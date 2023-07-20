Жители Кузбасса подали десять тысяч заявок на газификацию с начала года
Жители Кузбасса подали более десяти тысяч заявок на газификацию с начала 2023 года
Горелка газовой плиты. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 20 июл – РИА Новости. Более 10 тысяч заявок на газификацию поступили от жителей Кузбасса с начала года, сообщает пресс-служба правительства региона.
В рамках программы социальной газификации в Кузбассе до конца 2024 года планируется создать возможность для подключения около 20 тысяч домовладений в 20 населенных пунктах, в которых имеются газораспределительные сети. К 2031 году предусмотрена возможность газификации в общей сложности 39 тысяч домовладений и 100 котельных в 27 городах и поселках региона.
"В соответствии с поручением президента России Владимира Владимировича Путина газовые сети до границ земельного участка жителей газифицированных населенных пунктов проводятся бесплатно. Для нашего региона это очень актуально — кузбассовцы активно подключаются к программе социальной газификации. При этом предусмотрена поддержка на переоборудование для кузбассовцев из числа льготников", — цитирует пресс-служба губернатора Сергея Цивилева.
Чтобы сократить финансовую нагрузку, связанную с переоборудованием домовладений на газовое отопление, для отдельных категорий жителей газифицированных населенных пунктов предусмотрена возможность компенсации затрат до 135 тысяч рублей.
В Кемеровском округе уже построены пять межпоселковых газопроводов, что дает возможность подключить к газу порядка 3 тысяч домовладений и котельные в поселках Новостройка и Ягуново, селе Березово, деревнях Сухая Речка, Сухово и Пугачи. Идет подготовка к строительству еще двух газопроводов в Кемеровском округе — к деревням Береговая и Старочервово. В 2023 году начата активная фаза газификации Новокузнецка по федеральному проекту "Чистый воздух" нацпроекта "Экология", инициированного президентом Владимиром Путиным. Продолжается газификация в Кемерове, Топках, Юрге. До конца этого года будет полностью газифицирована деревня Талая Юргинского округа.
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"В настоящее время газораспределительные организации приняли более 10 тысяч заявок от жителей Кузбасса, обеспечена техническая возможность для подключения 6,1 тысячи домовладений", – говорится в релизе.
До конца года планируется построить более 120 километров газораспределительных сетей с возможностью подключения до 4,5 тысячи домовладений. Новые объекты газораспределения в Кузбассе строят в рамках региональной программы газификации, утвержденной до 2031 года. В соответствии с ней запланировано строительство газораспределительной станции для газификации Прокопьевска к 2025 году, а также более 1800 километров газопроводов для обеспечения уже газифицированных населенных пунктов и 27 населенных пунктов, в которых пока нет газа.