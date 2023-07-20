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Свыше двух тысяч обращений поступило в Комлесхоз Подмосковья в 2023 году - РИА Новости, 20.07.2023
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Новости Подмосковья
 
18:24 20.07.2023
https://ria.ru/20230720/komleskhoz-1885345285.html
Свыше двух тысяч обращений поступило в Комлесхоз Подмосковья в 2023 году
Свыше двух тысяч обращений поступило в Комлесхоз Подмосковья в 2023 году - РИА Новости, 20.07.2023
Свыше двух тысяч обращений поступило в Комлесхоз Подмосковья в 2023 году
В текущем году Комлесхоз Подмосковья получил 2406 обращений от жителей региона. Их направляли в Единый центр управления регионом. Об этом сообщил телеканал... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T18:24
2023-07-20T18:24
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. В текущем году Комлесхоз Подмосковья получил 2406 обращений от жителей региона. Их направляли в Единый центр управления регионом. Об этом сообщил телеканал "360".Заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов подчеркнул, что чаще всего жителей Подмосковья волновали вопросы мусора в лесу, неудовлетворительного состояния лесных насаждений, борьбы с борщевиком, самовольного занятия участков и незаконной рубки."Постоянный конструктивный диалог с жителями – важный аспект открытости и прозрачности власти. Подмосковная система „Единый центр управления регионом“ позволяет аккумулировать все вопросы и проблемы, которые беспокоят наших граждан, и оперативно находить пути их решения. Это развивает доверие населения к деятельности органов власти, помогает совершенствовать нашу работу", – рассказал он.Организация работает на протяжении четырех лет. За это время она получила более 20 тысяч обращений.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Свыше двух тысяч обращений поступило в Комлесхоз Подмосковья в 2023 году

© РИА Новости / Виталий БелоусовРаботы по уничтожению борщевика
Работы по уничтожению борщевика - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. В текущем году Комлесхоз Подмосковья получил 2406 обращений от жителей региона. Их направляли в Единый центр управления регионом. Об этом сообщил телеканал "360".
Заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов подчеркнул, что чаще всего жителей Подмосковья волновали вопросы мусора в лесу, неудовлетворительного состояния лесных насаждений, борьбы с борщевиком, самовольного занятия участков и незаконной рубки.
«
"Постоянный конструктивный диалог с жителями – важный аспект открытости и прозрачности власти. Подмосковная система „Единый центр управления регионом“ позволяет аккумулировать все вопросы и проблемы, которые беспокоят наших граждан, и оперативно находить пути их решения. Это развивает доверие населения к деятельности органов власти, помогает совершенствовать нашу работу", – рассказал он.
Организация работает на протяжении четырех лет. За это время она получила более 20 тысяч обращений.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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