шведское правительство ответственность за оскорбление чувств мусульман по всему миру."Страна, которая заявляет о правах человека и гражданских правах, как может допустить, чтобы таким образом были нарушены права более чем двух миллиардов мусульман мира и примерно миллиона мусульман Швеции", - добавили в ведомстве.В конце июня в Стокгольме во время празднования Курбан-байрама прошла резонансная акция с осквернением и сожжением Корана, вызвавшая широкий отклик во многих странах мира. Ирак потребовал от властей Швеции выдачи иммигранта, совершившего акцию, для суда над ним, позже десятки иракцев собрались на акцию протеста возле посольства страны в Багдаде. Произошедшее также осудили Алжир, Афганистан, Египет, Индонезия, Ливан, Сирия, Турция, Узбекистан, генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абуль Гейт и генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Джасем аль-Будайве. Министерства иностранных дел Иордании и ОАЭ вызвали послов Швеции для вручения им ноты протеста.Позднее сообщалось о разрешении в Швеции еще ряда акций с повреждением религиозных книг. В четверг протестующие в Стокгольме не стали сжигать Коран, как ожидалось, но один из участников акции истоптал его.МИД России заявил, что безнаказанность участников этого инцидента может привести к непредсказуемым катастрофическим последствиям, мировое сообщество должно противостоять таким противоправным действиям.

https://ria.ru/20230720/koran-1885305669.html

https://ria.ru/20230720/koran-1885360960.html

иран

швеция

тегеран (город)

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, иран, швеция, мид ирана, тегеран (город), ахмед абуль гейт, лига арабских государств