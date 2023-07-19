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Украинские СМИ сообщили о повторных взрывах в Одессе
Украинские СМИ сообщили о повторных взрывах в Одессе - РИА Новости, 19.07.2023
Украинские СМИ сообщили о повторных взрывах в Одессе
В Одессе вновь прогремели взрывы, сообщается в Telegram-канале агентства УНИАН. РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T02:15
2023-07-19T02:15
2023-07-19T02:19
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. В Одессе вновь прогремели взрывы, сообщается в Telegram-канале агентства УНИАН."В Одессе звучат громкие взрывы", — говорится в публикации.Около часа назад о взрывах в городе сообщало издание "Суспильне". В области объявили воздушную тревогу.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. С тех пор воздушная тревога в ее регионах звучит каждый день, иногда — по всей стране.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, одесса, одесская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесса, Одесская область
Украинские СМИ сообщили о повторных взрывах в Одессе
УНИАН: в Одессе снова прозвучали взрывы