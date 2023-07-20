https://ria.ru/20230720/komleskhoz-1885345285.html

Свыше двух тысяч обращений поступило в Комлесхоз Подмосковья в 2023 году

Свыше двух тысяч обращений поступило в Комлесхоз Подмосковья в 2023 году - РИА Новости, 20.07.2023

Свыше двух тысяч обращений поступило в Комлесхоз Подмосковья в 2023 году

В текущем году Комлесхоз Подмосковья получил 2406 обращений от жителей региона. Их направляли в Единый центр управления регионом. Об этом сообщил телеканал... РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T18:24

2023-07-20T18:24

2023-07-20T18:24

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. В текущем году Комлесхоз Подмосковья получил 2406 обращений от жителей региона. Их направляли в Единый центр управления регионом. Об этом сообщил телеканал "360".Заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов подчеркнул, что чаще всего жителей Подмосковья волновали вопросы мусора в лесу, неудовлетворительного состояния лесных насаждений, борьбы с борщевиком, самовольного занятия участков и незаконной рубки."Постоянный конструктивный диалог с жителями – важный аспект открытости и прозрачности власти. Подмосковная система „Единый центр управления регионом“ позволяет аккумулировать все вопросы и проблемы, которые беспокоят наших граждан, и оперативно находить пути их решения. Это развивает доверие населения к деятельности органов власти, помогает совершенствовать нашу работу", – рассказал он.Организация работает на протяжении четырех лет. За это время она получила более 20 тысяч обращений.

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье)