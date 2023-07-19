https://ria.ru/20230719/zemletryasenie-1884973096.html

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло у берегов Центральной Америки

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло у берегов Центральной Америки - РИА Новости, 19.07.2023

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло у берегов Центральной Америки

Подземные толчки магнитудой 6,8 были зафиксированы в Тихом океане у побережья Сальвадора, Гондураса и Никарагуа, сообщило Министерство окружающей среды... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T04:12

2023-07-19T04:12

2023-07-19T09:26

в мире

сальвадор

центральная америка

тихий океан

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МЕХИКО, 19 июл — РИА Новости. Подземные толчки магнитудой 6,8 были зафиксированы в Тихом океане у побережья Сальвадора, Гондураса и Никарагуа, сообщило Министерство окружающей среды Сальвадора, исключив угрозу цунами на побережье. "Окончательные данные: землетрясение уточненной магнитудой 6,8 напротив побережья Усулутана. В 66 километрах к югу от пляжа Эль-Эспино, глубина 51 километр. По уточненной информации, угрозы цунами для Сальвадора нет", — говорится в сообщении в блоге министерства в Twitter.Согласно представленным данным, расстояние от эпицентра до крупных населенных пунктов на побережье составляет не менее ста километров. Служба гражданской защиты страны сообщила, что изучает последствия толчков.

https://ria.ru/20230716/zemletryasenie-1884436580.html

сальвадор

центральная америка

тихий океан

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в мире, сальвадор, центральная америка, тихий океан