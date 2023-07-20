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ВСУ на Херсонском направлении за сутки потеряли до 45 бойцов
ВСУ на Херсонском направлении за сутки потеряли до 45 бойцов - РИА Новости, 20.07.2023
ВСУ на Херсонском направлении за сутки потеряли до 45 бойцов
Российские подразделения уничтожили в течение суток на херсонском направлении до 45 украинских военнослужащих, боевую бронированную машину, три пикапа, а также... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T14:21
2023-07-20T14:21
2023-07-20T14:36
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
херсонская область
безопасность
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили в течение суток на херсонском направлении до 45 украинских военнослужащих, боевую бронированную машину, три пикапа, а также гаубицу Д-30, сообщило Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 45 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, три пикапа, а также гаубица Д-30", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20230720/ukraina-1885262231.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы украины, херсонская область , безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Херсонская область , Безопасность
ВСУ на Херсонском направлении за сутки потеряли до 45 бойцов
Минобороны: ВСУ на Херсонском направлении за сутки потеряли до 45 военнослужащих
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили в течение суток на херсонском направлении до 45 украинских военнослужащих, боевую бронированную машину, три пикапа, а также гаубицу Д-30, сообщило Минобороны РФ.
"На херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 45 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, три пикапа, а также гаубица Д-30", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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