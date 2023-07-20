https://ria.ru/20230720/kapremont-1885317697.html

Строители из Оренбуржья помогли жителям ЛНР с капремонтом кровли

Строители из Оренбуржья помогли жителям ЛНР с капремонтом кровли - РИА Новости, 20.07.2023

Строители из Оренбуржья помогли жителям ЛНР с капремонтом кровли

Строители из Оренбуржья капитально отремонтировали кровли многоквартирных домов в Перевальске и Зоринске Луганской Народной Республики (ЛНР), сообщает... РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T16:50

2023-07-20T16:50

2023-07-20T16:50

оренбургская область

луганская народная республика

денис паслер

капремонт

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ОРЕНБУРГ, 20 июл - РИА Новости. Строители из Оренбуржья капитально отремонтировали кровли многоквартирных домов в Перевальске и Зоринске Луганской Народной Республики (ЛНР), сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области. Там напомнили, что год назад оренбургский губернатор Денис Паслер подписал соглашение с главой Перевальского района ЛНР Виталием Михайловым о сотрудничестве, согласно которому Оренбуржье взяло шефство над территорией ЛНР. "Ранее мы провели модернизацию коммунальной инфраструктуры и отремонтировали крупнейшие социальные объекты. В плане подготовки Перевальского района к зиме необходимо также провести работы на проблемном жилищном фонде. Это очень важно для обеспечения комфорта, безопасности и качества жизни перевальчан в целом", - отметил губернатор Оренбургской области Денис Паслер, слова которого привели в пресс-службе. Перед началом строительства, рабочая группа из Оренбуржья побывала в Перевальском районе, отметив, что территория нуждается в восстановлении систем жизнеобеспечения - шиферные кровли на многоквартирных домах (МКД) в Перевальске и Зоринске давно требовали замены. Квартиры не раз заливало во время дождей и таяния снега, пояснили в пресс-службе. Подрядчик приступил к работам в апреле этого года и завершил их с опережением графика более чем на месяц. Теперь кровля на двух домах общей площадью более 1,5 тысячи квадратных метров покрыта профлистом, полностью заменены стропильная система и утеплитель, восстановлена кирпичная кладка вентиляционных каналов, обновлены пожарные выходы. По периметру крыш установлены ограждения со снегозадержателями. В настоящее время к сдаче готовятся ещё несколько объектов капитального ремонта, заключила пресс-служба.

https://ria.ru/20230720/orenburzhe-1885290336.html

https://ria.ru/20221114/zhile-1831319678.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

луганская народная республика, денис паслер, капремонт