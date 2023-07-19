https://ria.ru/20230719/vymogatelstvo-1885035037.html

МВД показало видео задержания подозреваемых в вымогательствах в Telegram

МВД показало видео задержания подозреваемых в вымогательствах в Telegram - РИА Новости, 19.07.2023

МВД показало видео задержания подозреваемых в вымогательствах в Telegram

МВД РФ опубликовало видео задержания двух жителей Москвы, подозревающихся в вымогательстве через публикации в телеграм-каналах. РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T12:51

2023-07-19T12:51

2023-07-19T14:37

происшествия

москва

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. МВД РФ опубликовало видео задержания двух жителей Москвы, подозревающихся в вымогательстве через публикации в телеграм-каналах. Как отмечается на сайте МВД Медиа, полицейские задержали двоих жителей Москвы, которые "подозреваются в вымогательстве, совершенном в составе группы лиц по предварительному сговору в целях получения имущества в особо крупном размере". "Предварительно установлено, что злоумышленники организовали работу сети популярных телеграм-каналов. В них под видом новостных сообщений распространялась заведомо ложная информация, порочащая честь, достоинство и деловую репутацию граждан и организаций. За ее удаление и отказ от дальнейшего распространения фигуранты требовали крупные суммы. Деньги переводились в криптовалюте на анонимные электронные кошельки", - говорится в сообщении. Как уточнил РИА Новости информированный источник, речь идет об администраторе телеграм-канала "Кремлевская прачка" Михаиле Полякове и его помощнике Александре Санине, арестованных 15 июля. Отмечается, что у подозреваемых проведены обыски, изъяты технические средства, подтверждающие их причастность к преступлениям, документы, наличные и иные предметы.

https://ria.ru/20230620/telegram-1879310768.html

москва

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происшествия, москва