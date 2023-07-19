https://ria.ru/20230719/zabastovka-1885184239.html

Сотрудники Би-би-си в Каире провели забастовку, требуя повысить зарплату

Сотрудники Би-би-си в Каире провели забастовку, требуя повысить зарплату - РИА Новости, 19.07.2023

Сотрудники Би-би-си в Каире провели забастовку, требуя повысить зарплату

Сотрудники бюро Би-би-си в египетской столице Каире провели трехдневную забастовку, требуя повышения заработной платы, сообщил РИА Новости глава профсоюза... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T23:25

2023-07-19T23:25

2023-07-19T23:25

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КАИР, 19 июл - РИА Новости. Сотрудники бюро Би-би-си в египетской столице Каире провели трехдневную забастовку, требуя повышения заработной платы, сообщил РИА Новости глава профсоюза египетских журналистов Халед аль-Бальши. Это уже вторая забастовка журналистов офиса британской телерадиокорпорации в Каире за последнее время. В середине июня они провели однодневную забастовку в знак протеста против снижения уровня заработной платы из-за падения египетского фунта. "Устроившие забастовку столкнулись с серьезной финансовой проблемой. К ним относятся иначе с финансовой точки зрения по сравнению с другими бюро корпорации в регионе", - сказал аль-Бальши, уполномоченный говорить от лица журналистов Би-би-си в Каире. По его словам, необходимо более справедливое отношение к сотрудникам офиса корпорации в Каире в финансовом вопросе, как это произошло в случае с бюро в Турции, где журналистам повысили зарплату, или в Ливане, где работникам Би-би-си платят в долларах. "Если корпорация попытается уволить работников, то она точно потеряет свое арабское присутствие и даже свои журналистские ценности, которые она создала", - заявил аль-Бальши. Глава профсоюза отметил, что между ним и руководством Би-би-си в Великобритании состоялось несколько раундов переговоров. Он ожидает, что 27 июля они приедут для переговоров, разъяснений и поиска решения этой проблемы.

https://ria.ru/20230325/ssha-1860547118.html

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в мире, каир (город), турция, ливан, би-би-си