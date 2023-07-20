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Во Франции хотят давать убежище уклонистам из России - РИА Новости, 20.07.2023
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18:16 20.07.2023 (обновлено: 18:53 20.07.2023)
https://ria.ru/20230720/frantsiya-1885343877.html
Во Франции хотят давать убежище уклонистам из России
Во Франции хотят давать убежище уклонистам из России - РИА Новости, 20.07.2023
Во Франции хотят давать убежище уклонистам из России
Суд Франции по вопросам права на убежище (CNDA) постановил признать уклонистов от российской армии имеющими право на получение статуса беженца в стране, об этом РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T18:16
2023-07-20T18:53
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ПАРИЖ, 20 июл — РИА Новости. Суд Франции по вопросам права на убежище (CNDA) постановил признать уклонистов от российской армии имеющими право на получение статуса беженца в стране, об этом сообщается в коммюнике на сайте суда."Национальный суд по вопросам права на убежище постановил, что россияне, уклоняющиеся от мобилизации, &lt;...&gt; а также мобилизованные граждане, ставшие дезертирами, могут получить статус беженца", — указано в документе.В России уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от нее наказывается штрафом до двухсот тысяч рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.Комитет ГД по госстроительству ранее одобрил ко второму чтению несколько поправок об изменениях в КоАП о повышении штрафов за неоповещение или неявку в военкоматы. Изменения, в частности, вносятся в статью о неисполнении обязанностей по воинскому учету. Неявка гражданина без уважительной причины в указанные в повестке военного комиссариата время и место либо по вызову органа, осуществляющего воинский учет, будет грозить штрафом от 40 тысяч до 50 тысяч рублей (ранее — до трех тысяч рублей).Несообщение гражданином в военный комиссариат об изменении семейного положения, образования, места работы или учебы или должности, а также непредоставление сведений о переезде на новое место пребывания, не подтвержденных регистрацией, либо сведений о выезде из страны на срок более шести месяцев или въезде в страну, либо неявка в военный комиссариат в установленный федеральным законом срок в случае наступления указанных событий будет влечь наложение штрафа в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей (ранее — до трех тысяч рублей).Кроме того, в соответствии с изменениями, увеличиваются штрафы за неисполнение военно-транспортных мобилизационных обязанностей. Для граждан — до 25 тысяч рублей (было — до 500 рублей), для должностных лиц — до 50 тысяч (было — до 1000 рублей), для юридических лиц — до 400 тысяч (было — до 20 тысяч рублей).Также с трех до 25 тысяч рублей вырастают штрафы за уклонение от медицинского обследования. Кроме того, до 25 тысяч рублей повышаются штрафы за умышленную порчу или утрату документов воинского учета.
https://radiosputnik.ria.ru/20230711/uklonisty-1883436398.html
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россия, франция, общество, госдума рф
Россия, Франция, Общество, Госдума РФ
Во Франции хотят давать убежище уклонистам из России

Французский суд CNDA признал за уклонистами из России право на статус беженцев

© РИА Новости / Доминик Бутен | Перейти в медиабанкВид на безлюдные Елисейские Поля с площади Согласия в Париже
Вид на безлюдные Елисейские Поля с площади Согласия в Париже - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© РИА Новости / Доминик Бутен
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Вид на безлюдные Елисейские Поля с площади Согласия в Париже. Архивное фото
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ПАРИЖ, 20 июл — РИА Новости. Суд Франции по вопросам права на убежище (CNDA) постановил признать уклонистов от российской армии имеющими право на получение статуса беженца в стране, об этом сообщается в коммюнике на сайте суда.
"Национальный суд по вопросам права на убежище постановил, что россияне, уклоняющиеся от мобилизации, <...> а также мобилизованные граждане, ставшие дезертирами, могут получить статус беженца", — указано в документе.
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В России уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от нее наказывается штрафом до двухсот тысяч рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.
Комитет ГД по госстроительству ранее одобрил ко второму чтению несколько поправок об изменениях в КоАП о повышении штрафов за неоповещение или неявку в военкоматы. Изменения, в частности, вносятся в статью о неисполнении обязанностей по воинскому учету. Неявка гражданина без уважительной причины в указанные в повестке военного комиссариата время и место либо по вызову органа, осуществляющего воинский учет, будет грозить штрафом от 40 тысяч до 50 тысяч рублей (ранее — до трех тысяч рублей).
Несообщение гражданином в военный комиссариат об изменении семейного положения, образования, места работы или учебы или должности, а также непредоставление сведений о переезде на новое место пребывания, не подтвержденных регистрацией, либо сведений о выезде из страны на срок более шести месяцев или въезде в страну, либо неявка в военный комиссариат в установленный федеральным законом срок в случае наступления указанных событий будет влечь наложение штрафа в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей (ранее — до трех тысяч рублей).
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Кроме того, в соответствии с изменениями, увеличиваются штрафы за неисполнение военно-транспортных мобилизационных обязанностей. Для граждан — до 25 тысяч рублей (было — до 500 рублей), для должностных лиц — до 50 тысяч (было — до 1000 рублей), для юридических лиц — до 400 тысяч (было — до 20 тысяч рублей).
Также с трех до 25 тысяч рублей вырастают штрафы за уклонение от медицинского обследования. Кроме того, до 25 тысяч рублей повышаются штрафы за умышленную порчу или утрату документов воинского учета.
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