https://ria.ru/20230720/frantsiya-1885343877.html

Во Франции хотят давать убежище уклонистам из России

Во Франции хотят давать убежище уклонистам из России - РИА Новости, 20.07.2023

Во Франции хотят давать убежище уклонистам из России

Суд Франции по вопросам права на убежище (CNDA) постановил признать уклонистов от российской армии имеющими право на получение статуса беженца в стране, об этом РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T18:16

2023-07-20T18:16

2023-07-20T18:53

россия

франция

общество

госдума рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/15/1568954893_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8dc84a3350598b53ff515327d020f5e6.jpg

ПАРИЖ, 20 июл — РИА Новости. Суд Франции по вопросам права на убежище (CNDA) постановил признать уклонистов от российской армии имеющими право на получение статуса беженца в стране, об этом сообщается в коммюнике на сайте суда."Национальный суд по вопросам права на убежище постановил, что россияне, уклоняющиеся от мобилизации, <...> а также мобилизованные граждане, ставшие дезертирами, могут получить статус беженца", — указано в документе.В России уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от нее наказывается штрафом до двухсот тысяч рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.Комитет ГД по госстроительству ранее одобрил ко второму чтению несколько поправок об изменениях в КоАП о повышении штрафов за неоповещение или неявку в военкоматы. Изменения, в частности, вносятся в статью о неисполнении обязанностей по воинскому учету. Неявка гражданина без уважительной причины в указанные в повестке военного комиссариата время и место либо по вызову органа, осуществляющего воинский учет, будет грозить штрафом от 40 тысяч до 50 тысяч рублей (ранее — до трех тысяч рублей).Несообщение гражданином в военный комиссариат об изменении семейного положения, образования, места работы или учебы или должности, а также непредоставление сведений о переезде на новое место пребывания, не подтвержденных регистрацией, либо сведений о выезде из страны на срок более шести месяцев или въезде в страну, либо неявка в военный комиссариат в установленный федеральным законом срок в случае наступления указанных событий будет влечь наложение штрафа в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей (ранее — до трех тысяч рублей).Кроме того, в соответствии с изменениями, увеличиваются штрафы за неисполнение военно-транспортных мобилизационных обязанностей. Для граждан — до 25 тысяч рублей (было — до 500 рублей), для должностных лиц — до 50 тысяч (было — до 1000 рублей), для юридических лиц — до 400 тысяч (было — до 20 тысяч рублей).Также с трех до 25 тысяч рублей вырастают штрафы за уклонение от медицинского обследования. Кроме того, до 25 тысяч рублей повышаются штрафы за умышленную порчу или утрату документов воинского учета.

https://radiosputnik.ria.ru/20230711/uklonisty-1883436398.html

https://ria.ru/20230518/uklonisty-1872611534.html

https://ria.ru/20230706/uklonisty-1882543134.html

россия

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, франция, общество, госдума рф