https://ria.ru/20230720/dispanserizatsiya-1885323255.html
Диспансеризацию и профосмотры в Подмосковье прошли свыше 1,2 млн человек
Диспансеризацию и профосмотры в Подмосковье прошли свыше 1,2 млн человек - РИА Новости, 20.07.2023
Диспансеризацию и профосмотры в Подмосковье прошли свыше 1,2 млн человек
В Московской области с начала текущего года более 1,2 миллиона человек прошли диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T16:57
2023-07-20T16:57
2023-07-20T16:57
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
светлана стригункова
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. В Московской области с начала текущего года более 1,2 миллиона человек прошли диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона. На территории Московской области можно пройти бесплатную диспансеризацию и профосмотры в поликлинике по месту прикрепления. "Забота о себе начинается с внимательного отношения к собственному здоровью. Регулярная диагностика позволяет владеть актуальной информацией о своем организме, а также в случае развития патологий вовремя их обнаруживать. С начала года диспансеризацию и профосмотры в регионе прошли свыше 1,2 миллиона человек, у которых было выявлено порядка 30 тысяч заболеваний, о которых они прежде не знали", – цитирует пресс-служба слова первого зампреда правительства Подмосковья Светланы Стригунковой. Как отметили в пресс-службе, в будние дни, по субботам, а также в вечернее время можно проверить свое здоровье. Для проведения диагностики в отдаленных от поликлиник территориях применяют мобильные комплексы. Узнать результаты обследования и проконсультироваться с врачом можно через телемедицинскую консультацию, без обязательного посещения медучреждения. Также результаты будут доступны в личном кабинете пациента на подмосковном портале госуслуг. Для прохождения диспансеризации следует посетить поликлинику по месту прикрепления с паспортом и полисом ОМС.
https://ria.ru/20230720/rak-1885291804.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), светлана стригункова
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Светлана Стригункова
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. В Московской области с начала текущего года более 1,2 миллиона человек прошли диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
На территории Московской области можно пройти бесплатную диспансеризацию и профосмотры в поликлинике по месту прикрепления.
В Подмосковье стали чаще выявлять рак полости рта на ранней стадии
"Забота о себе начинается с внимательного отношения к собственному здоровью. Регулярная диагностика позволяет владеть актуальной информацией о своем организме, а также в случае развития патологий вовремя их обнаруживать. С начала года диспансеризацию и профосмотры в регионе прошли свыше 1,2 миллиона человек, у которых было выявлено порядка 30 тысяч заболеваний, о которых они прежде не знали", – цитирует пресс-служба слова первого зампреда правительства Подмосковья Светланы Стригунковой
.
Как отметили в пресс-службе, в будние дни, по субботам, а также в вечернее время можно проверить свое здоровье. Для проведения диагностики в отдаленных от поликлиник территориях применяют мобильные комплексы. Узнать результаты обследования и проконсультироваться с врачом можно через телемедицинскую консультацию, без обязательного посещения медучреждения. Также результаты будут доступны в личном кабинете пациента на подмосковном портале госуслуг.
Для прохождения диспансеризации следует посетить поликлинику по месту прикрепления с паспортом и полисом ОМС.