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МВД показало видео задержания подозреваемых в вымогательствах в Telegram - РИА Новости, 19.07.2023
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12:51 19.07.2023 (обновлено: 14:37 19.07.2023)
https://ria.ru/20230719/vymogatelstvo-1885035037.html
МВД показало видео задержания подозреваемых в вымогательствах в Telegram
МВД показало видео задержания подозреваемых в вымогательствах в Telegram - РИА Новости, 19.07.2023
МВД показало видео задержания подозреваемых в вымогательствах в Telegram
МВД РФ опубликовало видео задержания двух жителей Москвы, подозревающихся в вымогательстве через публикации в телеграм-каналах. РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T12:51
2023-07-19T14:37
происшествия
москва
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. МВД РФ опубликовало видео задержания двух жителей Москвы, подозревающихся в вымогательстве через публикации в телеграм-каналах. Как отмечается на сайте МВД Медиа, полицейские задержали двоих жителей Москвы, которые "подозреваются в вымогательстве, совершенном в составе группы лиц по предварительному сговору в целях получения имущества в особо крупном размере". "Предварительно установлено, что злоумышленники организовали работу сети популярных телеграм-каналов. В них под видом новостных сообщений распространялась заведомо ложная информация, порочащая честь, достоинство и деловую репутацию граждан и организаций. За ее удаление и отказ от дальнейшего распространения фигуранты требовали крупные суммы. Деньги переводились в криптовалюте на анонимные электронные кошельки", - говорится в сообщении. Как уточнил РИА Новости информированный источник, речь идет об администраторе телеграм-канала "Кремлевская прачка" Михаиле Полякове и его помощнике Александре Санине, арестованных 15 июля. Отмечается, что у подозреваемых проведены обыски, изъяты технические средства, подтверждающие их причастность к преступлениям, документы, наличные и иные предметы.
https://ria.ru/20230620/telegram-1879310768.html
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
МВД показало видео задержания подозреваемых в вымогательствах в Telegram

МВД показало видео задержания подозреваемых в вымогательствах в телеграм-каналах

© Фото : МВД РоссииЗадержание администраторов Telegram-каналов за вымогательство
Задержание администраторов Telegram-каналов за вымогательство - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© Фото : МВД России
Задержание администраторов Telegram-каналов за вымогательство
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. МВД РФ опубликовало видео задержания двух жителей Москвы, подозревающихся в вымогательстве через публикации в телеграм-каналах.
Как отмечается на сайте МВД Медиа, полицейские задержали двоих жителей Москвы, которые "подозреваются в вымогательстве, совершенном в составе группы лиц по предварительному сговору в целях получения имущества в особо крупном размере".
"Предварительно установлено, что злоумышленники организовали работу сети популярных телеграм-каналов. В них под видом новостных сообщений распространялась заведомо ложная информация, порочащая честь, достоинство и деловую репутацию граждан и организаций. За ее удаление и отказ от дальнейшего распространения фигуранты требовали крупные суммы. Деньги переводились в криптовалюте на анонимные электронные кошельки", - говорится в сообщении.
Как уточнил РИА Новости информированный источник, речь идет об администраторе телеграм-канала "Кремлевская прачка" Михаиле Полякове и его помощнике Александре Санине, арестованных 15 июля.
Отмечается, что у подозреваемых проведены обыски, изъяты технические средства, подтверждающие их причастность к преступлениям, документы, наличные и иные предметы.
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