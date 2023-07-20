https://ria.ru/20230720/grozy-1885271020.html

Москвичей предупредили об ухудшении погодных условий

Москвичей предупредили об ухудшении погодных условий - РИА Новости, 20.07.2023

Москвичей предупредили об ухудшении погодных условий

Москвичей предупредили об ухудшении погодных условий, в ближайшие часы и до 21.00 в столице ожидаются кратковременные дожди и грозы, сообщается в... РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T13:43

2023-07-20T13:43

2023-07-20T13:43

москва

погода

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Москвичей предупредили об ухудшении погодных условий, в ближайшие часы и до 21.00 в столице ожидаются кратковременные дожди и грозы, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до 21.00 в столице местами ожидаются кратковременные дожди, гроза. Возможны порывы ветра до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении. Москвичей попросили быть внимательными на улице: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

москва

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва, погода