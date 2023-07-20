https://ria.ru/20230720/deklaratsiya-1885314709.html
В МИД Индии раскрыли подробности готовящейся декларации саммита G20
В МИД Индии раскрыли подробности готовящейся декларации саммита G20 - РИА Новости, 20.07.2023
В МИД Индии раскрыли подробности готовящейся декларации саммита G20
Разногласия по вопросу Украины пока остаются в готовящейся декларации, которую должны принять лидер стран "большой двадцатки" на саммите в Нью-Дели в сентябре,... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T16:24
2023-07-20T16:24
2023-07-20T16:39
большая двадцатка
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НЬЮ-ДЕЛИ, 20 июл – РИА Новости. Разногласия по вопросу Украины пока остаются в готовящейся декларации, которую должны принять лидер стран "большой двадцатки" на саммите в Нью-Дели в сентябре, заявил официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи. "Я не хотел бы комментировать, какими могут быть контуры итоговой декларации, потому что окончательное решение за лидерами, как всегда есть переговорные позиции, и люди четко излагают свои позиции. Я мог бы прокомментировать обзор документа на данный момент. Были разногласия по пункту о конфликте на Украине. Я думаю, что это один случай, но в основном среди участников была высокая степень согласия по всем другим вопросам. И это очень положительный момент", - сказал Багчи на еженедельном брифинге в четверг. Он отметил, что в ходе своего председательства в G20 Индия "настаивала на рассмотрении новых элементов, в частности, проблем окружающей среды, устойчивого образа жизни, расширения прав и возможностей женщин в развитии, а также различных вопросов, связанных с Глобальным Югом". "Мы полны оптимизма и будем усердно работать с нашими партнерами, чтобы увидеть, что может получиться на саммите в Нью-Дели", - добавил представитель МИД Индии. Ранее по итогам встреч глав МИД стран G20, а также глав минфинов и управляющих ЦБ "большой двадцатки" в рамках председательства Индии группе совместное заявление не было согласовано, по итогам встреч был принят итоговый документ и резюме председателя.
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большая двадцатка, нью-дели, украина, индия, в мире
Большая двадцатка, Нью-Дели, Украина, Индия, В мире
В МИД Индии раскрыли подробности готовящейся декларации саммита G20
МИД Индии: страны G20 пока не смогли согласовать в декларации пункт по ситуации на Украине
НЬЮ-ДЕЛИ, 20 июл – РИА Новости. Разногласия по вопросу Украины пока остаются в готовящейся декларации, которую должны принять лидер стран "большой двадцатки" на саммите в Нью-Дели в сентябре, заявил официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи.
«
"Я не хотел бы комментировать, какими могут быть контуры итоговой декларации, потому что окончательное решение за лидерами, как всегда есть переговорные позиции, и люди четко излагают свои позиции. Я мог бы прокомментировать обзор документа на данный момент. Были разногласия по пункту о конфликте на Украине. Я думаю, что это один случай, но в основном среди участников была высокая степень согласия по всем другим вопросам. И это очень положительный момент", - сказал Багчи на еженедельном брифинге в четверг.
Он отметил, что в ходе своего председательства в G20 Индия "настаивала на рассмотрении новых элементов, в частности, проблем окружающей среды, устойчивого образа жизни, расширения прав и возможностей женщин в развитии, а также различных вопросов, связанных с Глобальным Югом".
"Мы полны оптимизма и будем усердно работать с нашими партнерами, чтобы увидеть, что может получиться на саммите в Нью-Дели", - добавил представитель МИД Индии.
Ранее по итогам встреч глав МИД стран G20, а также глав минфинов и управляющих ЦБ
"большой двадцатки" в рамках председательства Индии группе совместное заявление не было согласовано, по итогам встреч был принят итоговый документ и резюме председателя.
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