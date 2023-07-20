https://ria.ru/20230720/es-1885223505.html

Главы МИД ЕС 20 июля обсудят ситуацию с зерновой сделкой, сообщил Боррель

Главы МИД ЕС 20 июля обсудят ситуацию с зерновой сделкой, сообщил Боррель - РИА Новости, 20.07.2023

Главы МИД ЕС 20 июля обсудят ситуацию с зерновой сделкой, сообщил Боррель

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД ЕС обсудят в четверг развитие ситуации после прекращения зерновой инициативы, угрозы продовольственной... РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T10:27

2023-07-20T10:27

2023-07-20T10:27

жозеп боррель

украина

евросоюз

россия

зерновая сделка

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 20 июл – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД ЕС обсудят в четверг развитие ситуации после прекращения зерновой инициативы, угрозы продовольственной безопасности и военную помощь Украине. "Это новая ситуация. До этого момента зерновые оставались в хранилищах, но не уничтожались", - заявил он. "Министры обсудят, что можно сделать. Но есть только одно решение – усилить военную поддержку Украины. Если осуществляют удары, то мы должны предоставить средства ПВО, средства уничтожения дронов. Массированные атаки за последние три ночи требуют нашей реакции, которая может быть только одной – поставка еще большего количества военных средств", - указал он. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Боррель добавил, что сложившаяся ситуация также создает больше угроз мировой продовольственной безопасности. Россия в понедельник уведомила Турцию, Украину и ООН о прекращении зерновой сделки, которая предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки, нарушая тем самым необходимое условие с российской стороны для продолжения сделки. Президент России Владимир Путин заявил, что никто не собирался выполнять никаких обязательств и договоренностей по зерновой сделке, все лишь постоянно что-то требовали от России, хотя РФ, продлевая сделку, рассчитывала, что зарубежные коллеги начнут наконец в полном объеме соблюдать согласованные и одобренные параметры и условия.

https://ria.ru/20230720/zerno-1885143490.html

https://ria.ru/20230719/zerno-1885164033.html

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жозеп боррель, украина, евросоюз, россия, зерновая сделка, в мире