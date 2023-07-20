https://ria.ru/20230720/kholera-1885344999.html

В Тамбове выявили "холероподобный возбудитель" у гражданина Индии

В Тамбове выявили "холероподобный возбудитель" у гражданина Индии - РИА Новости, 20.07.2023

В Тамбове выявили "холероподобный возбудитель" у гражданина Индии

"Холероподобный возбудитель" выявили у гражданина Индии в Тамбовской области, противоэпидемические мероприятия проходят в гостинице для трудовых мигрантов в... РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T18:22

2023-07-20T18:22

2023-07-20T18:23

происшествия

индия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

тамбовская область

тамбов

здоровье - общество

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ВОРОНЕЖ, 20 июл - РИА Новости. "Холероподобный возбудитель" выявили у гражданина Индии в Тамбовской области, противоэпидемические мероприятия проходят в гостинице для трудовых мигрантов в Рассказово, где он проживал, сообщили в областном правительстве. "В связи с выявлением у гражданина Индии, прибывшего из Дели в РФ, признаков острой кишечной инфекции неясной этиологии, на базе ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в Тамбовской области оперативно проведены лабораторные исследования, выявлен холероподобный возбудитель", — говорится в сообщении. По информации властей, пациента уже госпитализировали и начали лечение. Его состояние удовлетворительное. "По месту проживания незамедлительно организован комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий, включая определение круга контактных, медицинский осмотр, лабораторное обследование, медицинское наблюдение, экстренную антибиотикопрофилактику всех контактных лиц, дезинфекционные мероприятия. Лиц с признаками инфекционного заболевания не выявлено", — рассказали власти. Сейчас специалисты выявляют и обследуют людей, которые контактировали с заболевшим. За ними установлено медицинское наблюдение и назначены средства экстренной профилактики.

https://radiosputnik.ria.ru/20230619/kholera-1879068583.html

https://ria.ru/20230618/kholera-1878951941.html

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тамбовская область

тамбов

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происшествия, индия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), тамбовская область, тамбов, здоровье - общество