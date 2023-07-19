https://ria.ru/20230719/vsu-1885040368.html

СМИ: украинские военные сравнили помощь Запада с велосипедом без педалей

СМИ: украинские военные сравнили помощь Запада с велосипедом без педалей - РИА Новости, 19.07.2023

СМИ: украинские военные сравнили помощь Запада с велосипедом без педалей

Украинские военные жалуются на предоставляемую Западом помощь, сравнив ее с подаренным велосипедом без педалей, пишет газета Wall Street Journal. РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T13:06

2023-07-19T13:06

2023-07-19T13:06

специальная военная операция на украине

украина

вооруженные силы украины

нато

ситуация в днр и лнр

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/02/1881719956_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9759b43603b187f31fb6b42c4f73981f.jpg

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Украинские военные жалуются на предоставляемую Западом помощь, сравнив ее с подаренным велосипедом без педалей, пишет газета Wall Street Journal. Как заявил в интервью изданию 49-летний командир воюющего под Артемовском подразделения ВСУ Юрий Ульшин с позывным "Грек", Запад допустил ошибку, передав Киеву танки и бронетранспортеры, но не предоставив украинским силам в достаточном количестве истребители или системы ПВО, чтобы защитить их от нападения. "Это как подарить велосипед без педалей. Большое спасибо за велосипед, но...", - сказал военный. Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как констатировал 11 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении, а его потери превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и шесть вертолетов. В числе уничтоженного - 17 Leopard, пять французских колесных танков АМХ и 12 американских БМП Bradley, 43 гаубицы М777 и 46 самоходок из Польши, США и Франции. Кадры с дымящимися на поле боя Leopard вызвали большой резонанс на Западе, а крупные потери подтверждаются экстренной отправкой из Штатов новых партий техники. По словам Шойгу, западные разведки отмечают высокую эффективность российской обороны и упреждающих ударов ВС РФ. В связи же с поставками ВСУ американских кассетных боеприпасов, отметил министр, ВС РФ вынуждены будут использовать такие же снаряды – только "гораздо более эффективные". На фоне отсутствия успехов контрнаступления ВСУ западные СМИ констатировали, что Киев перестал бросать в бой крупные подразделения и западную технику, а госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет не одномоментным, а идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев".

https://ria.ru/20230705/kontrnastup-1882237985.html

https://ria.ru/20230614/germaniya-1877907101.html

https://ria.ru/20230622/shansy-1879829841.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, вооруженные силы украины, нато, ситуация в днр и лнр, в мире