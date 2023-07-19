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VK Fest 2023 прошел в пяти городах и собрал рекордные 200 тысяч человек - РИА Новости, 19.07.2023
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14:37 19.07.2023
https://ria.ru/20230719/vkontakte-1885060958.html
VK Fest 2023 прошел в пяти городах и собрал рекордные 200 тысяч человек
VK Fest 2023 прошел в пяти городах и собрал рекордные 200 тысяч человек - РИА Новости, 19.07.2023
VK Fest 2023 прошел в пяти городах и собрал рекордные 200 тысяч человек
VK Fest 2023 прошел во Владивостоке, Новосибирске, Санкт-Петербурге, Сочи и Москве. На музыкальных сценах фестиваля выступили более 100 артистов, среди которых... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T14:37
2023-07-19T14:37
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. VK Fest 2023 прошел во Владивостоке, Новосибирске, Санкт-Петербурге, Сочи и Москве. На музыкальных сценах фестиваля выступили более 100 артистов, среди которых Баста, Леонид Агутин, ANNA ASTI, JONY, Хаски, Zivert, МОТ, Dabro, Лолита, HammAli &amp; Navai, MACAN, L’One, FEDUK, OG Buda, Markul. Ведущими мероприятий стали Ида Галич, Дмитрий Масленников, Анастасия Ивлеева и другие знаменитости.Общая продолжительность фестиваля составила 66 часов. Онлайн-трансляции собрали 34 миллиона просмотров. Для гостей open-air работало 400 тематических зон во всех городах.Для посетителей VK Fest были доступны десятки образовательных зон и активностей, в том числе площадки Знания.Лектория. На них выступили 100 спикеров, среди которых Сергей Лукьяненко, Дмитрий Харатьян, Анатолий Вассерман, Артемий Лебедев, Федор Конюхов и другие. Трансляции с площадок Знания.Лектория собрали 15 миллионов просмотров, а участниками лекций, дискуссий и интервью стали тысячи людей.На фестивале во всех пяти городах собрались 350 блогеров. На блогерских сценах выступили 80 знаменитостей: Дмитрий Масленников, KARA KROSS, Милана Хаметова, Yan Dilan, Алексей Столяров, Валя Карнавал и другие.В 2023 году VK Fest подготовил программу благотворительности, а гости фестиваля могли проверить своё здоровье в зонах чекапов. В итоге удалось собрать 2,5 миллиона рублей, которые будут направлены в благотворительные фонды. В зоне чекапов более 800 человек проверили своё здоровье, свыше 200 гостей стали потенциальными донорами костного мозга.Пользователи могли увидеть трансляцию VK Fest в Москве, лучшие моменты из других городов и репортаж из студии Владимира Маркони, где он общался со знаменитостями. Также VK Fest впервые провел адаптированную на жестовый язык трансляцию для слабослышащих людей, которая собрала 2 миллиона просмотров.
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353
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вконтакте, vk fest
ВКонтакте, VK Fest

VK Fest 2023 прошел в пяти городах и собрал рекордные 200 тысяч человек

© ВконтактеVK Fest 2023
VK Fest 2023
© Вконтакте
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. VK Fest 2023 прошел во Владивостоке, Новосибирске, Санкт-Петербурге, Сочи и Москве. На музыкальных сценах фестиваля выступили более 100 артистов, среди которых Баста, Леонид Агутин, ANNA ASTI, JONY, Хаски, Zivert, МОТ, Dabro, Лолита, HammAli & Navai, MACAN, L’One, FEDUK, OG Buda, Markul. Ведущими мероприятий стали Ида Галич, Дмитрий Масленников, Анастасия Ивлеева и другие знаменитости.
Общая продолжительность фестиваля составила 66 часов. Онлайн-трансляции собрали 34 миллиона просмотров. Для гостей open-air работало 400 тематических зон во всех городах.
Посетители на фестивале VK FEST 2023 в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
VK Fest собрал в Москве десятки тысяч гостей
17 июля, 18:28
Для посетителей VK Fest были доступны десятки образовательных зон и активностей, в том числе площадки Знания.Лектория. На них выступили 100 спикеров, среди которых Сергей Лукьяненко, Дмитрий Харатьян, Анатолий Вассерман, Артемий Лебедев, Федор Конюхов и другие. Трансляции с площадок Знания.Лектория собрали 15 миллионов просмотров, а участниками лекций, дискуссий и интервью стали тысячи людей.
На фестивале во всех пяти городах собрались 350 блогеров. На блогерских сценах выступили 80 знаменитостей: Дмитрий Масленников, KARA KROSS, Милана Хаметова, Yan Dilan, Алексей Столяров, Валя Карнавал и другие.
В 2023 году VK Fest подготовил программу благотворительности, а гости фестиваля могли проверить своё здоровье в зонах чекапов. В итоге удалось собрать 2,5 миллиона рублей, которые будут направлены в благотворительные фонды. В зоне чекапов более 800 человек проверили своё здоровье, свыше 200 гостей стали потенциальными донорами костного мозга.
Пользователи могли увидеть трансляцию VK Fest в Москве, лучшие моменты из других городов и репортаж из студии Владимира Маркони, где он общался со знаменитостями. Также VK Fest впервые провел адаптированную на жестовый язык трансляцию для слабослышащих людей, которая собрала 2 миллиона просмотров.
 
ВКонтактеVK Fest
 
 
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