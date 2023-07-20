https://ria.ru/20230720/kherson-1885279198.html

ВСУ на Херсонском направлении за сутки потеряли до 45 бойцов

ВСУ на Херсонском направлении за сутки потеряли до 45 бойцов - РИА Новости, 20.07.2023

ВСУ на Херсонском направлении за сутки потеряли до 45 бойцов

Российские подразделения уничтожили в течение суток на херсонском направлении до 45 украинских военнослужащих, боевую бронированную машину, три пикапа, а также... РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T14:21

2023-07-20T14:21

2023-07-20T14:36

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

херсонская область

безопасность

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили в течение суток на херсонском направлении до 45 украинских военнослужащих, боевую бронированную машину, три пикапа, а также гаубицу Д-30, сообщило Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 45 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, три пикапа, а также гаубица Д-30", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20230720/ukraina-1885262231.html

россия

херсонская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины, херсонская область , безопасность