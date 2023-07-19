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ВТБ выступает за модернизацию госпрограммы льготного автокредитования

ВТБ выступает за модернизацию госпрограммы льготного автокредитования - РИА Новости, 19.07.2023

ВТБ выступает за модернизацию госпрограммы льготного автокредитования

Программу льготного автокредитования целесообразно расширить и сделать ее более доступной для клиентов, сообщил начальник управления "Автокредитование" банка... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T13:34

2023-07-19T13:34

2023-07-19T13:34

россия

втб

банки

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Программу льготного автокредитования целесообразно расширить и сделать ее более доступной для клиентов, сообщил начальник управления "Автокредитование" банка ВТБ Алексей Бочарников в интервью РИА Новости. "На текущий момент программа распространяется только на отдельные категории клиентов, что, безусловно, отражается на ее результате в общем объеме продаж. Мы считаем, что на фоне роста цен на автомобили целесообразно расширить перечень категорий заемщиков, бюджетных марок и поднять лимит стоимости машин, входящих в ее периметр. Такой шаг сделает приобретение транспортных средств доступнее, в первую очередь – для социальных категорий", - считает Бочарников. Он пояснил, что в начале 2023 года новые машины стоимостью более двух миллионов рублей, потенциально попадающие под льготные условия, занимали в выдачах ВТБ менее 2%, а сейчас этот показатель уже превысил 10%. "Банк уже выступил в этом году на полях ПМЭФ с инициативой по модернизации госпрограммы. Мы также считаем целесообразным рассмотреть вопрос о субсидировании ставки автокредита по аналогии с господдержкой рынка ипотеки. По нашей оценке, такой подход обеспечит более прозрачную поддержку населения. Компенсация первого взноса, которую предполагают действующие условия программы, может приводить к завышению стоимости автомобилей со стороны недобросовестных дилеров, что сведет на нет ее смысл", - отметил Бочарников.

https://realty.ria.ru/20230710/kredity-1883193370.html

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Артем Смирнов

россия, втб, банки