https://ria.ru/20230720/biznes-1885258095.html

МСП Банк поддержал бизнес из туротрасли на 755 млн рублей за полгода

МСП Банк поддержал бизнес из туротрасли на 755 млн рублей за полгода - РИА Новости, 20.07.2023

МСП Банк поддержал бизнес из туротрасли на 755 млн рублей за полгода

По итогам первых шести месяцев 2023 года МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, предоставил компаниям из туристической отрасли финансовую поддержку на сумму... РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T12:47

2023-07-20T12:47

2023-07-20T12:47

россия

мсп банк

корпорация мсп

андрей белоусов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568544278_0:109:1024:685_1920x0_80_0_0_4976511f97c72164800293a185eaf52b.jpg

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. По итогам первых шести месяцев 2023 года МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, предоставил компаниям из туристической отрасли финансовую поддержку на сумму 755 миллионов рублей, это в два с половиной раза больше, чем за аналогичный период 2022 года, сообщает пресс-служба банка. Объем прямой кредитной поддержки составил 630 миллионов рублей. Среди регионов-лидеров по объему финансовой поддержки Чеченская Республика (324 миллиона рублей), Забайкальский край (70 миллионов рублей), Приморский край (60 миллионов рублей). "Мы ориентируемся прежде всего на потребности бизнеса. Например, под инвестиционные проекты, связанные с развитием туристической инфраструктуры, строительством и реконструкцией гостиниц привлечь финансирование от 50 миллионов рублей можно по совмещенной программе ПСК+1764. В рамках этой программы первые три года действует льготная ставка 2,5-4%", - приводятся в сообщении слова председателя правления МСП Банка Ивана Подберезняка. По данным пресс-службы, наибольшее количество проектов из сферы туризма, которые реализуются при поддержке МСП Банка, связаны со строительством и реконструкцией гостиниц, развитием ресторанного бизнеса, а также относятся к организации спортивного и развлекательного досуга. МСП Банк участвует в реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Его выполнение курирует первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов.

https://ria.ru/20230703/msp-1881871255.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, мсп банк, корпорация мсп, андрей белоусов