https://ria.ru/20230719/vystavka-1885076941.html

Выставка, посвященная Африке, открылась на медиафасаде "России сегодня"

Выставка, посвященная Африке, открылась на медиафасаде "России сегодня" - РИА Новости, 19.07.2023

Выставка, посвященная Африке, открылась на медиафасаде "России сегодня"

Фотовыставка "Африка: неизменное, меняющееся, новое" открылась на медиафасаде медиагруппы "Россия сегодня", одном из крупнейших в Москве. Проект организован... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T15:01

2023-07-19T15:01

2023-07-19T15:01

сергей кочетков

африка

москва

россия

миа "россия сегодня"

новости агентства

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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Фотовыставка "Африка: неизменное, меняющееся, новое" открылась на медиафасаде медиагруппы "Россия сегодня", одном из крупнейших в Москве. Проект организован совместно с посольствами восьми африканских стран в преддверии Экономического и гуманитарного форума в рамках Второго саммита Россия – Африка, который откроется в Санкт-Петербурге 27 июля.На медиафасаде здания медиагруппы на Зубовском, 4 до конца июля будут демонстрироваться архивные и современные фотографии на тему природы и быта Африки, предоставленные корреспондентами Sputnik и африканскими посольствами.На церемонии открытия выставки первый заместитель главного редактора медиагруппы Сергей Кочетков отметил: "Мы делаем многое для развития сотрудничества в сфере СМИ с нашими африканскими коллегами. То же самое происходит и в других сферах. Наши страны работают вместе по множеству направлений: торговля, энергетика, добыча полезных ископаемых, инвестиции, аграрный бизнес и многое другое. При этом мы должны признать, что уровень знаний об Африке, уровень понимания, что происходит на континенте, в России у широкой общественности всё еще находится на относительно невысоком уровне. Именно для того, чтобы привлечь внимание к тематике континента накануне большого политического события, чтобы показать людям на улицах в Москве красоту и самобытность каждой из стран-участниц, мы и запускаем эту выставку".В открытии приняли участие представители посольств, научных кругов и журналисты из 15 стран Африки.

https://ria.ru/20230711/vr-proekt-1883551044.html

африка

москва

россия

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

сергей кочетков, африка, москва, россия, миа "россия сегодня", новости агентства