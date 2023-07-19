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Подмосковье с начала года получило 100 участков для строительства - РИА Новости, 19.07.2023
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Новости Подмосковья
 
15:38 19.07.2023
https://ria.ru/20230719/zemli-1885087450.html
Подмосковье с начала года получило 100 участков для строительства
Подмосковье с начала года получило 100 участков для строительства - РИА Новости, 19.07.2023
Подмосковье с начала года получило 100 участков для строительства
Свыше 100 участков из федеральной собственности передали Подмосковью с начала текущего года. Теперь земли используют для строительства дорог и социальных... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T15:38
2023-07-19T15:38
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Свыше 100 участков из федеральной собственности передали Подмосковью с начала текущего года. Теперь земли используют для строительства дорог и социальных объектов, сообщил телеканал "360".Общая площадь участков составила 175,9 гектара. Глава мингосуправления Подмосковья Наталья Адигамова подчеркнула, что регион регулярно получает земли под строительство."Благодаря тесному взаимодействию с коллегами из Росимущества, Минобороны, Управления делами президента РФ и других структур в Подмосковье решаются важные социальные задачи: от строительства дорожной и инженерной инфраструктуры до открытия новых объектов медицины и образования. Любой проект начинается с земли", – заявила Адигамова.В текущем году Московской области передали свыше 120 гектаров земли для строительства дорог, в том числе подъезда к технолицею имении Долгих в Истре. Также три гектара пойдут под создание поликлиники в селе Дубки в Одинцове и 0,43 гектара – для возведения реабилитационного центра слуха и речи во Фрязине.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Подмосковье с начала года получило 100 участков для строительства

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкМодернизация Голутвинского дюкера
Модернизация Голутвинского дюкера - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Свыше 100 участков из федеральной собственности передали Подмосковью с начала текущего года. Теперь земли используют для строительства дорог и социальных объектов, сообщил телеканал "360".
Общая площадь участков составила 175,9 гектара. Глава мингосуправления Подмосковья Наталья Адигамова подчеркнула, что регион регулярно получает земли под строительство.
"Благодаря тесному взаимодействию с коллегами из Росимущества, Минобороны, Управления делами президента РФ и других структур в Подмосковье решаются важные социальные задачи: от строительства дорожной и инженерной инфраструктуры до открытия новых объектов медицины и образования. Любой проект начинается с земли", – заявила Адигамова.
В текущем году Московской области передали свыше 120 гектаров земли для строительства дорог, в том числе подъезда к технолицею имении Долгих в Истре. Также три гектара пойдут под создание поликлиники в селе Дубки в Одинцове и 0,43 гектара – для возведения реабилитационного центра слуха и речи во Фрязине.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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