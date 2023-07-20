https://ria.ru/20230720/bessilie-1885200382.html

"Заткнись". В Сети указали на бессилие главы ЕК перед Россией

"Заткнись". В Сети указали на бессилие главы ЕК перед Россией - РИА Новости, 20.07.2023

"Заткнись". В Сети указали на бессилие главы ЕК перед Россией

Пользователи Twitter негативно оценили заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о переговорах с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и обвинения... РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T07:26

2023-07-20T07:26

2023-07-20T09:07

россия

украина

денис шмыгаль

урсула фон дер ляйен

еврокомиссия

зерновая сделка

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Пользователи Twitter негативно оценили заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о переговорах с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и обвинения в адрес России за выход из зерновой сделки."Заткнись, Люцифер", — съязвил A. Seoane."Ага. У вас был хороший диалог со Шмыгалем. Теперь попробуй переговорить с Путиным. Он поможет с зерном, если вежливо попросить", — предложил Republica."Вы ничего не сделаете, это все выдумки. Россия не отступит, ее броня крепка", — высказался Gentiso."Европейская экономика находится в упадке уже два года. Вы не знаете почему?" — с иронией спросил Étoiles brillantes."Глядите, женщина-нацист из нацистской семьи говорит нацистские вещи", — прокомментировал Pol.Другие пользователи отметили, что проблемы для реализации украинского зерна в ЕС может создать Варшава. Польский премьер Матеуш Моравецкий ранее заявил, что Варшава продолжит самостоятельно ограничивать ввоз зерна с Украины, если Еврокомиссия не согласится продлить ограничения после 15 сентября.

https://ria.ru/20230709/tyurma-1883036164.html

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украина

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россия, украина, денис шмыгаль, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, зерновая сделка