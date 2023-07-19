Выставка, посвященная Африке, открылась на медиафасаде "России сегодня"
© РИА Новости / Виталий БелоусовВыставка, посвященная Африке, открылась на медиафасаде "России сегодня"
МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Фотовыставка "Африка: неизменное, меняющееся, новое" открылась на медиафасаде медиагруппы "Россия сегодня", одном из крупнейших в Москве. Проект организован совместно с посольствами восьми африканских стран в преддверии Экономического и гуманитарного форума в рамках Второго саммита Россия – Африка, который откроется в Санкт-Петербурге 27 июля.
На медиафасаде здания медиагруппы на Зубовском, 4 до конца июля будут демонстрироваться архивные и современные фотографии на тему природы и быта Африки, предоставленные корреспондентами Sputnik и африканскими посольствами.
На церемонии открытия выставки первый заместитель главного редактора медиагруппы Сергей Кочетков отметил: "Мы делаем многое для развития сотрудничества в сфере СМИ с нашими африканскими коллегами. То же самое происходит и в других сферах. Наши страны работают вместе по множеству направлений: торговля, энергетика, добыча полезных ископаемых, инвестиции, аграрный бизнес и многое другое. При этом мы должны признать, что уровень знаний об Африке, уровень понимания, что происходит на континенте, в России у широкой общественности всё еще находится на относительно невысоком уровне. Именно для того, чтобы привлечь внимание к тематике континента накануне большого политического события, чтобы показать людям на улицах в Москве красоту и самобытность каждой из стран-участниц, мы и запускаем эту выставку".
В открытии приняли участие представители посольств, научных кругов и журналисты из 15 стран Африки.