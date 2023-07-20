Наместник Киево-Печерской лавры предупредил о гонениях на протестантов
Наместник Киево-Печерской лавры Павел предупредил о гонениях на протестантов на Украине
© РИА Новости / СтрингерНаместник Киево-Печерской лавры митрополит Украинской православной церкви (Московского патриархата) Павел
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Украинской православной церкви (Московского патриархата) Павел. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Арестованный наместник Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь) заявил, что после гонений на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) украинские власти начнут преследования протестантов и представителей других религиозных течений.
"Сегодня они (власти – ред.) расправятся с нами, завтра пойдут на других, кроме иудеев - их они боятся, естественно. Начнут гнать протестантов. Епифаний (глава раскольнической ПЦУ – ред.) им не нужен. Его, как и Авраамия (назначенного раскольнической ПЦУ "наместника" Киево-Печерской лавры – ред.), используют, чтобы сделать грязное дело, затем – выбросят", – сказал митрополит Павел в интервью Союзу православных журналистов.
В Хозяйственном суде Киева в настоящее время рассматривается иск госзаповедника "Киево-Печерская лавра" к одноименному монастырю УПЦ об устранении препятствий в пользовании имуществом, а также иск монастыря к заповеднику о признании одностороннего отказа от выполнения договора аренды недействительным, решений по ним еще не было принято. Тем не менее, 7 июля представители заповедника опечатали в общей сложности пять корпусов монастыря. Суд по выселению монахов из лавры 20 июля был перенесен на 9 августа.
Весной 2023 года минкультуры Украины заявило о разрыве в одностороннем порядке договора аренды помещений государственного заповедника "Киево-Печерская лавра" с одноименным монастырем. От насельников потребовали покинуть лавру 29 марта. С этого времени прихожане и насельники Киево-Печерской лавры сталкиваются с попытками выселить монахов канонической Церкви из зданий монастыря, а также с провокациями сторонников раскольничьей ПЦУ. Его наместник митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь), заявлявший, что братия будет стоять до конца, был отправлен властями под домашний арест, а затем – в заключение.