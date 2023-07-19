https://ria.ru/20230719/voennye-1885144052.html

Балицкий отметил мужество российских военных

Балицкий отметил мужество российских военных - РИА Новости, 19.07.2023

Балицкий отметил мужество российских военных

Российские военные мужественно защищают рубежи Запорожской области, заявил в своем телеграм-канале врио губернатора региона Евгений Балицкий. РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T18:33

2023-07-19T18:33

2023-07-19T18:33

специальная военная операция на украине

безопасность

запорожская область

евгений балицкий

россия

вооруженные силы рф

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0a/1864203370_12:0:2428:1359_1920x0_80_0_0_a98e2d23d07a54309960373b36dc1a3f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости. Российские военные мужественно защищают рубежи Запорожской области, заявил в своем телеграм-канале врио губернатора региона Евгений Балицкий. "На запорожском направлении ситуация остается стабильно напряженной… Бойцы мужественно защищают рубежи Запорожской области", - написал Балицкий.По его словам, российским военным в среду передали очередную партию специализированного оборудования для выполнения поставленных боевых задач. "Это квадрокоптеры, средства связи, антидроновые ружья, электроинструмент, столярный инструмент, генераторы, маскировочные сети, бойлеры для воды, металлоискатели, прицелы ночного виденья, дальномеры, комплект видеонаблюдения", - подчеркнул Балицкий.

https://ria.ru/20230719/nagrady-1885136566.html

запорожская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, запорожская область, евгений балицкий, россия, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр