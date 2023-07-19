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Власти: водосточная сеть Москвы справилась с сильнейшими ливнями - РИА Новости, 20.07.2023
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13:36 19.07.2023 (обновлено: 14:56 20.07.2023)
https://ria.ru/20230719/vodostok-1885290014.html
Власти: водосточная сеть Москвы справилась с сильнейшими ливнями
Власти: водосточная сеть Москвы справилась с сильнейшими ливнями - РИА Новости, 20.07.2023
Власти: водосточная сеть Москвы справилась с сильнейшими ливнями
Сильные дожди прекратились на большей части территории столицы, со всем объемом осадков справилась городская водосточная сеть, сообщили в телеграм-канале... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-19T13:36
2023-07-20T14:56
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
москва
мосводосток
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Сильные дожди прекратились на большей части территории столицы, со всем объемом осадков справилась городская водосточная сеть, сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы. "На большей части территории города осадки прекратились. Со всем объемом выпавших осадков справилась городская водосточная сеть. Временных скоплений воды на улично-дорожной сети сегодня не зафиксировано", - сказано в сообщении комплекса. Отмечается, что несмотря на улучшение погоды, продолжается дежурство 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП "Мосводосток", а поваленные сильным ветром деревья оперативно вывозятся городскими службами.
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городское хозяйство москвы, москва, мосводосток
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Мосводосток

Власти: водосточная сеть Москвы справилась с сильнейшими ливнями

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкСотрудник ГУП "Мосводосток" осматривает ливневую канализацию в Москве во время дождя
Сотрудник ГУП Мосводосток осматривает ливневую канализацию в Москве во время дождя - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Сильные дожди прекратились на большей части территории столицы, со всем объемом осадков справилась городская водосточная сеть, сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
"На большей части территории города осадки прекратились. Со всем объемом выпавших осадков справилась городская водосточная сеть. Временных скоплений воды на улично-дорожной сети сегодня не зафиксировано", - сказано в сообщении комплекса.
Отмечается, что несмотря на улучшение погоды, продолжается дежурство 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП "Мосводосток", а поваленные сильным ветром деревья оперативно вывозятся городскими службами.
Ливень в Москве - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыМоскваМосводосток
 
 
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