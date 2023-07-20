https://ria.ru/20230720/frantsiya-1885228820.html
СМИ: французская армия сталкивается с нехваткой новобранцев
СМИ: французская армия сталкивается с нехваткой новобранцев - РИА Новости, 20.07.2023
СМИ: французская армия сталкивается с нехваткой новобранцев
Французская армия сталкивается с недобором кадров из-за недостаточной привлекательности службы и низких зарплат, сообщает радиостанция Europe 1 со ссылкой на... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T10:49
2023-07-20T10:49
2023-07-20T10:49
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вооруженные силы франции
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Французская армия сталкивается с недобором кадров из-за недостаточной привлекательности службы и низких зарплат, сообщает радиостанция Europe 1 со ссылкой на источник в армии. "В последние годы армии сложно находить новые кадры, что может объясняться несколькими факторами: недостаточная привлекательность, сложные условия, менее высокая зарплата, чем в частном секторе", - сообщает Europe 1. Эта тенденция беспокоит руководство французской армии в контексте конфликта на Украине, отмечает радиостанция. В 2023 году армия не сможет выполнить поставленные цели по набору и недоберет 1,5-2 тысячи молодых людей, при этом радиостанция не уточнят, сколько человек планировалось набрать. Кадровые трудности также объясняются тем, что армии не удается удержать рядовых и унтер-офицеров в своих рядах, многие из них в конечном счете решают перейти в частный сектор, сообщает Europe 1.
https://ria.ru/20230705/ukraina-1882236902.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, вооруженные силы франции
В мире, Франция, Вооруженные силы Франции
СМИ: французская армия сталкивается с нехваткой новобранцев
Europe 1: армия Франции испытывает дефицит кадров из-за низких зарплат и сложных условий