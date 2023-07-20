https://ria.ru/20230720/kheliks-1885213796.html

Сеть лабораторий "Хеликс" опровергла информацию об утечке данных клиентов

Сеть лабораторий "Хеликс" опровергла информацию об утечке данных клиентов - РИА Новости, 20.07.2023

Сеть лабораторий "Хеликс" опровергла информацию об утечке данных клиентов

Лабораторная служба "Хеликс", один из лидеров рынка частной лабораторной диагностики в России, продолжает расследование инцидента, связанного с хакерской атакой РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T09:28

2023-07-20T09:28

2023-07-20T09:28

происшествия

россия

здоровье - общество

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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Лабораторная служба "Хеликс", один из лидеров рынка частной лабораторной диагностики в России, продолжает расследование инцидента, связанного с хакерской атакой на компанию, однако информация об утечке данных клиентов не соответствует действительности, заявили РИА Новости в пресс-службе "Хеликс". В понедельник в компании рассказали агентству, что в ночь с 15 на 16 июля служба подверглась хакерской атаке, но к утру 17 числа восстановила работоспособность всех систем и приступила к работе в стандартном режиме. "Транслируемая злоумышленниками информация о том, что в сеть интернет попала база персональных данных клиентов "Хеликс", не соответствуют действительности. Со своей стороны мы не зафиксировали утечку данных, а информация, фрагменты которой получила наша ИТ-команда и которую кибермошенники называют базой "Хеликс", вызывает сомнения в достоверности, т.к. там присутствуют записи о людях, которые никогда не были клиентами "Хеликс", - заявили в лабораторной службе. По мнению компании, это может быть база данных клиентов других организаций, которые ранее подвергались хакерским атакам. "На данный момент мы продолжаем расследование данного инцидента и выясняем хронологию атаки. К расследованию привлечены в том числе соответствующие подразделения Федеральной службы безопасности РФ", - добавили там. В "Хеликс" рассказали, что в ходе хакерской атаки была попытка внедрить "шифровальщик" – вредоносное программное обеспечение, которое шифрует файлы и блокирует работу систем. После этого злоумышленники потребовали денежный выкуп за "дешифровщика". Но IT-команда компании принудительно остановила работу всех систем и сервисов, предотвратив распространение вредоносного ПО, дальнейшую зашифровку информации и утечку баз данных.

https://ria.ru/20230704/utechki-1882236770.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, россия, здоровье - общество