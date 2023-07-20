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В Кремле сообщили о работе по обеспечению безопасности Союзного государства - РИА Новости, 20.07.2023
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12:55 20.07.2023 (обновлено: 13:34 20.07.2023)
https://ria.ru/20230720/kontseptsiya-1885260190.html
В Кремле сообщили о работе по обеспечению безопасности Союзного государства
В Кремле сообщили о работе по обеспечению безопасности Союзного государства - РИА Новости, 20.07.2023
В Кремле сообщили о работе по обеспечению безопасности Союзного государства
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что работа по обеспечению безопасности Союзного государства ведется. РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T12:55
2023-07-20T13:34
белоруссия
россия
дмитрий песков
в мире
союзное государство
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что работа по обеспечению безопасности Союзного государства ведется."Работа ведется. Это реальность, действительно, агрессивность Польши, такое враждебное отношение и к Беларуси, и к Российской Федерации", – сказал Песков журналистам на вопрос по поводу сообщения Польши о перебросе к восточной границе двух бригад военных.
https://ria.ru/20230714/podkhody-1884200704.html
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белоруссия, россия, дмитрий песков, в мире, союзное государство
Белоруссия, Россия, Дмитрий Песков, В мире, Союзное государство
В Кремле сообщили о работе по обеспечению безопасности Союзного государства

Песков: Россия и Белоруссия работают над обеспечением безопасности Союзного государства

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкФлаги России и Белоруссии
Флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© РИА Новости / Виктор Толочко
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Флаги России и Белоруссии. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что работа по обеспечению безопасности Союзного государства ведется.
"Работа ведется. Это реальность, действительно, агрессивность Польши, такое враждебное отношение и к Беларуси, и к Российской Федерации", – сказал Песков журналистам на вопрос по поводу сообщения Польши о перебросе к восточной границе двух бригад военных.
Госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
Госсекретарь СГ заявил о единых подходах Минска и Москвы в сложное время
14 июля, 14:12
 
БелоруссияРоссияДмитрий ПесковВ миреСоюзное государство
 
 
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