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Жители Кузбасса подали десять тысяч заявок на газификацию с начала года - РИА Новости, 20.07.2023
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11:39 20.07.2023
https://ria.ru/20230720/gazifikatsiya-1885240686.html
Жители Кузбасса подали десять тысяч заявок на газификацию с начала года
Жители Кузбасса подали десять тысяч заявок на газификацию с начала года - РИА Новости, 20.07.2023
Жители Кузбасса подали десять тысяч заявок на газификацию с начала года
Более 10 тысяч заявок на газификацию поступили от жителей Кузбасса с начала года, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T11:39
2023-07-20T11:39
кемеровская область
кемерово
новокузнецк
сергей цивилев
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КЕМЕРОВО, 20 июл – РИА Новости. Более 10 тысяч заявок на газификацию поступили от жителей Кузбасса с начала года, сообщает пресс-служба правительства региона. В рамках программы социальной газификации в Кузбассе до конца 2024 года планируется создать возможность для подключения около 20 тысяч домовладений в 20 населенных пунктах, в которых имеются газораспределительные сети. К 2031 году предусмотрена возможность газификации в общей сложности 39 тысяч домовладений и 100 котельных в 27 городах и поселках региона. "В соответствии с поручением президента России Владимира Владимировича Путина газовые сети до границ земельного участка жителей газифицированных населенных пунктов проводятся бесплатно. Для нашего региона это очень актуально — кузбассовцы активно подключаются к программе социальной газификации. При этом предусмотрена поддержка на переоборудование для кузбассовцев из числа льготников", — цитирует пресс-служба губернатора Сергея Цивилева. Чтобы сократить финансовую нагрузку, связанную с переоборудованием домовладений на газовое отопление, для отдельных категорий жителей газифицированных населенных пунктов предусмотрена возможность компенсации затрат до 135 тысяч рублей. В Кемеровском округе уже построены пять межпоселковых газопроводов, что дает возможность подключить к газу порядка 3 тысяч домовладений и котельные в поселках Новостройка и Ягуново, селе Березово, деревнях Сухая Речка, Сухово и Пугачи. Идет подготовка к строительству еще двух газопроводов в Кемеровском округе — к деревням Береговая и Старочервово. В 2023 году начата активная фаза газификации Новокузнецка по федеральному проекту "Чистый воздух" нацпроекта "Экология", инициированного президентом Владимиром Путиным. Продолжается газификация в Кемерове, Топках, Юрге. До конца этого года будет полностью газифицирована деревня Талая Юргинского округа. "В настоящее время газораспределительные организации приняли более 10 тысяч заявок от жителей Кузбасса, обеспечена техническая возможность для подключения 6,1 тысячи домовладений", – говорится в релизе. До конца года планируется построить более 120 километров газораспределительных сетей с возможностью подключения до 4,5 тысячи домовладений. Новые объекты газораспределения в Кузбассе строят в рамках региональной программы газификации, утвержденной до 2031 года. В соответствии с ней запланировано строительство газораспределительной станции для газификации Прокопьевска к 2025 году, а также более 1800 километров газопроводов для обеспечения уже газифицированных населенных пунктов и 27 населенных пунктов, в которых пока нет газа.
https://ria.ru/20230718/kuzbass-1884778784.html
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кемеровская область, кемерово, новокузнецк, сергей цивилев
Кемеровская область, Кемерово, Новокузнецк, Сергей Цивилев
Жители Кузбасса подали десять тысяч заявок на газификацию с начала года

Жители Кузбасса подали более десяти тысяч заявок на газификацию с начала 2023 года

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкГорелка газовой плиты
Горелка газовой плиты - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Горелка газовой плиты. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 20 июл – РИА Новости. Более 10 тысяч заявок на газификацию поступили от жителей Кузбасса с начала года, сообщает пресс-служба правительства региона.
В рамках программы социальной газификации в Кузбассе до конца 2024 года планируется создать возможность для подключения около 20 тысяч домовладений в 20 населенных пунктах, в которых имеются газораспределительные сети. К 2031 году предусмотрена возможность газификации в общей сложности 39 тысяч домовладений и 100 котельных в 27 городах и поселках региона.
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"В соответствии с поручением президента России Владимира Владимировича Путина газовые сети до границ земельного участка жителей газифицированных населенных пунктов проводятся бесплатно. Для нашего региона это очень актуально — кузбассовцы активно подключаются к программе социальной газификации. При этом предусмотрена поддержка на переоборудование для кузбассовцев из числа льготников", — цитирует пресс-служба губернатора Сергея Цивилева.
Чтобы сократить финансовую нагрузку, связанную с переоборудованием домовладений на газовое отопление, для отдельных категорий жителей газифицированных населенных пунктов предусмотрена возможность компенсации затрат до 135 тысяч рублей.
В Кемеровском округе уже построены пять межпоселковых газопроводов, что дает возможность подключить к газу порядка 3 тысяч домовладений и котельные в поселках Новостройка и Ягуново, селе Березово, деревнях Сухая Речка, Сухово и Пугачи. Идет подготовка к строительству еще двух газопроводов в Кемеровском округе — к деревням Береговая и Старочервово. В 2023 году начата активная фаза газификации Новокузнецка по федеральному проекту "Чистый воздух" нацпроекта "Экология", инициированного президентом Владимиром Путиным. Продолжается газификация в Кемерове, Топках, Юрге. До конца этого года будет полностью газифицирована деревня Талая Юргинского округа.
«
"В настоящее время газораспределительные организации приняли более 10 тысяч заявок от жителей Кузбасса, обеспечена техническая возможность для подключения 6,1 тысячи домовладений", – говорится в релизе.
До конца года планируется построить более 120 километров газораспределительных сетей с возможностью подключения до 4,5 тысячи домовладений. Новые объекты газораспределения в Кузбассе строят в рамках региональной программы газификации, утвержденной до 2031 года. В соответствии с ней запланировано строительство газораспределительной станции для газификации Прокопьевска к 2025 году, а также более 1800 километров газопроводов для обеспечения уже газифицированных населенных пунктов и 27 населенных пунктов, в которых пока нет газа.
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Кемеровская областьКемеровоНовокузнецкСергей Цивилев
 
 
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