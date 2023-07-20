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Артиллерия ВДВ разгромила наступающие силы ВСУ под Артемовском - РИА Новости, 20.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:23 20.07.2023 (обновлено: 09:14 20.07.2023)
https://ria.ru/20230720/artilleriya-1885197545.html
Артиллерия ВДВ разгромила наступающие силы ВСУ под Артемовском
Артиллерия ВДВ разгромила наступающие силы ВСУ под Артемовском - РИА Новости, 20.07.2023
Артиллерия ВДВ разгромила наступающие силы ВСУ под Артемовском
Артиллерийские подразделения одного из соединений ВДВ уничтожили подразделения ВСУ на подступах к Артемовску, соответствующее видео Минобороны поступило в... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T05:23
2023-07-20T09:14
специальная военная операция на украине
артемовск
россия
воздушно-десантные войска россии
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Артиллерийские подразделения одного из соединений ВДВ уничтожили подразделения ВСУ на подступах к Артемовску, соответствующее видео Минобороны поступило в распоряжение РИА Новости. "Расчетом беспилотных летательных аппаратов одного из соединений ВДВ были обнаружены две единицы бронированной техники украинских националистов, пытавшихся доставить к линии боевого соприкосновения личный состав. Разведчики передали координаты на пункт управления артиллерией ВДВ, и сразу же артиллеристы-десантники нанесли огневой удар", — сообщили в ведомстве. После первых выстрелов десантники скорректировали огонь и нанесли максимальный урон противнику."Точным огнем артиллерии были уничтожены две вражеские боевые бронированные машины, которые пытались после высадки пехоты отойти в тыл своих подразделений", — отметили в министерстве.Минобороны сообщило о полном освобождении Артемовска в ночь на 21 мая. Бои за город длились более 220 дней.
https://ria.ru/20230720/spetsoperatsiya-1885196831.html
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Артиллерийские подразделения ВДВ уничтожают ВСУ на подступах к Артемовску
Минобороны России публикует кадры, как артиллерийские подразделения ВДВ уничтожают ВСУ на подступах к Артемовску
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артемовск, россия, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Россия, Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Артиллерия ВДВ разгромила наступающие силы ВСУ под Артемовском

Минобороны: артиллерия ВДВ разгромила наступающие силы ВСУ под Артемовском

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Артиллерийские подразделения одного из соединений ВДВ уничтожили подразделения ВСУ на подступах к Артемовску, соответствующее видео Минобороны поступило в распоряжение РИА Новости.
"Расчетом беспилотных летательных аппаратов одного из соединений ВДВ были обнаружены две единицы бронированной техники украинских националистов, пытавшихся доставить к линии боевого соприкосновения личный состав. Разведчики передали координаты на пункт управления артиллерией ВДВ, и сразу же артиллеристы-десантники нанесли огневой удар", — сообщили в ведомстве.
После первых выстрелов десантники скорректировали огонь и нанесли максимальный урон противнику.
"Точным огнем артиллерии были уничтожены две вражеские боевые бронированные машины, которые пытались после высадки пехоты отойти в тыл своих подразделений", — отметили в министерстве.
Минобороны сообщило о полном освобождении Артемовска в ночь на 21 мая. Бои за город длились более 220 дней.
Военнослужащий ВДВ на Херсонском направлении - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
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Специальная военная операция на УкраинеАртемовскРоссияВоздушно-десантные войска РоссииВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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