Москвичей предупредили об ухудшении погодных условий

Власти Москвы предупредили о приближающихся дождях с грозами и порывах ветра в столице
Наибольшее количество осадков зафиксировали в центре города, на севере и северо-востоке.
Наибольшее количество осадков зафиксировали в центре города, на севере и северо-востоке.
Москвичей попросили воздержаться от пребывания на улице в непогоду.
Москвичей попросили воздержаться от пребывания на улице в непогоду.
А если выйти все же необходимо, надо быть предельно внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили, строго соблюдать правила дорожного движения.
А если выйти все же необходимо, надо быть предельно внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили, строго соблюдать правила дорожного движения.
Городские службы перевели в режим повышенной готовности.
Городские службы перевели в режим повышенной готовности.
Москвичам напомнили, что о скоплениях воды можно сообщить в управу района, префектуру округа, Единый диспетчерский центр и на портал "Наш город".
Москвичам напомнили, что о скоплениях воды можно сообщить в управу района, префектуру округа, Единый диспетчерский центр и на портал "Наш город".
Согласно прогнозам синоптиков, непогода продлится в столице до полудня среды.
Согласно прогнозам синоптиков, непогода продлится в столице до полудня среды.
Существует вероятность выпадения порядка 40 миллиметров осадков.
Существует вероятность выпадения порядка 40 миллиметров осадков.
Кафе и ресторанам рекомендовали закрыть летние веранды.
Кафе и ресторанам рекомендовали закрыть летние веранды.
Наибольшее количество осадков зафиксировали в центре города, на севере и северо-востоке.
Москвичей попросили воздержаться от пребывания на улице в непогоду.
А если выйти все же необходимо, надо быть предельно внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили, строго соблюдать правила дорожного движения.
Городские службы перевели в режим повышенной готовности.
Москвичам напомнили, что о скоплениях воды можно сообщить в управу района, префектуру округа, Единый диспетчерский центр и на портал "Наш город".
Согласно прогнозам синоптиков, непогода продлится в столице до полудня среды.
Существует вероятность выпадения порядка 40 миллиметров осадков.
Кафе и ресторанам рекомендовали закрыть летние веранды.