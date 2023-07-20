https://ria.ru/20230720/kholera-1885344999.html
В Тамбове выявили "холероподобный возбудитель" у гражданина Индии
В Тамбове выявили "холероподобный возбудитель" у гражданина Индии - РИА Новости, 20.07.2023
В Тамбове выявили "холероподобный возбудитель" у гражданина Индии
"Холероподобный возбудитель" выявили у гражданина Индии в Тамбовской области, противоэпидемические мероприятия проходят в гостинице для трудовых мигрантов в... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T18:22
2023-07-20T18:22
2023-07-20T18:23
происшествия
индия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
тамбовская область
тамбов
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1e/1603493244_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_a34697f334c9103f979e5d8665f21c71.jpg
ВОРОНЕЖ, 20 июл - РИА Новости. "Холероподобный возбудитель" выявили у гражданина Индии в Тамбовской области, противоэпидемические мероприятия проходят в гостинице для трудовых мигрантов в Рассказово, где он проживал, сообщили в областном правительстве. "В связи с выявлением у гражданина Индии, прибывшего из Дели в РФ, признаков острой кишечной инфекции неясной этиологии, на базе ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в Тамбовской области оперативно проведены лабораторные исследования, выявлен холероподобный возбудитель", — говорится в сообщении. По информации властей, пациента уже госпитализировали и начали лечение. Его состояние удовлетворительное. "По месту проживания незамедлительно организован комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий, включая определение круга контактных, медицинский осмотр, лабораторное обследование, медицинское наблюдение, экстренную антибиотикопрофилактику всех контактных лиц, дезинфекционные мероприятия. Лиц с признаками инфекционного заболевания не выявлено", — рассказали власти. Сейчас специалисты выявляют и обследуют людей, которые контактировали с заболевшим. За ними установлено медицинское наблюдение и назначены средства экстренной профилактики.
https://radiosputnik.ria.ru/20230619/kholera-1879068583.html
https://ria.ru/20230618/kholera-1878951941.html
индия
тамбовская область
тамбов
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1e/1603493244_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_ed397dfaa87fbadd67d57a0efc565769.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, индия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), тамбовская область, тамбов, здоровье - общество
Происшествия, Индия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Тамбовская область, Тамбов, Здоровье - Общество
В Тамбове выявили "холероподобный возбудитель" у гражданина Индии
В Тамбовской области выявили "холероподобный возбудитель" у гражданина Индии
ВОРОНЕЖ, 20 июл - РИА Новости. "Холероподобный возбудитель" выявили у гражданина Индии в Тамбовской области, противоэпидемические мероприятия проходят в гостинице для трудовых мигрантов в Рассказово, где он проживал, сообщили в областном правительстве.
"В связи с выявлением у гражданина Индии, прибывшего из Дели
в РФ
, признаков острой кишечной инфекции неясной этиологии, на базе ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора
в Тамбовской области оперативно проведены лабораторные исследования, выявлен холероподобный возбудитель", — говорится в сообщении.
На Украине сообщили об обнаружении возбудителя холеры в воде на юге страны
По информации властей, пациента уже госпитализировали и начали лечение. Его состояние удовлетворительное.
"По месту проживания незамедлительно организован комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий, включая определение круга контактных, медицинский осмотр, лабораторное обследование, медицинское наблюдение, экстренную антибиотикопрофилактику всех контактных лиц, дезинфекционные мероприятия. Лиц с признаками инфекционного заболевания не выявлено", — рассказали власти.
Сейчас специалисты выявляют и обследуют людей, которые контактировали с заболевшим. За ними установлено медицинское наблюдение и назначены средства экстренной профилактики.
Глава Роспотребнадзора заявила, что риск распространения холеры сохраняется