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Сотрудники Би-би-си в Каире провели забастовку, требуя повысить зарплату - РИА Новости, 19.07.2023
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23:25 19.07.2023
https://ria.ru/20230719/zabastovka-1885184239.html
Сотрудники Би-би-си в Каире провели забастовку, требуя повысить зарплату
Сотрудники Би-би-си в Каире провели забастовку, требуя повысить зарплату - РИА Новости, 19.07.2023
Сотрудники Би-би-си в Каире провели забастовку, требуя повысить зарплату
Сотрудники бюро Би-би-си в египетской столице Каире провели трехдневную забастовку, требуя повышения заработной платы, сообщил РИА Новости глава профсоюза... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T23:25
2023-07-19T23:25
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КАИР, 19 июл - РИА Новости. Сотрудники бюро Би-би-си в египетской столице Каире провели трехдневную забастовку, требуя повышения заработной платы, сообщил РИА Новости глава профсоюза египетских журналистов Халед аль-Бальши. Это уже вторая забастовка журналистов офиса британской телерадиокорпорации в Каире за последнее время. В середине июня они провели однодневную забастовку в знак протеста против снижения уровня заработной платы из-за падения египетского фунта. "Устроившие забастовку столкнулись с серьезной финансовой проблемой. К ним относятся иначе с финансовой точки зрения по сравнению с другими бюро корпорации в регионе", - сказал аль-Бальши, уполномоченный говорить от лица журналистов Би-би-си в Каире. По его словам, необходимо более справедливое отношение к сотрудникам офиса корпорации в Каире в финансовом вопросе, как это произошло в случае с бюро в Турции, где журналистам повысили зарплату, или в Ливане, где работникам Би-би-си платят в долларах. "Если корпорация попытается уволить работников, то она точно потеряет свое арабское присутствие и даже свои журналистские ценности, которые она создала", - заявил аль-Бальши. Глава профсоюза отметил, что между ним и руководством Би-би-си в Великобритании состоялось несколько раундов переговоров. Он ожидает, что 27 июля они приедут для переговоров, разъяснений и поиска решения этой проблемы.
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в мире, каир (город), турция, ливан, би-би-си
В мире, Каир (город), Турция, Ливан, Би-би-си
Сотрудники Би-би-си в Каире провели забастовку, требуя повысить зарплату

Сотрудники Би-би-си в Каире провели трехдневную забастовку, требуя повысить зарплату

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкЛоготип BBC
Логотип BBC - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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КАИР, 19 июл - РИА Новости. Сотрудники бюро Би-би-си в египетской столице Каире провели трехдневную забастовку, требуя повышения заработной платы, сообщил РИА Новости глава профсоюза египетских журналистов Халед аль-Бальши.
Это уже вторая забастовка журналистов офиса британской телерадиокорпорации в Каире за последнее время. В середине июня они провели однодневную забастовку в знак протеста против снижения уровня заработной платы из-за падения египетского фунта.
"Устроившие забастовку столкнулись с серьезной финансовой проблемой. К ним относятся иначе с финансовой точки зрения по сравнению с другими бюро корпорации в регионе", - сказал аль-Бальши, уполномоченный говорить от лица журналистов Би-би-си в Каире.
По его словам, необходимо более справедливое отношение к сотрудникам офиса корпорации в Каире в финансовом вопросе, как это произошло в случае с бюро в Турции, где журналистам повысили зарплату, или в Ливане, где работникам Би-би-си платят в долларах.
"Если корпорация попытается уволить работников, то она точно потеряет свое арабское присутствие и даже свои журналистские ценности, которые она создала", - заявил аль-Бальши.
Глава профсоюза отметил, что между ним и руководством Би-би-си в Великобритании состоялось несколько раундов переговоров. Он ожидает, что 27 июля они приедут для переговоров, разъяснений и поиска решения этой проблемы.
Вид Лос-Анджелеса - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
Забастовка работников школ в Лос-Анджелесе привела к повышению зарплат
25 марта, 05:47
 
В миреКаир (город)ТурцияЛиванБи-би-си
 
 
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