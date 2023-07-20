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Эксперт рассказал, что мешает восстановлению въездного туризма в России

Эксперт рассказал, что мешает восстановлению въездного туризма в России - РИА Новости, 20.07.2023

Эксперт рассказал, что мешает восстановлению въездного туризма в России

Въездной туризм в России по-прежнему испытывает трудности, в том числе из-за нефункционирующего безвизового группового обмена с Китаем, турпоток в РФ за первое... РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T18:59

2023-07-20T18:59

2023-07-20T18:59

туризм

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россия

китай

российский союз туриндустрии (рст)

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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Въездной туризм в России по-прежнему испытывает трудности, в том числе из-за нефункционирующего безвизового группового обмена с Китаем, турпоток в РФ за первое полугодие упал на 7,7 процента по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, рассказал РИА Новости президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский. "Въездной туризм по-прежнему испытывает проблемы из-за невнедренных решений в области электронной визы и пока нефункционирующего безвизового группового обмена с Китаем, перезапуск которого отрасль так ждала еще к началу летнего сезона. В итоге показатели по въезду на середину года отрицательные – минус 7,7 процента по сравнению с прошлым годом", – сказал Уманский. Он сообщил, что иностранные туристы, въезжающие в Россию, испытывают проблемы с платежами. "Их привычные карты оплаты при пересечении границы превращаются в кусочки пластика. При этом использовать наличные деньги в повседневной жизни они уже отвыкли", – указал глава РСТ. Уманский подчеркнул, что в качестве решения Минэкономразвития недавно озвучило инициативу о создании "карты туриста", которую иностранный гость сможет дистанционно оформить в интернете перед поездкой в Россию. "Прямо в аэропорту можно получить и пополнить карту, а затем использовать ее в привычном формате для совершения покупок. Этот инструмент должен заработать уже в июле", – указал он. Законопроект, принятый в конце июня Госдумой в третьем чтении, даст право российским банкам открывать счет иностранным туристам и юридическим лицам без их личного присутствия или присутствия представителей. С помощью электронной карты турист сможет бронировать тур, а прибыв в Россию, расплачиваться за услуги и совершать покупки.

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новости - туризм, россия, китай, российский союз туриндустрии (рст), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), госдума рф, отдых в россии