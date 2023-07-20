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В Тамбове выявили "холероподобный возбудитель" у гражданина Индии - РИА Новости, 20.07.2023
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18:22 20.07.2023 (обновлено: 18:23 20.07.2023)
https://ria.ru/20230720/kholera-1885344999.html
В Тамбове выявили "холероподобный возбудитель" у гражданина Индии
В Тамбове выявили "холероподобный возбудитель" у гражданина Индии - РИА Новости, 20.07.2023
В Тамбове выявили "холероподобный возбудитель" у гражданина Индии
"Холероподобный возбудитель" выявили у гражданина Индии в Тамбовской области, противоэпидемические мероприятия проходят в гостинице для трудовых мигрантов в... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T18:22
2023-07-20T18:23
происшествия
индия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
тамбовская область
тамбов
здоровье - общество
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ВОРОНЕЖ, 20 июл - РИА Новости. "Холероподобный возбудитель" выявили у гражданина Индии в Тамбовской области, противоэпидемические мероприятия проходят в гостинице для трудовых мигрантов в Рассказово, где он проживал, сообщили в областном правительстве. "В связи с выявлением у гражданина Индии, прибывшего из Дели в РФ, признаков острой кишечной инфекции неясной этиологии, на базе ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в Тамбовской области оперативно проведены лабораторные исследования, выявлен холероподобный возбудитель", — говорится в сообщении. По информации властей, пациента уже госпитализировали и начали лечение. Его состояние удовлетворительное. "По месту проживания незамедлительно организован комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий, включая определение круга контактных, медицинский осмотр, лабораторное обследование, медицинское наблюдение, экстренную антибиотикопрофилактику всех контактных лиц, дезинфекционные мероприятия. Лиц с признаками инфекционного заболевания не выявлено", — рассказали власти. Сейчас специалисты выявляют и обследуют людей, которые контактировали с заболевшим. За ними установлено медицинское наблюдение и назначены средства экстренной профилактики.
https://radiosputnik.ria.ru/20230619/kholera-1879068583.html
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индия
тамбовская область
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происшествия, индия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), тамбовская область, тамбов, здоровье - общество
Происшествия, Индия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Тамбовская область, Тамбов, Здоровье - Общество
В Тамбове выявили "холероподобный возбудитель" у гражданина Индии

В Тамбовской области выявили "холероподобный возбудитель" у гражданина Индии

© Depositphotos.com / ktsdesignИллюстрация холерного вибриона
Иллюстрация холерного вибриона - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© Depositphotos.com / ktsdesign
Иллюстрация холерного вибриона. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 20 июл - РИА Новости. "Холероподобный возбудитель" выявили у гражданина Индии в Тамбовской области, противоэпидемические мероприятия проходят в гостинице для трудовых мигрантов в Рассказово, где он проживал, сообщили в областном правительстве.
"В связи с выявлением у гражданина Индии, прибывшего из Дели в РФ, признаков острой кишечной инфекции неясной этиологии, на базе ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в Тамбовской области оперативно проведены лабораторные исследования, выявлен холероподобный возбудитель", — говорится в сообщении.
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По информации властей, пациента уже госпитализировали и начали лечение. Его состояние удовлетворительное.
"По месту проживания незамедлительно организован комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий, включая определение круга контактных, медицинский осмотр, лабораторное обследование, медицинское наблюдение, экстренную антибиотикопрофилактику всех контактных лиц, дезинфекционные мероприятия. Лиц с признаками инфекционного заболевания не выявлено", — рассказали власти.
Сейчас специалисты выявляют и обследуют людей, которые контактировали с заболевшим. За ними установлено медицинское наблюдение и назначены средства экстренной профилактики.
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ПроисшествияИндияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Тамбовская областьТамбовЗдоровье - Общество
 
 
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