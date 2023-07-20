https://ria.ru/20230720/gvineya-1885254889.html
Еще одна страна стала доступна российским туристам по электронной визе
Еще одна страна стала доступна российским туристам по электронной визе - РИА Новости, 20.07.2023
Еще одна страна стала доступна российским туристам по электронной визе
Экваториальная Гвинея запустила электронные визы для всех иностранцев, в том числе россиян. РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T13:11
2023-07-20T13:11
2023-07-20T13:11
туризм
новости - туризм
экваториальная гвинея
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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Экваториальная Гвинея запустила электронные визы для всех иностранцев, в том числе россиян.На сайте доступны две категории визы — туристическая и деловая. Путешественнику нужно зарегистрироваться на портале, заполнить форму и загрузить сканы документов: паспорт, бронирование отелей, страховку, банковскую выписку, подтверждение вакцинации от желтой лихорадки, обратный билет и фотографии.Сбор за оформление составит 75 долларов США, оплатить его можно картой VIsa, MasterCard или Union Pay. Заявление будет обработано в течение 72 часов.После этого турист получит PDF-файл с готовой визой на адрес электронной почты, указанный при регистрации. Этот документ нужно будет показать при въезде в страну. Обычно оформляется однократная виза сроком на 30 дней.Граждане России также могут получить визу в посольстве в Москве или же в соседних государствах — Камеруне и Габоне.Экваториальная Гвинея – маленькая страна, раскинувшаяся на западном побережье Центральной Африки. Туристам предлагают пешие походы через лес, катание на лодках по заливу и возможность наблюдать за животными в естественной среде обитания. На огромных пляжах с чистейшим белым песком приятно загорать, купаться, заниматься дайвингом и рыбалкой.
https://ria.ru/20230720/pkhuket-1885118555.html
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новости - туризм, экваториальная гвинея, visa, inc., mastercard, inc., куда можно лететь, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Экваториальная Гвинея, Visa, Inc., MasterCard, Inc., куда можно лететь, Туризм
Еще одна страна стала доступна российским туристам по электронной визе
Экваториальная Гвинея запустила электронные визы для россиян
МОСКВА, 20 июл – РИА Новости.
Экваториальная Гвинея запустила
электронные визы для всех иностранцев, в том числе россиян.
На сайте доступны
две категории визы — туристическая и деловая. Путешественнику нужно зарегистрироваться на портале, заполнить форму и загрузить сканы документов: паспорт, бронирование отелей, страховку, банковскую выписку, подтверждение вакцинации от желтой лихорадки, обратный билет и фотографии.
Сбор за оформление составит 75 долларов США, оплатить его можно картой VIsa, MasterCard или Union Pay. Заявление будет обработано в течение 72 часов.
После этого турист получит PDF-файл с готовой визой на адрес электронной почты, указанный при регистрации. Этот документ нужно будет показать при въезде в страну. Обычно оформляется однократная виза сроком на 30 дней.
Граждане России также могут получить визу в посольстве в Москве или же в соседних государствах — Камеруне и Габоне.
Экваториальная Гвинея – маленькая страна, раскинувшаяся на западном побережье Центральной Африки. Туристам предлагают пешие походы через лес, катание на лодках по заливу и возможность наблюдать за животными в естественной среде обитания. На огромных пляжах с чистейшим белым песком приятно загорать, купаться, заниматься дайвингом и рыбалкой.
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