https://ria.ru/20230720/artilleriya-1885197545.html
Артиллерия ВДВ разгромила наступающие силы ВСУ под Артемовском
Артиллерия ВДВ разгромила наступающие силы ВСУ под Артемовском - РИА Новости, 20.07.2023
Артиллерия ВДВ разгромила наступающие силы ВСУ под Артемовском
Артиллерийские подразделения одного из соединений ВДВ уничтожили подразделения ВСУ на подступах к Артемовску, соответствующее видео Минобороны поступило в... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T05:23
2023-07-20T05:23
2023-07-20T09:14
специальная военная операция на украине
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безопасность
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Артиллерийские подразделения одного из соединений ВДВ уничтожили подразделения ВСУ на подступах к Артемовску, соответствующее видео Минобороны поступило в распоряжение РИА Новости. "Расчетом беспилотных летательных аппаратов одного из соединений ВДВ были обнаружены две единицы бронированной техники украинских националистов, пытавшихся доставить к линии боевого соприкосновения личный состав. Разведчики передали координаты на пункт управления артиллерией ВДВ, и сразу же артиллеристы-десантники нанесли огневой удар", — сообщили в ведомстве. После первых выстрелов десантники скорректировали огонь и нанесли максимальный урон противнику."Точным огнем артиллерии были уничтожены две вражеские боевые бронированные машины, которые пытались после высадки пехоты отойти в тыл своих подразделений", — отметили в министерстве.Минобороны сообщило о полном освобождении Артемовска в ночь на 21 мая. Бои за город длились более 220 дней.
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Артиллерийские подразделения ВДВ уничтожают ВСУ на подступах к Артемовску
Минобороны России публикует кадры, как артиллерийские подразделения ВДВ уничтожают ВСУ на подступах к Артемовску
2023-07-20T05:23
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артемовск, россия, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Россия, Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Артиллерия ВДВ разгромила наступающие силы ВСУ под Артемовском
Минобороны: артиллерия ВДВ разгромила наступающие силы ВСУ под Артемовском
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Артиллерийские подразделения одного из соединений ВДВ уничтожили подразделения ВСУ на подступах к Артемовску, соответствующее видео Минобороны поступило в распоряжение РИА Новости.
"Расчетом беспилотных летательных аппаратов одного из соединений ВДВ были обнаружены две единицы бронированной техники украинских националистов, пытавшихся доставить к линии боевого соприкосновения личный состав. Разведчики передали координаты на пункт управления артиллерией ВДВ, и сразу же артиллеристы-десантники нанесли огневой удар", — сообщили в ведомстве.
После первых выстрелов десантники скорректировали огонь и нанесли максимальный урон противнику.
"Точным огнем артиллерии были уничтожены две вражеские боевые бронированные машины, которые пытались после высадки пехоты отойти в тыл своих подразделений", — отметили в министерстве.
Минобороны сообщило о полном освобождении Артемовска в ночь на 21 мая. Бои за город длились более 220 дней.
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