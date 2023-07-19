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В Киеве и области прогремели взрывы

В Киеве и области прогремели взрывы - РИА Новости, 19.07.2023

В Киеве и области прогремели взрывы

В Киеве и области прогремели взрывы, сообщается в Telegram-канале мэра украинской столицы Виталия Кличко. РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T05:13

2023-07-19T05:13

2023-07-19T09:00

специальная военная операция на украине

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виталий кличко

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. В Киеве и области прогремели взрывы, сообщается в Telegram-канале мэра украинской столицы Виталия Кличко."В Киеве слышны звуки взрывов. Работает ПВО. А также работает сейчас в области", — написал Кличко.Информацию по области также подтвердил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко."В области... работает ПВО", — цитирует Попко Telegram-канал ведомства.Ранее в регионе объявили воздушную тревогу.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. С тех пор воздушная тревога в ее регионах звучит каждый день, иногда — по всей стране.

киев

киевская область

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2023

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в мире, киев, киевская область, виталий кличко