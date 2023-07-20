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СМИ: французская армия сталкивается с нехваткой новобранцев - РИА Новости, 20.07.2023
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10:49 20.07.2023
https://ria.ru/20230720/frantsiya-1885228820.html
СМИ: французская армия сталкивается с нехваткой новобранцев
СМИ: французская армия сталкивается с нехваткой новобранцев - РИА Новости, 20.07.2023
СМИ: французская армия сталкивается с нехваткой новобранцев
Французская армия сталкивается с недобором кадров из-за недостаточной привлекательности службы и низких зарплат, сообщает радиостанция Europe 1 со ссылкой на... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T10:49
2023-07-20T10:49
в мире
франция
вооруженные силы франции
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Французская армия сталкивается с недобором кадров из-за недостаточной привлекательности службы и низких зарплат, сообщает радиостанция Europe 1 со ссылкой на источник в армии. "В последние годы армии сложно находить новые кадры, что может объясняться несколькими факторами: недостаточная привлекательность, сложные условия, менее высокая зарплата, чем в частном секторе", - сообщает Europe 1. Эта тенденция беспокоит руководство французской армии в контексте конфликта на Украине, отмечает радиостанция. В 2023 году армия не сможет выполнить поставленные цели по набору и недоберет 1,5-2 тысячи молодых людей, при этом радиостанция не уточнят, сколько человек планировалось набрать. Кадровые трудности также объясняются тем, что армии не удается удержать рядовых и унтер-офицеров в своих рядах, многие из них в конечном счете решают перейти в частный сектор, сообщает Europe 1.
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в мире, франция, вооруженные силы франции
В мире, Франция, Вооруженные силы Франции
СМИ: французская армия сталкивается с нехваткой новобранцев

Europe 1: армия Франции испытывает дефицит кадров из-за низких зарплат и сложных условий

© AP Photo / Jerome DelayФранцузские военные
Французские военные - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© AP Photo / Jerome Delay
Французские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Французская армия сталкивается с недобором кадров из-за недостаточной привлекательности службы и низких зарплат, сообщает радиостанция Europe 1 со ссылкой на источник в армии.
"В последние годы армии сложно находить новые кадры, что может объясняться несколькими факторами: недостаточная привлекательность, сложные условия, менее высокая зарплата, чем в частном секторе", - сообщает Europe 1.
Эта тенденция беспокоит руководство французской армии в контексте конфликта на Украине, отмечает радиостанция. В 2023 году армия не сможет выполнить поставленные цели по набору и недоберет 1,5-2 тысячи молодых людей, при этом радиостанция не уточнят, сколько человек планировалось набрать.
Кадровые трудности также объясняются тем, что армии не удается удержать рядовых и унтер-офицеров в своих рядах, многие из них в конечном счете решают перейти в частный сектор, сообщает Europe 1.
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