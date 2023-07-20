https://ria.ru/20230720/frantsiya-1885228820.html

СМИ: французская армия сталкивается с нехваткой новобранцев

СМИ: французская армия сталкивается с нехваткой новобранцев - РИА Новости, 20.07.2023

СМИ: французская армия сталкивается с нехваткой новобранцев

Французская армия сталкивается с недобором кадров из-за недостаточной привлекательности службы и низких зарплат, сообщает радиостанция Europe 1 со ссылкой на... РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T10:49

2023-07-20T10:49

2023-07-20T10:49

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вооруженные силы франции

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Французская армия сталкивается с недобором кадров из-за недостаточной привлекательности службы и низких зарплат, сообщает радиостанция Europe 1 со ссылкой на источник в армии. "В последние годы армии сложно находить новые кадры, что может объясняться несколькими факторами: недостаточная привлекательность, сложные условия, менее высокая зарплата, чем в частном секторе", - сообщает Europe 1. Эта тенденция беспокоит руководство французской армии в контексте конфликта на Украине, отмечает радиостанция. В 2023 году армия не сможет выполнить поставленные цели по набору и недоберет 1,5-2 тысячи молодых людей, при этом радиостанция не уточнят, сколько человек планировалось набрать. Кадровые трудности также объясняются тем, что армии не удается удержать рядовых и унтер-офицеров в своих рядах, многие из них в конечном счете решают перейти в частный сектор, сообщает Europe 1.

https://ria.ru/20230705/ukraina-1882236902.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, франция, вооруженные силы франции