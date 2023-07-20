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Строители из Оренбуржья помогли жителям ЛНР с капремонтом кровли - РИА Новости, 20.07.2023
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Оренбургская область
Оренбургская область
 
16:50 20.07.2023
https://ria.ru/20230720/kapremont-1885317697.html
Строители из Оренбуржья помогли жителям ЛНР с капремонтом кровли
Строители из Оренбуржья помогли жителям ЛНР с капремонтом кровли - РИА Новости, 20.07.2023
Строители из Оренбуржья помогли жителям ЛНР с капремонтом кровли
Строители из Оренбуржья капитально отремонтировали кровли многоквартирных домов в Перевальске и Зоринске Луганской Народной Республики (ЛНР), сообщает... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T16:50
2023-07-20T16:50
оренбургская область
луганская народная республика
денис паслер
капремонт
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ОРЕНБУРГ, 20 июл - РИА Новости. Строители из Оренбуржья капитально отремонтировали кровли многоквартирных домов в Перевальске и Зоринске Луганской Народной Республики (ЛНР), сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области. Там напомнили, что год назад оренбургский губернатор Денис Паслер подписал соглашение с главой Перевальского района ЛНР Виталием Михайловым о сотрудничестве, согласно которому Оренбуржье взяло шефство над территорией ЛНР. "Ранее мы провели модернизацию коммунальной инфраструктуры и отремонтировали крупнейшие социальные объекты. В плане подготовки Перевальского района к зиме необходимо также провести работы на проблемном жилищном фонде. Это очень важно для обеспечения комфорта, безопасности и качества жизни перевальчан в целом", - отметил губернатор Оренбургской области Денис Паслер, слова которого привели в пресс-службе. Перед началом строительства, рабочая группа из Оренбуржья побывала в Перевальском районе, отметив, что территория нуждается в восстановлении систем жизнеобеспечения - шиферные кровли на многоквартирных домах (МКД) в Перевальске и Зоринске давно требовали замены. Квартиры не раз заливало во время дождей и таяния снега, пояснили в пресс-службе. Подрядчик приступил к работам в апреле этого года и завершил их с опережением графика более чем на месяц. Теперь кровля на двух домах общей площадью более 1,5 тысячи квадратных метров покрыта профлистом, полностью заменены стропильная система и утеплитель, восстановлена кирпичная кладка вентиляционных каналов, обновлены пожарные выходы. По периметру крыш установлены ограждения со снегозадержателями. В настоящее время к сдаче готовятся ещё несколько объектов капитального ремонта, заключила пресс-служба.
https://ria.ru/20230720/orenburzhe-1885290336.html
https://ria.ru/20221114/zhile-1831319678.html
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луганская народная республика, денис паслер, капремонт
Оренбургская область, Луганская Народная Республика, Денис Паслер, Капремонт

Строители из Оренбуржья помогли жителям ЛНР с капремонтом кровли

CC BY 4.0 / Правительство Оренбургской области / Cropped image / Строители из Оренбуржья отремонтировали крыши многоквартирных домов в Перевальске и Зоринске ЛНР
Строители из Оренбуржья отремонтировали крыши многоквартирных домов в Перевальске и Зоринске ЛНР - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
CC BY 4.0 / Правительство Оренбургской области / Cropped image /
Читать ria.ru в
ОРЕНБУРГ, 20 июл - РИА Новости. Строители из Оренбуржья капитально отремонтировали кровли многоквартирных домов в Перевальске и Зоринске Луганской Народной Республики (ЛНР), сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области.
Там напомнили, что год назад оренбургский губернатор Денис Паслер подписал соглашение с главой Перевальского района ЛНР Виталием Михайловым о сотрудничестве, согласно которому Оренбуржье взяло шефство над территорией ЛНР.
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"Ранее мы провели модернизацию коммунальной инфраструктуры и отремонтировали крупнейшие социальные объекты. В плане подготовки Перевальского района к зиме необходимо также провести работы на проблемном жилищном фонде. Это очень важно для обеспечения комфорта, безопасности и качества жизни перевальчан в целом", - отметил губернатор Оренбургской области Денис Паслер, слова которого привели в пресс-службе.
Перед началом строительства, рабочая группа из Оренбуржья побывала в Перевальском районе, отметив, что территория нуждается в восстановлении систем жизнеобеспечения - шиферные кровли на многоквартирных домах (МКД) в Перевальске и Зоринске давно требовали замены. Квартиры не раз заливало во время дождей и таяния снега, пояснили в пресс-службе.
Входная дверь квартиры в новостройке - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
Оренбургские власти хотят с опережением срока расселить аварийное жилья
14 ноября 2022, 12:12
Подрядчик приступил к работам в апреле этого года и завершил их с опережением графика более чем на месяц. Теперь кровля на двух домах общей площадью более 1,5 тысячи квадратных метров покрыта профлистом, полностью заменены стропильная система и утеплитель, восстановлена кирпичная кладка вентиляционных каналов, обновлены пожарные выходы. По периметру крыш установлены ограждения со снегозадержателями.
В настоящее время к сдаче готовятся ещё несколько объектов капитального ремонта, заключила пресс-служба.
 
Оренбургская областьЛуганская Народная РеспубликаДенис ПаслерКапремонт
 
 
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