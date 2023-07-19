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СМИ: украинские военные сравнили помощь Запада с велосипедом без педалей - РИА Новости, 19.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:06 19.07.2023
https://ria.ru/20230719/vsu-1885040368.html
СМИ: украинские военные сравнили помощь Запада с велосипедом без педалей
СМИ: украинские военные сравнили помощь Запада с велосипедом без педалей - РИА Новости, 19.07.2023
СМИ: украинские военные сравнили помощь Запада с велосипедом без педалей
Украинские военные жалуются на предоставляемую Западом помощь, сравнив ее с подаренным велосипедом без педалей, пишет газета Wall Street Journal. РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T13:06
2023-07-19T13:06
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы украины
нато
ситуация в днр и лнр
в мире
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Украинские военные жалуются на предоставляемую Западом помощь, сравнив ее с подаренным велосипедом без педалей, пишет газета Wall Street Journal. Как заявил в интервью изданию 49-летний командир воюющего под Артемовском подразделения ВСУ Юрий Ульшин с позывным "Грек", Запад допустил ошибку, передав Киеву танки и бронетранспортеры, но не предоставив украинским силам в достаточном количестве истребители или системы ПВО, чтобы защитить их от нападения. "Это как подарить велосипед без педалей. Большое спасибо за велосипед, но...", - сказал военный. Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как констатировал 11 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении, а его потери превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и шесть вертолетов. В числе уничтоженного - 17 Leopard, пять французских колесных танков АМХ и 12 американских БМП Bradley, 43 гаубицы М777 и 46 самоходок из Польши, США и Франции. Кадры с дымящимися на поле боя Leopard вызвали большой резонанс на Западе, а крупные потери подтверждаются экстренной отправкой из Штатов новых партий техники. По словам Шойгу, западные разведки отмечают высокую эффективность российской обороны и упреждающих ударов ВС РФ. В связи же с поставками ВСУ американских кассетных боеприпасов, отметил министр, ВС РФ вынуждены будут использовать такие же снаряды – только "гораздо более эффективные". На фоне отсутствия успехов контрнаступления ВСУ западные СМИ констатировали, что Киев перестал бросать в бой крупные подразделения и западную технику, а госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет не одномоментным, а идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев".
https://ria.ru/20230705/kontrnastup-1882237985.html
https://ria.ru/20230614/germaniya-1877907101.html
https://ria.ru/20230622/shansy-1879829841.html
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украина, вооруженные силы украины, нато, ситуация в днр и лнр, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы Украины, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР, В мире
СМИ: украинские военные сравнили помощь Запада с велосипедом без педалей

WSJ: украинские военные жалуются на помощь Запада, сравнивая ее с велосипедом без педалей

© AP Photo / Andriy Andriyenko Украинские солдаты ремонтируют танк "Леопард-2" на позиции в Запорожской области
 Украинские солдаты ремонтируют танк Леопард-2 на позиции в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские солдаты ремонтируют танк "Леопард-2" на позиции в Запорожской области. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Украинские военные жалуются на предоставляемую Западом помощь, сравнив ее с подаренным велосипедом без педалей, пишет газета Wall Street Journal.
Как заявил в интервью изданию 49-летний командир воюющего под Артемовском подразделения ВСУ Юрий Ульшин с позывным "Грек", Запад допустил ошибку, передав Киеву танки и бронетранспортеры, но не предоставив украинским силам в достаточном количестве истребители или системы ПВО, чтобы защитить их от нападения. "Это как подарить велосипед без педалей. Большое спасибо за велосипед, но...", - сказал военный.
Атака соединений 5-й гвардейской танковой армии в районе Прохоровки, Курская битва, Великая Отечественная война 1941-1945 годов - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
Контрнаступ вермахта: история повторяется
5 июля, 08:00
Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как констатировал 11 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении, а его потери превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и шесть вертолетов.
В числе уничтоженного - 17 Leopard, пять французских колесных танков АМХ и 12 американских БМП Bradley, 43 гаубицы М777 и 46 самоходок из Польши, США и Франции. Кадры с дымящимися на поле боя Leopard вызвали большой резонанс на Западе, а крупные потери подтверждаются экстренной отправкой из Штатов новых партий техники.
Минобороны России показало кадры уничтоженных танков, 10 июня 2023 года
Эхо Сталинграда: ФРГ в шоке от потерь "Леопардов" и ищет пути отступления
14 июня, 08:00
По словам Шойгу, западные разведки отмечают высокую эффективность российской обороны и упреждающих ударов ВС РФ. В связи же с поставками ВСУ американских кассетных боеприпасов, отметил министр, ВС РФ вынуждены будут использовать такие же снаряды – только "гораздо более эффективные".
На фоне отсутствия успехов контрнаступления ВСУ западные СМИ констатировали, что Киев перестал бросать в бой крупные подразделения и западную технику, а госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет не одномоментным, а идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев".
Самоходная артиллерийская установка (САУ) Мста-С на Херсонском направлении - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
Шансов нет: Западу и Киеву не поможет уже ничего
22 июня, 16:38
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВооруженные силы УкраиныНАТОСитуация в ДНР и ЛНРВ мире
 
 
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