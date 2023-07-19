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Власти: водосточная сеть Москвы справилась с сильнейшими ливнями
Власти: водосточная сеть Москвы справилась с сильнейшими ливнями - РИА Новости, 20.07.2023
Власти: водосточная сеть Москвы справилась с сильнейшими ливнями
Сильные дожди прекратились на большей части территории столицы, со всем объемом осадков справилась городская водосточная сеть, сообщили в телеграм-канале... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-19T13:36
2023-07-19T13:36
2023-07-20T14:56
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
москва
мосводосток
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Сильные дожди прекратились на большей части территории столицы, со всем объемом осадков справилась городская водосточная сеть, сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы. "На большей части территории города осадки прекратились. Со всем объемом выпавших осадков справилась городская водосточная сеть. Временных скоплений воды на улично-дорожной сети сегодня не зафиксировано", - сказано в сообщении комплекса. Отмечается, что несмотря на улучшение погоды, продолжается дежурство 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП "Мосводосток", а поваленные сильным ветром деревья оперативно вывозятся городскими службами.
https://radiosputnik.ria.ru/20230719/pogoda-1884986820.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, москва, мосводосток
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Мосводосток