https://ria.ru/20230720/initsiativa-1885367141.html

На Украине обсудили черноморскую зерновую инициативу с Эфиопией

На Украине обсудили черноморскую зерновую инициативу с Эфиопией - РИА Новости, 20.07.2023

На Украине обсудили черноморскую зерновую инициативу с Эфиопией

Владимир Зеленский заявил, что провел первый в истории двусторонних отношений телефонный разговор с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом Али, стороны... РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T20:36

2023-07-20T20:36

2023-07-20T20:36

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что провел первый в истории двусторонних отношений телефонный разговор с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом Али, стороны обсудили ситуацию вокруг черноморской зерновой инициативы. "Во время первой в истории двусторонних отношений телефонного разговора с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом Али рассказал об одностороннем выходе России из черноморской зерновой инициативы", - написал Зеленский в своем телеграм-канале. Он отметил, что также обсудили подготовку к Глобальному саммиту мира и пригласил премьер-министра посетить Украину. Зеленский предлагает создать площадку для диалога со странами Африки. Как заявила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, РФ продолжит принимать шаги по обеспечению глобальной продовольственной безопасности, несмотря на решение по зерновой сделке. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД ЕС обсудят в четверг развитие ситуации после прекращения зерновой инициативы, угрозы продовольственной безопасности и военную помощь Украине. По его оценке, прекращение действия черноморской зерновой инициативы приведет к "значительному мировому продовольственному кризису". Россия ранее уведомила Турцию, Украину и ООН о прекращении зерновой сделки, которая предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки, нарушая тем самым необходимое условие с российской стороны для продолжения сделки. Президент России Владимир Путин заявил, что никто не собирался выполнять никаких обязательств и договоренностей по зерновой сделке, все лишь постоянно что-то требовали от России, хотя РФ, продлевая сделку, рассчитывала, что зарубежные коллеги начнут наконец в полном объеме соблюдать согласованные и одобренные параметры и условия.

https://ria.ru/20230717/zerno-1884724703.html

https://ria.ru/20230717/sdelka-1884729011.html

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