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Рогов сообщил о взрывах в подконтрольном Киеву городе Запорожье
Рогов сообщил о взрывах в подконтрольном Киеву городе Запорожье - РИА Новости, 19.07.2023
Рогов сообщил о взрывах в подконтрольном Киеву городе Запорожье
В находящемся под контролем Киева городе Запорожье прозвучала серия взрывов, сообщил председатель запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T02:26
2023-07-19T02:26
2023-07-19T02:26
специальная военная операция на украине
запорожье
киев
владимир рогов
безопасность
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. В находящемся под контролем Киева городе Запорожье прозвучала серия взрывов, сообщил председатель запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в телеграм-канале. "Во временно оккупированном режимом (Владимира) Зеленского городе Запорожье прозвучала серия взрывов - на данный момент не менее пяти", - написал Рогов.
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запорожье, киев, владимир рогов, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожье, Киев, Владимир Рогов, Безопасность
Рогов сообщил о взрывах в подконтрольном Киеву городе Запорожье
Рогов: в подконтрольном Киеву городе Запорожье прозвучала серия взрывов, не менее пяти