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Лондон передал Киеву снарядов в 15 раз больше запланированного - РИА Новости, 20.07.2023
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22:03 20.07.2023 (обновлено: 23:05 20.07.2023)
https://ria.ru/20230720/artsnaryady-1885376130.html
Лондон передал Киеву снарядов в 15 раз больше запланированного
Лондон передал Киеву снарядов в 15 раз больше запланированного - РИА Новости, 20.07.2023
Лондон передал Киеву снарядов в 15 раз больше запланированного
Великобритания передала Украине в 15 раз больше артиллерийских снарядов, чем планировала год назад, сообщил министр обороны страны Бен Уоллес, его слова... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T22:03
2023-07-20T23:05
в мире
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лондон
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Великобритания передала Украине в 15 раз больше артиллерийских снарядов, чем планировала год назад, сообщил министр обороны страны Бен Уоллес, его слова приводит агентство PA Media.&quot;Например, мы поставили в 15 раз больше артиллерийских боеприпасов (более 200 тысяч. — Прим. ред.), чем планировалось изначально&quot;, — сказал он.По словам Уоллеса, в прошлом году Лондон хотел отправить Киеву 16 тысяч боеприпасов для артиллерии, однако эти планы пришлось изменить, чтобы "оперативно отреагировать на приоритеты Украины". При этом министр отметил, что поставки стрелкового оружия и противотанковых боеприпасов оказались меньше задуманного.Глава военного ведомства подчеркнул, что Британия передала украинским войскам не менее пяти миллионов единиц противопехотного оружия, включая минометы и гранаты, а также 1500 единиц противовоздушного оружия и 100 пусковых установок для него. Россия еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок военной помощи Украине. Москва неоднократно отмечала, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для российской армии.Глава МИД Сергей Лавров также заявил, что США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
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в мире, украина, россия, лондон, бен уоллес, сергей лавров, дмитрий песков, нато
В мире, Украина, Россия, Лондон, Бен Уоллес, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, НАТО
Лондон передал Киеву снарядов в 15 раз больше запланированного

Министр обороны Британии: Лондон передал Киеву в 15 раз больше артснарядов, чем планировал

© AP Photo / Kin CheungОбучение украинских военных в Британии
Обучение украинских военных в Британии - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© AP Photo / Kin Cheung
Обучение украинских военных в Британии. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Великобритания передала Украине в 15 раз больше артиллерийских снарядов, чем планировала год назад, сообщил министр обороны страны Бен Уоллес, его слова приводит агентство PA Media.
«

"Например, мы поставили в 15 раз больше артиллерийских боеприпасов (более 200 тысяч. — Прим. ред.), чем планировалось изначально", — сказал он.

По словам Уоллеса, в прошлом году Лондон хотел отправить Киеву 16 тысяч боеприпасов для артиллерии, однако эти планы пришлось изменить, чтобы "оперативно отреагировать на приоритеты Украины". При этом министр отметил, что поставки стрелкового оружия и противотанковых боеприпасов оказались меньше задуманного.
Глава военного ведомства подчеркнул, что Британия передала украинским войскам не менее пяти миллионов единиц противопехотного оружия, включая минометы и гранаты, а также 1500 единиц противовоздушного оружия и 100 пусковых установок для него.
Россия еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок военной помощи Украине. Москва неоднократно отмечала, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для российской армии.
Глава МИД Сергей Лавров также заявил, что США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
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