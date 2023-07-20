https://ria.ru/20230720/bessilie-1885200382.html
"Заткнись". В Сети указали на бессилие главы ЕК перед Россией
"Заткнись". В Сети указали на бессилие главы ЕК перед Россией - РИА Новости, 20.07.2023
"Заткнись". В Сети указали на бессилие главы ЕК перед Россией
Пользователи Twitter негативно оценили заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о переговорах с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и обвинения... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T07:26
2023-07-20T07:26
2023-07-20T09:07
россия
украина
денис шмыгаль
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
зерновая сделка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850928006_0:147:3077:1878_1920x0_80_0_0_4e5890c0087e0866b14d253a16f4ab92.jpg
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Пользователи Twitter негативно оценили заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о переговорах с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и обвинения в адрес России за выход из зерновой сделки."Заткнись, Люцифер", — съязвил A. Seoane."Ага. У вас был хороший диалог со Шмыгалем. Теперь попробуй переговорить с Путиным. Он поможет с зерном, если вежливо попросить", — предложил Republica."Вы ничего не сделаете, это все выдумки. Россия не отступит, ее броня крепка", — высказался Gentiso."Европейская экономика находится в упадке уже два года. Вы не знаете почему?" — с иронией спросил Étoiles brillantes."Глядите, женщина-нацист из нацистской семьи говорит нацистские вещи", — прокомментировал Pol.Другие пользователи отметили, что проблемы для реализации украинского зерна в ЕС может создать Варшава. Польский премьер Матеуш Моравецкий ранее заявил, что Варшава продолжит самостоятельно ограничивать ввоз зерна с Украины, если Еврокомиссия не согласится продлить ограничения после 15 сентября.
https://ria.ru/20230709/tyurma-1883036164.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850928006_346:0:3077:2048_1920x0_80_0_0_66dbeedd7194c438ef4c2d694573fa18.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, денис шмыгаль, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, зерновая сделка
Россия, Украина, Денис Шмыгаль, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Зерновая сделка
"Заткнись". В Сети указали на бессилие главы ЕК перед Россией
Пользователи Twitter призвали фон дер Ляйен заткнуться после обвинений в адрес России
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости.
Пользователи Twitter
негативно оценили заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о переговорах с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и обвинения в адрес России за выход из зерновой сделки.
«
"Заткнись, Люцифер", — съязвил A. Seoane.
"Ага. У вас был хороший диалог со Шмыгалем. Теперь попробуй переговорить с Путиным. Он поможет с зерном, если вежливо попросить", — предложил Republica.
"Вы ничего не сделаете, это все выдумки. Россия не отступит, ее броня крепка", — высказался Gentiso.
"Европейская экономика находится в упадке уже два года. Вы не знаете почему?" — с иронией спросил Étoiles brillantes.
"Глядите, женщина-нацист из нацистской семьи говорит нацистские вещи", — прокомментировал Pol.
Другие пользователи отметили, что проблемы для реализации украинского зерна в ЕС может создать Варшава. Польский премьер Матеуш Моравецкий ранее заявил, что Варшава продолжит самостоятельно ограничивать ввоз зерна с Украины, если Еврокомиссия не согласится продлить ограничения после 15 сентября.
В Сети призвали посадить фон дер Ляйен в тюрьму после слов об Украине