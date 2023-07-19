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Украинские СМИ сообщили о повторном взрыве в Одессе
Украинские СМИ сообщили о повторном взрыве в Одессе - РИА Новости, 19.07.2023
Украинские СМИ сообщили о повторном взрыве в Одессе
В Одессе произошел повторный взрыв, сообщается в Telegram-канале ТСН. РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T04:37
2023-07-19T04:37
2023-07-19T04:40
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. В Одессе произошел повторный взрыв, сообщается в Telegram-канале ТСН. Ранее говорилось о по меньшей мере двух сериях взрывов в городе. "Взрыв в Одессе", — передает телеканал.При этом отмечается, что в регионе не объявили воздушную тревогу.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. С тех пор воздушная тревога в ее регионах звучит каждый день, иногда — по всей стране.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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в мире, одесса, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесса, Украина
Украинские СМИ сообщили о повторном взрыве в Одессе
ТСН: в Одессе произошел повторный взрыв