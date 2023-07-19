https://ria.ru/20230719/zaymy-1884943923.html

Ефимов: целевые займы для предприятий превысили 4 млрд рублей с 2017 года

Ефимов: целевые займы для предприятий превысили 4 млрд рублей с 2017 года - РИА Новости, 19.07.2023

Ефимов: целевые займы для предприятий превысили 4 млрд рублей с 2017 года

С 2017 года московские промышленные предприятия получили целевые займы на сумму свыше 4 миллиардов рублей, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T10:10

2023-07-19T10:10

2023-07-19T10:10

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. С 2017 года московские промышленные предприятия получили целевые займы на сумму свыше 4 миллиардов рублей, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.В столичном фонде поддержки промышленности и предпринимательства предприятия могут получать займы на льготных условиях."С 2017 года по программам целевого кредитования промышленности свыше 30 компаний получили займы более чем на 4 миллиарда рублей. Среди них производители продуктов питания, микроэлектроники, огнеупоров, косметики, нетканых материалов, медоборудования", – отметил вице-мэр Москвы, его слова приводит пресс-служба комплекса экономполитики города.Он уточнил, что в результате данной поддержки заводы наращивают инвестиции для собственного развития. Кроме того, это помогает модернизировать инфраструктуру и оборудование, а также создать новые рабочие места.Как отмечается в материале, движущей силой экономики страны является столичная промышленность. Инвестирования промышленников в инновации открывают путь для создания новых и современных товаров, технологий, которые востребованы в разных сегментах рынка. Всего Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства располагает 8 видами целевых займов: приобретение нового оборудования, подключение к сетям инженерно-технического обеспечения, развитие экспорта (включая АПК и прочие), покупка сетевого, компьютерного или серверного оборудования, программного обеспечения, покрытие кассового разрыва.По словам главы городского департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, в рамках программ целевого кредитования промышленности Москвы можно получить средства по ставке в размере от 3 процентов годовых сроком до 5 лет. Сумма займа может составлять до трехсот миллионов рублей.В марте прошлого года начала работу программа льготного инвестиционного кредитования промышленности, поучаствовать в которой могут малые и средние промышленные компании. В апреле 2023 года столица приняла решение распространить программу на договоры лизинга оборудования.В пресс-службе напомнили, что на платформе "Мой экспорт" могут получить поддержку экспортеры. К примеру, с помощью данного сервиса возможно продвижение продукции на международных маркетплейсах, заняться онлайн-обучением, а также эксперты там проведут бесплатное консультирование. Работа сервиса проводится в рамках федеральной программы "Мой экспорт" нацпроекта "Международная кооперация и экспорт".Ранее Ефимов сообщал, что компания "ГрафитЭл – Московский электродный завод" получила льготный заем для развития производства. Московским Фондом поддержки промышленности и предпринимательства выдано на эти цели более 100 миллионов рублей.

https://ria.ru/20230714/klaster-1884067349.html

https://ria.ru/20230718/tsentry-1884745085.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владимир ефимов (правительство москвы) , москва