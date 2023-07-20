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"Заткнись". В Сети указали на бессилие главы ЕК перед Россией - РИА Новости, 20.07.2023
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07:26 20.07.2023 (обновлено: 09:07 20.07.2023)
https://ria.ru/20230720/bessilie-1885200382.html
"Заткнись". В Сети указали на бессилие главы ЕК перед Россией
"Заткнись". В Сети указали на бессилие главы ЕК перед Россией - РИА Новости, 20.07.2023
"Заткнись". В Сети указали на бессилие главы ЕК перед Россией
Пользователи Twitter негативно оценили заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о переговорах с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и обвинения... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T07:26
2023-07-20T09:07
россия
украина
денис шмыгаль
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
зерновая сделка
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Пользователи Twitter негативно оценили заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о переговорах с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и обвинения в адрес России за выход из зерновой сделки."Заткнись, Люцифер", — съязвил A. Seoane."Ага. У вас был хороший диалог со Шмыгалем. Теперь попробуй переговорить с Путиным. Он поможет с зерном, если вежливо попросить", — предложил Republica."Вы ничего не сделаете, это все выдумки. Россия не отступит, ее броня крепка", — высказался Gentiso."Европейская экономика находится в упадке уже два года. Вы не знаете почему?" — с иронией спросил Étoiles brillantes."Глядите, женщина-нацист из нацистской семьи говорит нацистские вещи", — прокомментировал Pol.Другие пользователи отметили, что проблемы для реализации украинского зерна в ЕС может создать Варшава. Польский премьер Матеуш Моравецкий ранее заявил, что Варшава продолжит самостоятельно ограничивать ввоз зерна с Украины, если Еврокомиссия не согласится продлить ограничения после 15 сентября.
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россия, украина, денис шмыгаль, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, зерновая сделка
Россия, Украина, Денис Шмыгаль, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Зерновая сделка
"Заткнись". В Сети указали на бессилие главы ЕК перед Россией

Пользователи Twitter призвали фон дер Ляйен заткнуться после обвинений в адрес России

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступает на саммите Европейского союза в Брюсселе
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступает на саммите Европейского союза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступает на саммите Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Пользователи Twitter негативно оценили заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о переговорах с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и обвинения в адрес России за выход из зерновой сделки.
«
"Заткнись, Люцифер", — съязвил A. Seoane.
"Ага. У вас был хороший диалог со Шмыгалем. Теперь попробуй переговорить с Путиным. Он поможет с зерном, если вежливо попросить", — предложил Republica.
"Вы ничего не сделаете, это все выдумки. Россия не отступит, ее броня крепка", — высказался Gentiso.
"Европейская экономика находится в упадке уже два года. Вы не знаете почему?" — с иронией спросил Étoiles brillantes.
"Глядите, женщина-нацист из нацистской семьи говорит нацистские вещи", — прокомментировал Pol.
Другие пользователи отметили, что проблемы для реализации украинского зерна в ЕС может создать Варшава. Польский премьер Матеуш Моравецкий ранее заявил, что Варшава продолжит самостоятельно ограничивать ввоз зерна с Украины, если Еврокомиссия не согласится продлить ограничения после 15 сентября.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 09.07.2023
В Сети призвали посадить фон дер Ляйен в тюрьму после слов об Украине
9 июля, 05:19
 
РоссияУкраинаДенис ШмыгальУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияЗерновая сделка
 
 
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