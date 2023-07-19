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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кропивницком
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кропивницком - РИА Новости, 19.07.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кропивницком
В городе Кропивницкий прогремели взрывы, сообщается в Telegram-канале издания "Суспильне". РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T07:12
2023-07-19T07:12
2023-07-19T07:15
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы рф
кропивницкий (бывший кировоград)
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. В городе Кропивницкий прогремели взрывы, сообщается в Telegram-канале издания "Суспильне". "В Кропивницком слышны звуки взрывов", — говорится в публикации.В регионе звучит воздушная тревога.В ночь на среду украинские СМИ сообщали о взрывах в Одессе. Мэр Киева Виталий Кличко также заявил о работе систем ПВО в столице и области. Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. С тех пор воздушная тревога в ее регионах звучит каждый день, иногда — по всей стране.
кропивницкий (бывший кировоград)
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, вооруженные силы рф, кропивницкий (бывший кировоград)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы РФ, Кропивницкий (бывший Кировоград)
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кропивницком
"Суспильне": в Кропивницком прогремели взрывы, звучит воздушная тревога