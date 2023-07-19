https://ria.ru/20230719/zerno-1884967284.html

В Краснодарском крае спрогнозировали рост цен на зерно

В Краснодарском крае спрогнозировали рост цен на зерно - РИА Новости, 19.07.2023

В Краснодарском крае спрогнозировали рост цен на зерно

Коммерческий директор компании "Петрохлеб-Кубань" Дмитрий Волобуев прогнозирует рост цен на пшеницу до 17 тысяч рублей за тонну, это связано со спросом на... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T01:12

2023-07-19T01:12

2023-07-19T01:12

краснодарский край

экономика

краснодарский край

россия

вениамин кондратьев

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КРАСНОДАР, 19 июл - РИА Новости. Коммерческий директор компании "Петрохлеб-Кубань" Дмитрий Волобуев прогнозирует рост цен на пшеницу до 17 тысяч рублей за тонну, это связано со спросом на богатое протеином зерно из России, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края. Волобуев в ходе краевого совещания заявил, что на мировом рынке сохранятся устойчивый спрос на российское зерно, особенно с учетом обилия протеина в отечественной пшенице, передает слова руководителя компании пресс-служба. "Это позволяет говорить об успешной реализации пшеницы. Уверен, цены будут расти, и мы дойдем 17 тысяч рублей за тонну без НДС. Хозяйства должны стараться продавать зерно равномерно, в течение всего года, не создавая избыточного предложения", - отметил Волобуев. По мнению экспертов – руководителей сельхозпредприятий, ученых и аграриев - Кубань полностью обеспечивает зерном высокого качества себя и российские регионы. Кроме того, ресурсов хватит и на экспорт. Губернатор региона Вениамин Кондратьев добавил, что из-за погодных условий прогнозы на урожай - сдержанные. При этом уже сейчас цена на экспорт зерна "вполне благоприятная" и достигает около 16 тысяч рублей за тонну, что позволяет компенсировать затраты кубанским аграриям и сохранить экономику краевых предприятий.

https://ria.ru/20230719/startapy-1884965303.html

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экономика, краснодарский край, россия, вениамин кондратьев