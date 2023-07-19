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Выставка, посвященная Африке, открылась на медиафасаде "России сегодня" - РИА Новости, 19.07.2023
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15:01 19.07.2023
https://ria.ru/20230719/vystavka-1885076941.html
Выставка, посвященная Африке, открылась на медиафасаде "России сегодня"
Выставка, посвященная Африке, открылась на медиафасаде "России сегодня" - РИА Новости, 19.07.2023
Выставка, посвященная Африке, открылась на медиафасаде "России сегодня"
Фотовыставка "Африка: неизменное, меняющееся, новое" открылась на медиафасаде медиагруппы "Россия сегодня", одном из крупнейших в Москве. Проект организован... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T15:01
2023-07-19T15:01
сергей кочетков
африка
москва
россия
миа "россия сегодня"
новости агентства
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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Фотовыставка "Африка: неизменное, меняющееся, новое" открылась на медиафасаде медиагруппы "Россия сегодня", одном из крупнейших в Москве. Проект организован совместно с посольствами восьми африканских стран в преддверии Экономического и гуманитарного форума в рамках Второго саммита Россия – Африка, который откроется в Санкт-Петербурге 27 июля.На медиафасаде здания медиагруппы на Зубовском, 4 до конца июля будут демонстрироваться архивные и современные фотографии на тему природы и быта Африки, предоставленные корреспондентами Sputnik и африканскими посольствами.На церемонии открытия выставки первый заместитель главного редактора медиагруппы Сергей Кочетков отметил: "Мы делаем многое для развития сотрудничества в сфере СМИ с нашими африканскими коллегами. То же самое происходит и в других сферах. Наши страны работают вместе по множеству направлений: торговля, энергетика, добыча полезных ископаемых, инвестиции, аграрный бизнес и многое другое. При этом мы должны признать, что уровень знаний об Африке, уровень понимания, что происходит на континенте, в России у широкой общественности всё еще находится на относительно невысоком уровне. Именно для того, чтобы привлечь внимание к тематике континента накануне большого политического события, чтобы показать людям на улицах в Москве красоту и самобытность каждой из стран-участниц, мы и запускаем эту выставку".В открытии приняли участие представители посольств, научных кругов и журналисты из 15 стран Африки.
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африка
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Алёна Пава
Алёна Пава
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сергей кочетков, африка, москва, россия, миа "россия сегодня", новости агентства
Сергей Кочетков, Африка, Москва, Россия, МИА "Россия сегодня", Новости агентства

Выставка, посвященная Африке, открылась на медиафасаде "России сегодня"

© РИА Новости / Виталий БелоусовВыставка, посвященная Африке, открылась на медиафасаде "России сегодня"
Выставка, посвященная Африке, открылась на медиафасаде России сегодня - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Фотовыставка "Африка: неизменное, меняющееся, новое" открылась на медиафасаде медиагруппы "Россия сегодня", одном из крупнейших в Москве. Проект организован совместно с посольствами восьми африканских стран в преддверии Экономического и гуманитарного форума в рамках Второго саммита Россия – Африка, который откроется в Санкт-Петербурге 27 июля.
На медиафасаде здания медиагруппы на Зубовском, 4 до конца июля будут демонстрироваться архивные и современные фотографии на тему природы и быта Африки, предоставленные корреспондентами Sputnik и африканскими посольствами.
На церемонии открытия выставки первый заместитель главного редактора медиагруппы Сергей Кочетков отметил: "Мы делаем многое для развития сотрудничества в сфере СМИ с нашими африканскими коллегами. То же самое происходит и в других сферах. Наши страны работают вместе по множеству направлений: торговля, энергетика, добыча полезных ископаемых, инвестиции, аграрный бизнес и многое другое. При этом мы должны признать, что уровень знаний об Африке, уровень понимания, что происходит на континенте, в России у широкой общественности всё еще находится на относительно невысоком уровне. Именно для того, чтобы привлечь внимание к тематике континента накануне большого политического события, чтобы показать людям на улицах в Москве красоту и самобытность каждой из стран-участниц, мы и запускаем эту выставку".
В открытии приняли участие представители посольств, научных кругов и журналисты из 15 стран Африки.
Генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов во время презентации VR-проекта Игра ремесел. VR-погружение в мир народных промыслов в ММПЦ Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
РИА Новости презентовало VR-проект о народных промыслах
11 июля, 16:06
 
Сергей КочетковАфрикаМоскваРоссияМИА "Россия сегодня"Новости агентства
 
 
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