https://ria.ru/20230720/dispanserizatsiya-1885323255.html

Диспансеризацию и профосмотры в Подмосковье прошли свыше 1,2 млн человек

Диспансеризацию и профосмотры в Подмосковье прошли свыше 1,2 млн человек - РИА Новости, 20.07.2023

Диспансеризацию и профосмотры в Подмосковье прошли свыше 1,2 млн человек

В Московской области с начала текущего года более 1,2 миллиона человек прошли диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T16:57

2023-07-20T16:57

2023-07-20T16:57

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

светлана стригункова

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. В Московской области с начала текущего года более 1,2 миллиона человек прошли диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона. На территории Московской области можно пройти бесплатную диспансеризацию и профосмотры в поликлинике по месту прикрепления. "Забота о себе начинается с внимательного отношения к собственному здоровью. Регулярная диагностика позволяет владеть актуальной информацией о своем организме, а также в случае развития патологий вовремя их обнаруживать. С начала года диспансеризацию и профосмотры в регионе прошли свыше 1,2 миллиона человек, у которых было выявлено порядка 30 тысяч заболеваний, о которых они прежде не знали", – цитирует пресс-служба слова первого зампреда правительства Подмосковья Светланы Стригунковой. Как отметили в пресс-службе, в будние дни, по субботам, а также в вечернее время можно проверить свое здоровье. Для проведения диагностики в отдаленных от поликлиник территориях применяют мобильные комплексы. Узнать результаты обследования и проконсультироваться с врачом можно через телемедицинскую консультацию, без обязательного посещения медучреждения. Также результаты будут доступны в личном кабинете пациента на подмосковном портале госуслуг. Для прохождения диспансеризации следует посетить поликлинику по месту прикрепления с паспортом и полисом ОМС.

https://ria.ru/20230720/rak-1885291804.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), светлана стригункова