СМИ: украинские военные сравнили помощь Запада с велосипедом без педалей
WSJ: украинские военные жалуются на помощь Запада, сравнивая ее с велосипедом без педалей
© AP Photo / Andriy Andriyenko Украинские солдаты ремонтируют танк "Леопард-2" на позиции в Запорожской области
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские солдаты ремонтируют танк "Леопард-2" на позиции в Запорожской области. Архивное фото
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Украинские военные жалуются на предоставляемую Западом помощь, сравнив ее с подаренным велосипедом без педалей, пишет газета Wall Street Journal.
Как заявил в интервью изданию 49-летний командир воюющего под Артемовском подразделения ВСУ Юрий Ульшин с позывным "Грек", Запад допустил ошибку, передав Киеву танки и бронетранспортеры, но не предоставив украинским силам в достаточном количестве истребители или системы ПВО, чтобы защитить их от нападения. "Это как подарить велосипед без педалей. Большое спасибо за велосипед, но...", - сказал военный.
Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как констатировал 11 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении, а его потери превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и шесть вертолетов.
В числе уничтоженного - 17 Leopard, пять французских колесных танков АМХ и 12 американских БМП Bradley, 43 гаубицы М777 и 46 самоходок из Польши, США и Франции. Кадры с дымящимися на поле боя Leopard вызвали большой резонанс на Западе, а крупные потери подтверждаются экстренной отправкой из Штатов новых партий техники.
По словам Шойгу, западные разведки отмечают высокую эффективность российской обороны и упреждающих ударов ВС РФ. В связи же с поставками ВСУ американских кассетных боеприпасов, отметил министр, ВС РФ вынуждены будут использовать такие же снаряды – только "гораздо более эффективные".
На фоне отсутствия успехов контрнаступления ВСУ западные СМИ констатировали, что Киев перестал бросать в бой крупные подразделения и западную технику, а госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет не одномоментным, а идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев".