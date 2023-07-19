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Украинские СМИ сообщили о повторных взрывах в Одессе

Украинские СМИ сообщили о повторных взрывах в Одессе - РИА Новости, 19.07.2023

Украинские СМИ сообщили о повторных взрывах в Одессе

В Одессе вновь прогремели взрывы, сообщается в Telegram-канале агентства УНИАН. РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T02:15

2023-07-19T02:15

2023-07-19T02:19

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. В Одессе вновь прогремели взрывы, сообщается в Telegram-канале агентства УНИАН."В Одессе звучат громкие взрывы", — говорится в публикации.Около часа назад о взрывах в городе сообщало издание "Суспильне". В области объявили воздушную тревогу.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. С тех пор воздушная тревога в ее регионах звучит каждый день, иногда — по всей стране.

одесса

одесская область

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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