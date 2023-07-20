https://ria.ru/20230720/festival-1885322483.html

Фестиваль "Ладейное поле" в Липецкой области примет пять тысяч гостей

Фестиваль "Ладейное поле" в Липецкой области примет пять тысяч гостей - РИА Новости, 20.07.2023

Фестиваль "Ладейное поле" в Липецкой области примет пять тысяч гостей

До пяти тысяч гостей соберутся на традиционном фестивале исторической реконструкции "Ладейное Поле", который состоится 19 августа в Липецкой области, сообщил... РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T17:11

2023-07-20T17:11

2023-07-20T17:11

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

культура

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ЛИПЕЦК, 20 июл - РИА Новости. До пяти тысяч гостей соберутся на традиционном фестивале исторической реконструкции "Ладейное Поле", который состоится 19 августа в Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Как уточнил губернатор, в нем примут участие более 250 человек из 20 регионов России. По словам Артамонова, самым зрелищными фестивальными событиями станут гонки на судах-репликах и бугурты на площадке, стилизованной под палубу судна. Зрителям покажут быт народов 9-11 веков, которые так или иначе связаны с территорией нынешней Липецкой области. Кроме гонок на лодках на фестивале проведут конкурс на лучшего метателя пращей и стрелка из лука. Пройдут показательные выступления и конкурс на лучший костюм и доспехи. Весь день будут работать кузнечная и гончарная мастерские, где под руководством мастеров можно будет освоить азы этих ремесел. "Липецкие реконструкторы и их фестивали известны далеко за пределами нашей страны. "Ладейное поле" – событие, которое хорошо знают, любят и ждут жители не только Липецкой области. Историческая реконструкция – это прекрасная возможность не просто узнать о быте наших предков, а совершить своеобразное путешествие сквозь века. Такие проекты в регионе активно поддерживаются", – отметил Артамонов.

https://ria.ru/20230519/festival-1872831962.html

липецкая область

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Алёна Пава

липецкая область, игорь артамонов, культура