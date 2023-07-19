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На модернизацию липецкого здравоохранения направлено 1,5 млрд рублей - РИА Новости, 19.07.2023
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Липецкая область
 
10:37 19.07.2023
https://ria.ru/20230719/zdravookhranenie-1885001901.html
На модернизацию липецкого здравоохранения направлено 1,5 млрд рублей
На модернизацию липецкого здравоохранения направлено 1,5 млрд рублей - РИА Новости, 19.07.2023
На модернизацию липецкого здравоохранения направлено 1,5 млрд рублей
На развитие здравоохранения Липецкой области в первом полугодии 2023 года выделено 1,5 миллиарда рублей; средства направлены на улучшение... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T10:37
2023-07-19T10:37
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 19 июл - РИА Новости. На развитие здравоохранения Липецкой области в первом полугодии 2023 года выделено 1,5 миллиарда рублей; средства направлены на улучшение материально-технической базы областных учреждений здравоохранения, сообщил глава региона Игорь Артамонов. В частности, для проведения капитальных ремонтов больниц и поликлиник из бюджета области направлено свыше 603 миллионов рублей, на защищенность объектов здравоохранения - 100 миллионов рублей, уточнил губернатор. По словам Артамонова, в рамках программы "Модернизация первичного звена здравоохранения" идет реконструкция центральных поликлиник в Добринском и Хлевенском районах, закончен ремонт в детской поликлинике Липецкого района. По федеральной программе "Борьба с онкологическими заболеваниями" до конца года на базе Лебедянской центральной больницы планируется открытие Центра амбулаторной онкологической помощи. Кроме этого, более 60 единиц нового оборудования поступило в медучреждения региона. Обновляется и автопарк. Для областных больниц закуплено 56 автомобилей. В августе два автобуса получат Липецкий и Елецкий медицинские колледжи. "Одним из результатов нашей работы считаю снижение в первом полугодии этого года общего уровня смертности более чем на 13%. Здоровье людей – это наша приоритетная задача, к выполнению которой мы планомерно стремимся", - сказал Артамонов.
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игорь артамонов
Липецкая область, Игорь Артамонов

На модернизацию липецкого здравоохранения направлено 1,5 млрд рублей

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Деньги
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ЛИПЕЦК, 19 июл - РИА Новости. На развитие здравоохранения Липецкой области в первом полугодии 2023 года выделено 1,5 миллиарда рублей; средства направлены на улучшение материально-технической базы областных учреждений здравоохранения, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
В частности, для проведения капитальных ремонтов больниц и поликлиник из бюджета области направлено свыше 603 миллионов рублей, на защищенность объектов здравоохранения - 100 миллионов рублей, уточнил губернатор.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
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17 июля, 15:48
По словам Артамонова, в рамках программы "Модернизация первичного звена здравоохранения" идет реконструкция центральных поликлиник в Добринском и Хлевенском районах, закончен ремонт в детской поликлинике Липецкого района. По федеральной программе "Борьба с онкологическими заболеваниями" до конца года на базе Лебедянской центральной больницы планируется открытие Центра амбулаторной онкологической помощи. Кроме этого, более 60 единиц нового оборудования поступило в медучреждения региона. Обновляется и автопарк. Для областных больниц закуплено 56 автомобилей. В августе два автобуса получат Липецкий и Елецкий медицинские колледжи.
"Одним из результатов нашей работы считаю снижение в первом полугодии этого года общего уровня смертности более чем на 13%. Здоровье людей – это наша приоритетная задача, к выполнению которой мы планомерно стремимся", - сказал Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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