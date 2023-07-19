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Подмосковье с начала года получило 100 участков для строительства

Подмосковье с начала года получило 100 участков для строительства - РИА Новости, 19.07.2023

Подмосковье с начала года получило 100 участков для строительства

Свыше 100 участков из федеральной собственности передали Подмосковью с начала текущего года. Теперь земли используют для строительства дорог и социальных... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T15:38

2023-07-19T15:38

2023-07-19T15:38

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Свыше 100 участков из федеральной собственности передали Подмосковью с начала текущего года. Теперь земли используют для строительства дорог и социальных объектов, сообщил телеканал "360".Общая площадь участков составила 175,9 гектара. Глава мингосуправления Подмосковья Наталья Адигамова подчеркнула, что регион регулярно получает земли под строительство."Благодаря тесному взаимодействию с коллегами из Росимущества, Минобороны, Управления делами президента РФ и других структур в Подмосковье решаются важные социальные задачи: от строительства дорожной и инженерной инфраструктуры до открытия новых объектов медицины и образования. Любой проект начинается с земли", – заявила Адигамова.В текущем году Московской области передали свыше 120 гектаров земли для строительства дорог, в том числе подъезда к технолицею имении Долгих в Истре. Также три гектара пойдут под создание поликлиники в селе Дубки в Одинцове и 0,43 гектара – для возведения реабилитационного центра слуха и речи во Фрязине.

московская область (подмосковье)

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)