https://ria.ru/20230719/zemli-1885087450.html
Подмосковье с начала года получило 100 участков для строительства
Подмосковье с начала года получило 100 участков для строительства - РИА Новости, 19.07.2023
Подмосковье с начала года получило 100 участков для строительства
Свыше 100 участков из федеральной собственности передали Подмосковью с начала текущего года. Теперь земли используют для строительства дорог и социальных... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T15:38
2023-07-19T15:38
2023-07-19T15:38
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/06/1882566012_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_6df80760e47341b7ecb21b74386d7479.jpg
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Свыше 100 участков из федеральной собственности передали Подмосковью с начала текущего года. Теперь земли используют для строительства дорог и социальных объектов, сообщил телеканал "360".Общая площадь участков составила 175,9 гектара. Глава мингосуправления Подмосковья Наталья Адигамова подчеркнула, что регион регулярно получает земли под строительство."Благодаря тесному взаимодействию с коллегами из Росимущества, Минобороны, Управления делами президента РФ и других структур в Подмосковье решаются важные социальные задачи: от строительства дорожной и инженерной инфраструктуры до открытия новых объектов медицины и образования. Любой проект начинается с земли", – заявила Адигамова.В текущем году Московской области передали свыше 120 гектаров земли для строительства дорог, в том числе подъезда к технолицею имении Долгих в Истре. Также три гектара пойдут под создание поликлиники в селе Дубки в Одинцове и 0,43 гектара – для возведения реабилитационного центра слуха и речи во Фрязине.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/06/1882566012_139:0:2870:2048_1920x0_80_0_0_86c72fa5f7ead87e5da461875bd9021a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости.
Свыше 100 участков из федеральной собственности передали Подмосковью с начала текущего года. Теперь земли используют для строительства дорог и социальных объектов, сообщил телеканал "360"
.
Общая площадь участков составила 175,9 гектара. Глава мингосуправления Подмосковья Наталья Адигамова подчеркнула, что регион регулярно получает земли под строительство.
"Благодаря тесному взаимодействию с коллегами из Росимущества, Минобороны, Управления делами президента РФ и других структур в Подмосковье решаются важные социальные задачи: от строительства дорожной и инженерной инфраструктуры до открытия новых объектов медицины и образования. Любой проект начинается с земли", – заявила Адигамова.
В текущем году Московской области передали свыше 120 гектаров земли для строительства дорог, в том числе подъезда к технолицею имении Долгих в Истре. Также три гектара пойдут под создание поликлиники в селе Дубки в Одинцове и 0,43 гектара – для возведения реабилитационного центра слуха и речи во Фрязине.