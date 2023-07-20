https://ria.ru/20230720/artsnaryady-1885376130.html
Лондон передал Киеву снарядов в 15 раз больше запланированного
Лондон передал Киеву снарядов в 15 раз больше запланированного - РИА Новости, 20.07.2023
Лондон передал Киеву снарядов в 15 раз больше запланированного
Великобритания передала Украине в 15 раз больше артиллерийских снарядов, чем планировала год назад, сообщил министр обороны страны Бен Уоллес, его слова... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T22:03
2023-07-20T22:03
2023-07-20T23:05
в мире
украина
россия
лондон
бен уоллес
сергей лавров
дмитрий песков
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884768918_0:179:3070:1906_1920x0_80_0_0_ee78810ca41e0273405dae2385d51f1d.jpg
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Великобритания передала Украине в 15 раз больше артиллерийских снарядов, чем планировала год назад, сообщил министр обороны страны Бен Уоллес, его слова приводит агентство PA Media."Например, мы поставили в 15 раз больше артиллерийских боеприпасов (более 200 тысяч. — Прим. ред.), чем планировалось изначально", — сказал он.По словам Уоллеса, в прошлом году Лондон хотел отправить Киеву 16 тысяч боеприпасов для артиллерии, однако эти планы пришлось изменить, чтобы "оперативно отреагировать на приоритеты Украины". При этом министр отметил, что поставки стрелкового оружия и противотанковых боеприпасов оказались меньше задуманного.Глава военного ведомства подчеркнул, что Британия передала украинским войскам не менее пяти миллионов единиц противопехотного оружия, включая минометы и гранаты, а также 1500 единиц противовоздушного оружия и 100 пусковых установок для него. Россия еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок военной помощи Украине. Москва неоднократно отмечала, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для российской армии.Глава МИД Сергей Лавров также заявил, что США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://ria.ru/20230703/evropa-1881763822.html
украина
россия
лондон
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884768918_221:0:2952:2048_1920x0_80_0_0_5dbc630878130c062472cef031f17cfb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, лондон, бен уоллес, сергей лавров, дмитрий песков, нато
В мире, Украина, Россия, Лондон, Бен Уоллес, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, НАТО
Лондон передал Киеву снарядов в 15 раз больше запланированного
Министр обороны Британии: Лондон передал Киеву в 15 раз больше артснарядов, чем планировал
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости.
Великобритания передала Украине в 15 раз больше артиллерийских снарядов, чем планировала год назад, сообщил министр обороны страны Бен Уоллес, его слова приводит агентство PA Media
.
«
"Например, мы поставили в 15 раз больше артиллерийских боеприпасов (более 200 тысяч. — Прим. ред.), чем планировалось изначально", — сказал он.
По словам Уоллеса, в прошлом году Лондон хотел отправить Киеву 16 тысяч боеприпасов для артиллерии, однако эти планы пришлось изменить, чтобы "оперативно отреагировать на приоритеты Украины". При этом министр отметил, что поставки стрелкового оружия и противотанковых боеприпасов оказались меньше задуманного.
Глава военного ведомства подчеркнул, что Британия передала украинским войскам не менее пяти миллионов единиц противопехотного оружия, включая минометы и гранаты, а также 1500 единиц противовоздушного оружия и 100 пусковых установок для него.
Россия еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок военной помощи Украине. Москва неоднократно отмечала, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для российской армии.
Глава МИД Сергей Лавров
также заявил, что США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
Европе пора взяться за ум: центры принятия решений определены