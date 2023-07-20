https://ria.ru/20230720/donetsk-1885226701.html
Украинские войска обстреляли Донецк ракетами
Украинские войска обстреляли Донецк ракетами - РИА Новости, 20.07.2023
Украинские войска обстреляли Донецк ракетами
Украинские войска выпустили восемь ракет из РСЗО по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, сообщили в телеграм-канале представительстве ДНР в Совместном... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T10:39
2023-07-20T10:39
2023-07-20T11:26
донецк
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 20 июл – РИА Новости. Украинские войска выпустили восемь ракет из РСЗО по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, сообщили в телеграм-канале представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:30 – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено 8 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении. Тип РСЗО не уточняется.Киевский район расположен в северной части Донецка. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.Куйбышевский район находится на западе города.
https://ria.ru/20230720/vooruzhenie-1885197678.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия, Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Донецк ракетами
Украинские войска выпустили по Донецку восемь ракетам из РСЗО