https://ria.ru/20230719/vodostok-1885290014.html

Власти: водосточная сеть Москвы справилась с сильнейшими ливнями

Власти: водосточная сеть Москвы справилась с сильнейшими ливнями - РИА Новости, 20.07.2023

Власти: водосточная сеть Москвы справилась с сильнейшими ливнями

Сильные дожди прекратились на большей части территории столицы, со всем объемом осадков справилась городская водосточная сеть, сообщили в телеграм-канале... РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-19T13:36

2023-07-19T13:36

2023-07-20T14:56

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

москва

мосводосток

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Сильные дожди прекратились на большей части территории столицы, со всем объемом осадков справилась городская водосточная сеть, сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы. "На большей части территории города осадки прекратились. Со всем объемом выпавших осадков справилась городская водосточная сеть. Временных скоплений воды на улично-дорожной сети сегодня не зафиксировано", - сказано в сообщении комплекса. Отмечается, что несмотря на улучшение погоды, продолжается дежурство 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП "Мосводосток", а поваленные сильным ветром деревья оперативно вывозятся городскими службами.

https://radiosputnik.ria.ru/20230719/pogoda-1884986820.html

москва

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2023

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

городское хозяйство москвы, москва, мосводосток