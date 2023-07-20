https://ria.ru/20230720/artsnaryady-1885376130.html

Лондон передал Киеву снарядов в 15 раз больше запланированного

Лондон передал Киеву снарядов в 15 раз больше запланированного - РИА Новости, 20.07.2023

Лондон передал Киеву снарядов в 15 раз больше запланированного

Великобритания передала Украине в 15 раз больше артиллерийских снарядов, чем планировала год назад, сообщил министр обороны страны Бен Уоллес, его слова... РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T22:03

2023-07-20T22:03

2023-07-20T23:05

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россия

лондон

бен уоллес

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дмитрий песков

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Великобритания передала Украине в 15 раз больше артиллерийских снарядов, чем планировала год назад, сообщил министр обороны страны Бен Уоллес, его слова приводит агентство PA Media."Например, мы поставили в 15 раз больше артиллерийских боеприпасов (более 200 тысяч. — Прим. ред.), чем планировалось изначально", — сказал он.По словам Уоллеса, в прошлом году Лондон хотел отправить Киеву 16 тысяч боеприпасов для артиллерии, однако эти планы пришлось изменить, чтобы "оперативно отреагировать на приоритеты Украины". При этом министр отметил, что поставки стрелкового оружия и противотанковых боеприпасов оказались меньше задуманного.Глава военного ведомства подчеркнул, что Британия передала украинским войскам не менее пяти миллионов единиц противопехотного оружия, включая минометы и гранаты, а также 1500 единиц противовоздушного оружия и 100 пусковых установок для него. Россия еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок военной помощи Украине. Москва неоднократно отмечала, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для российской армии.Глава МИД Сергей Лавров также заявил, что США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

https://ria.ru/20230703/evropa-1881763822.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, россия, лондон, бен уоллес, сергей лавров, дмитрий песков, нато