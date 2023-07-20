https://ria.ru/20230720/komleskhoz-1885345285.html
Свыше двух тысяч обращений поступило в Комлесхоз Подмосковья в 2023 году
Свыше двух тысяч обращений поступило в Комлесхоз Подмосковья в 2023 году - РИА Новости, 20.07.2023
Свыше двух тысяч обращений поступило в Комлесхоз Подмосковья в 2023 году
В текущем году Комлесхоз Подмосковья получил 2406 обращений от жителей региона. Их направляли в Единый центр управления регионом. Об этом сообщил телеканал... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T18:24
2023-07-20T18:24
2023-07-20T18:24
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/14/1885344498_0:0:3092:1739_1920x0_80_0_0_ca85df112d0ed81fa32c0844cb880983.jpg
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. В текущем году Комлесхоз Подмосковья получил 2406 обращений от жителей региона. Их направляли в Единый центр управления регионом. Об этом сообщил телеканал "360".Заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов подчеркнул, что чаще всего жителей Подмосковья волновали вопросы мусора в лесу, неудовлетворительного состояния лесных насаждений, борьбы с борщевиком, самовольного занятия участков и незаконной рубки."Постоянный конструктивный диалог с жителями – важный аспект открытости и прозрачности власти. Подмосковная система „Единый центр управления регионом“ позволяет аккумулировать все вопросы и проблемы, которые беспокоят наших граждан, и оперативно находить пути их решения. Это развивает доверие населения к деятельности органов власти, помогает совершенствовать нашу работу", – рассказал он.Организация работает на протяжении четырех лет. За это время она получила более 20 тысяч обращений.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/14/1885344498_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e78ca1ef06112134b99a90bb3de06ffa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)