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Рогов сообщил о взрывах в подконтрольном Киеву городе Запорожье

Рогов сообщил о взрывах в подконтрольном Киеву городе Запорожье - РИА Новости, 19.07.2023

Рогов сообщил о взрывах в подконтрольном Киеву городе Запорожье

В находящемся под контролем Киева городе Запорожье прозвучала серия взрывов, сообщил председатель запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T02:26

2023-07-19T02:26

2023-07-19T02:26

специальная военная операция на украине

запорожье

киев

владимир рогов

безопасность

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. В находящемся под контролем Киева городе Запорожье прозвучала серия взрывов, сообщил председатель запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в телеграм-канале. "Во временно оккупированном режимом (Владимира) Зеленского городе Запорожье прозвучала серия взрывов - на данный момент не менее пяти", - написал Рогов.

запорожье

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запорожье, киев, владимир рогов, безопасность