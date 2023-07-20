https://ria.ru/20230720/gvineya-1885254889.html

Еще одна страна стала доступна российским туристам по электронной визе

Еще одна страна стала доступна российским туристам по электронной визе - РИА Новости, 20.07.2023

Еще одна страна стала доступна российским туристам по электронной визе

Экваториальная Гвинея запустила электронные визы для всех иностранцев, в том числе россиян. РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T13:11

2023-07-20T13:11

2023-07-20T13:11

туризм

новости - туризм

экваториальная гвинея

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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Экваториальная Гвинея запустила электронные визы для всех иностранцев, в том числе россиян.На сайте доступны две категории визы — туристическая и деловая. Путешественнику нужно зарегистрироваться на портале, заполнить форму и загрузить сканы документов: паспорт, бронирование отелей, страховку, банковскую выписку, подтверждение вакцинации от желтой лихорадки, обратный билет и фотографии.Сбор за оформление составит 75 долларов США, оплатить его можно картой VIsa, MasterCard или Union Pay. Заявление будет обработано в течение 72 часов.После этого турист получит PDF-файл с готовой визой на адрес электронной почты, указанный при регистрации. Этот документ нужно будет показать при въезде в страну. Обычно оформляется однократная виза сроком на 30 дней.Граждане России также могут получить визу в посольстве в Москве или же в соседних государствах — Камеруне и Габоне.Экваториальная Гвинея – маленькая страна, раскинувшаяся на западном побережье Центральной Африки. Туристам предлагают пешие походы через лес, катание на лодках по заливу и возможность наблюдать за животными в естественной среде обитания. На огромных пляжах с чистейшим белым песком приятно загорать, купаться, заниматься дайвингом и рыбалкой.

https://ria.ru/20230720/pkhuket-1885118555.html

экваториальная гвинея

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