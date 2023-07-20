Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска обстреляли Донецк ракетами - РИА Новости, 20.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:39 20.07.2023 (обновлено: 11:26 20.07.2023)
https://ria.ru/20230720/donetsk-1885226701.html
Украинские войска обстреляли Донецк ракетами
Украинские войска обстреляли Донецк ракетами - РИА Новости, 20.07.2023
Украинские войска обстреляли Донецк ракетами
Украинские войска выпустили восемь ракет из РСЗО по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, сообщили в телеграм-канале представительстве ДНР в Совместном... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T10:39
2023-07-20T11:26
донецк
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
специальная военная операция на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884919766_0:384:2731:1920_1920x0_80_0_0_1f81354c51dced08f95ba724f613d633.jpg
ДОНЕЦК, 20 июл – РИА Новости. Украинские войска выпустили восемь ракет из РСЗО по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, сообщили в телеграм-канале представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:30 – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено 8 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении. Тип РСЗО не уточняется.Киевский район расположен в северной части Донецка. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.Куйбышевский район находится на западе города.
https://ria.ru/20230720/vooruzhenie-1885197678.html
донецк
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884919766_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_e18277413bc0887a941e59dd0aabbcff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия, Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Донецк ракетами

Украинские войска выпустили по Донецку восемь ракетам из РСЗО

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела Донецка
Последствия обстрела Донецка - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Последствия обстрела Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 20 июл – РИА Новости. Украинские войска выпустили восемь ракет из РСЗО по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, сообщили в телеграм-канале представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:30 – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено 8 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении. Тип РСЗО не уточняется.
Киевский район расположен в северной части Донецка. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Куйбышевский район находится на западе города.
Уничтоженная западная военная техника на Украине
"Акцент сместился". На Западе объявили о новой стратегии вооружения Украины
Вчера, 05:30
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦККПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала