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Несколько стран Европы хотят продлить запрет на импорт зерна с Украины

Несколько стран Европы хотят продлить запрет на импорт зерна с Украины - РИА Новости, 19.07.2023

Несколько стран Европы хотят продлить запрет на импорт зерна с Украины

Ряд стран Европы в среду подпишут соглашение о просьбе к ЕС продлить запрет на импорт зерна с Украины после 15 сентября, передает агентство Рейтер со ссылкой на РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T11:30

2023-07-19T11:30

2023-07-19T12:19

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Ряд стран Европы в среду подпишут соглашение о просьбе к ЕС продлить запрет на импорт зерна с Украины после 15 сентября, передает агентство Рейтер со ссылкой на министра сельского хозяйства Венгрии Иштвана Надя.ЕС в начале июня продлил до 15 сентября ограничения на ввоз сельхозпродукции Украины в ряд стран союза. Сообщалось, что, согласно решению, свободное хождение продукции разрешается только в государствах-членах ЕС, за исключением Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии. Речь идет о пшенице, кукурузе, рапсовых семенах и семенах подсолнечника."В среду страны Центральной и Восточной Европы подпишут соглашение о просьбе к ЕС продлить запрет на импорт зерна с Украины после 15 сентября", - приводит агентство слова Надя.Отмечается, что страны планируют попросить о сохранении запрета на импорт украинских семян пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника. Среди прочего может быть обсужден вариант, при котором страны в индивидуальном порядке смогли бы просить ЕС о добавлении других продуктов к списку ограничений.Кроме того, согласно министру, сама Венгрия хочет продлить запрет до 31 декабря.Ранее источник в венгерском министерстве сельского хозяйства заявил РИА Новости, что Венгрия ждет от Еврокомиссии продления запрета на импорт сельхозпродукции в пограничные с Украиной страны Евросоюза минимум до конца 2023 года.В конце марта премьер-министры ряда стран ЕС обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. В письме премьер-министров Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии отмечалось, что "проблемы связаны со значительным увеличением поставок украинской продукции на рынки стран-членов ЕС, особенно граничащих с Украиной или находящихся рядом с ней", в частности "произошел беспрецедентный рост импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий".Европейская комиссия сообщила, что приняла меры по импорту отдельных зерновых культур с Украины, которые нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии. Они вступили в силу 2 мая. Пока ограничения ЕК действуют, пшеница, кукуруза, рапс и подсолнечные семена украинского происхождения могут по-прежнему передаваться для свободного обращения во всех государствах-членах ЕС, кроме этих пяти государств. Параллельно Болгария, Венгрия, Польша и Словакия обязались отменить свои односторонние меры в отношении пшеницы, кукурузы, рапса, семян подсолнечника и любых других продуктов, поступающих с Украины.

https://ria.ru/20230615/zerno-1878325876.html

https://ria.ru/20230716/zerno-1884444675.html

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