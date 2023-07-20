https://ria.ru/20230720/artilleriya-1885197545.html

Артиллерия ВДВ разгромила наступающие силы ВСУ под Артемовском

Артиллерия ВДВ разгромила наступающие силы ВСУ под Артемовском - РИА Новости, 20.07.2023

Артиллерия ВДВ разгромила наступающие силы ВСУ под Артемовском

Артиллерийские подразделения одного из соединений ВДВ уничтожили подразделения ВСУ на подступах к Артемовску, соответствующее видео Минобороны поступило в... РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T05:23

2023-07-20T05:23

2023-07-20T09:14

специальная военная операция на украине

артемовск

россия

воздушно-десантные войска россии

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Артиллерийские подразделения одного из соединений ВДВ уничтожили подразделения ВСУ на подступах к Артемовску, соответствующее видео Минобороны поступило в распоряжение РИА Новости. "Расчетом беспилотных летательных аппаратов одного из соединений ВДВ были обнаружены две единицы бронированной техники украинских националистов, пытавшихся доставить к линии боевого соприкосновения личный состав. Разведчики передали координаты на пункт управления артиллерией ВДВ, и сразу же артиллеристы-десантники нанесли огневой удар", — сообщили в ведомстве. После первых выстрелов десантники скорректировали огонь и нанесли максимальный урон противнику."Точным огнем артиллерии были уничтожены две вражеские боевые бронированные машины, которые пытались после высадки пехоты отойти в тыл своих подразделений", — отметили в министерстве.Минобороны сообщило о полном освобождении Артемовска в ночь на 21 мая. Бои за город длились более 220 дней.

https://ria.ru/20230720/spetsoperatsiya-1885196831.html

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Артиллерийские подразделения ВДВ уничтожают ВСУ на подступах к Артемовску Минобороны России публикует кадры, как артиллерийские подразделения ВДВ уничтожают ВСУ на подступах к Артемовску 2023-07-20T05:23 true PT1M30S

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артемовск, россия, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины, безопасность