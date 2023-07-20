https://ria.ru/20230720/kontseptsiya-1885260190.html

В Кремле сообщили о работе по обеспечению безопасности Союзного государства

В Кремле сообщили о работе по обеспечению безопасности Союзного государства - РИА Новости, 20.07.2023

В Кремле сообщили о работе по обеспечению безопасности Союзного государства

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что работа по обеспечению безопасности Союзного государства ведется. РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T12:55

2023-07-20T12:55

2023-07-20T13:34

белоруссия

россия

дмитрий песков

в мире

союзное государство

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что работа по обеспечению безопасности Союзного государства ведется."Работа ведется. Это реальность, действительно, агрессивность Польши, такое враждебное отношение и к Беларуси, и к Российской Федерации", – сказал Песков журналистам на вопрос по поводу сообщения Польши о перебросе к восточной границе двух бригад военных.

https://ria.ru/20230714/podkhody-1884200704.html

белоруссия

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белоруссия, россия, дмитрий песков, в мире, союзное государство