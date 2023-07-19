https://ria.ru/20230719/voennye-1885144052.html
Балицкий отметил мужество российских военных
Балицкий отметил мужество российских военных - РИА Новости, 19.07.2023
Балицкий отметил мужество российских военных
Российские военные мужественно защищают рубежи Запорожской области, заявил в своем телеграм-канале врио губернатора региона Евгений Балицкий. РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T18:33
2023-07-19T18:33
2023-07-19T18:33
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
евгений балицкий
россия
вооруженные силы рф
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости. Российские военные мужественно защищают рубежи Запорожской области, заявил в своем телеграм-канале врио губернатора региона Евгений Балицкий. "На запорожском направлении ситуация остается стабильно напряженной… Бойцы мужественно защищают рубежи Запорожской области", - написал Балицкий.По его словам, российским военным в среду передали очередную партию специализированного оборудования для выполнения поставленных боевых задач. "Это квадрокоптеры, средства связи, антидроновые ружья, электроинструмент, столярный инструмент, генераторы, маскировочные сети, бойлеры для воды, металлоискатели, прицелы ночного виденья, дальномеры, комплект видеонаблюдения", - подчеркнул Балицкий.
https://ria.ru/20230719/nagrady-1885136566.html
запорожская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, запорожская область, евгений балицкий, россия, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Евгений Балицкий, Россия, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
Балицкий отметил мужество российских военных
Балицкий заявил, что российские военные мужественно защищают рубежи Запорожской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости.
Российские военные мужественно защищают рубежи Запорожской области, заявил в своем телеграм-канале
врио губернатора региона Евгений Балицкий.
"На запорожском направлении ситуация остается стабильно напряженной… Бойцы мужественно защищают рубежи Запорожской области", - написал Балицкий.
По его словам, российским военным в среду передали очередную партию специализированного оборудования для выполнения поставленных боевых задач. "Это квадрокоптеры, средства связи, антидроновые ружья, электроинструмент, столярный инструмент, генераторы, маскировочные сети, бойлеры для воды, металлоискатели, прицелы ночного виденья, дальномеры, комплект видеонаблюдения", - подчеркнул Балицкий.
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