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Наместник Киево-Печерской лавры предупредил о гонениях на протестантов - РИА Новости, 20.07.2023
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Религия
 
16:22 20.07.2023
https://ria.ru/20230720/goneniya-1885314574.html
Наместник Киево-Печерской лавры предупредил о гонениях на протестантов
Наместник Киево-Печерской лавры предупредил о гонениях на протестантов - РИА Новости, 20.07.2023
Наместник Киево-Печерской лавры предупредил о гонениях на протестантов
Арестованный наместник Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь) заявил, что после гонений на каноническую Украинскую... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T16:22
2023-07-20T16:22
религия
киев
ситуация вокруг упц
украина
религия
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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Арестованный наместник Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь) заявил, что после гонений на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) украинские власти начнут преследования протестантов и представителей других религиозных течений. "Сегодня они (власти – ред.) расправятся с нами, завтра пойдут на других, кроме иудеев - их они боятся, естественно. Начнут гнать протестантов. Епифаний (глава раскольнической ПЦУ – ред.) им не нужен. Его, как и Авраамия (назначенного раскольнической ПЦУ "наместника" Киево-Печерской лавры – ред.), используют, чтобы сделать грязное дело, затем – выбросят", – сказал митрополит Павел в интервью Союзу православных журналистов. В Хозяйственном суде Киева в настоящее время рассматривается иск госзаповедника "Киево-Печерская лавра" к одноименному монастырю УПЦ об устранении препятствий в пользовании имуществом, а также иск монастыря к заповеднику о признании одностороннего отказа от выполнения договора аренды недействительным, решений по ним еще не было принято. Тем не менее, 7 июля представители заповедника опечатали в общей сложности пять корпусов монастыря. Суд по выселению монахов из лавры 20 июля был перенесен на 9 августа. Весной 2023 года минкультуры Украины заявило о разрыве в одностороннем порядке договора аренды помещений государственного заповедника "Киево-Печерская лавра" с одноименным монастырем. От насельников потребовали покинуть лавру 29 марта. С этого времени прихожане и насельники Киево-Печерской лавры сталкиваются с попытками выселить монахов канонической Церкви из зданий монастыря, а также с провокациями сторонников раскольничьей ПЦУ. Его наместник митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь), заявлявший, что братия будет стоять до конца, был отправлен властями под домашний арест, а затем – в заключение.
https://ria.ru/20230720/lavra-1885298706.html
https://ria.ru/20230717/namestnik-1884707979.html
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киев, ситуация вокруг упц, украина, религия
Религия, Киев, Ситуация вокруг УПЦ, Украина, Религия
Наместник Киево-Печерской лавры предупредил о гонениях на протестантов

Наместник Киево-Печерской лавры Павел предупредил о гонениях на протестантов на Украине

© РИА Новости / СтрингерНаместник Киево-Печерской лавры митрополит Украинской православной церкви (Московского патриархата) Павел
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Украинской православной церкви (Московского патриархата) Павел - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© РИА Новости / Стрингер
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Украинской православной церкви (Московского патриархата) Павел. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Арестованный наместник Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь) заявил, что после гонений на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) украинские власти начнут преследования протестантов и представителей других религиозных течений.
"Сегодня они (власти – ред.) расправятся с нами, завтра пойдут на других, кроме иудеев - их они боятся, естественно. Начнут гнать протестантов. Епифаний (глава раскольнической ПЦУ – ред.) им не нужен. Его, как и Авраамия (назначенного раскольнической ПЦУ "наместника" Киево-Печерской лавры – ред.), используют, чтобы сделать грязное дело, затем – выбросят", – сказал митрополит Павел в интервью Союзу православных журналистов.
Ситуация на территории Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
Прихожане на суде по Киевской лавре заявили, что не могут молчать
Вчера, 15:26
В Хозяйственном суде Киева в настоящее время рассматривается иск госзаповедника "Киево-Печерская лавра" к одноименному монастырю УПЦ об устранении препятствий в пользовании имуществом, а также иск монастыря к заповеднику о признании одностороннего отказа от выполнения договора аренды недействительным, решений по ним еще не было принято. Тем не менее, 7 июля представители заповедника опечатали в общей сложности пять корпусов монастыря. Суд по выселению монахов из лавры 20 июля был перенесен на 9 августа.
Весной 2023 года минкультуры Украины заявило о разрыве в одностороннем порядке договора аренды помещений государственного заповедника "Киево-Печерская лавра" с одноименным монастырем. От насельников потребовали покинуть лавру 29 марта. С этого времени прихожане и насельники Киево-Печерской лавры сталкиваются с попытками выселить монахов канонической Церкви из зданий монастыря, а также с провокациями сторонников раскольничьей ПЦУ. Его наместник митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь), заявлявший, что братия будет стоять до конца, был отправлен властями под домашний арест, а затем – в заключение.
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел в зале суда в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
Адвокат рассказал о самочувствии арестованного наместника Киевской лавры
17 июля, 17:25
 
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