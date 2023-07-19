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VK Fest 2023 прошел в пяти городах и собрал рекордные 200 тысяч человек

VK Fest 2023 прошел в пяти городах и собрал рекордные 200 тысяч человек - РИА Новости, 19.07.2023

VK Fest 2023 прошел в пяти городах и собрал рекордные 200 тысяч человек

VK Fest 2023 прошел во Владивостоке, Новосибирске, Санкт-Петербурге, Сочи и Москве. На музыкальных сценах фестиваля выступили более 100 артистов, среди которых... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T14:37

2023-07-19T14:37

2023-07-19T14:37

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. VK Fest 2023 прошел во Владивостоке, Новосибирске, Санкт-Петербурге, Сочи и Москве. На музыкальных сценах фестиваля выступили более 100 артистов, среди которых Баста, Леонид Агутин, ANNA ASTI, JONY, Хаски, Zivert, МОТ, Dabro, Лолита, HammAli & Navai, MACAN, L’One, FEDUK, OG Buda, Markul. Ведущими мероприятий стали Ида Галич, Дмитрий Масленников, Анастасия Ивлеева и другие знаменитости.Общая продолжительность фестиваля составила 66 часов. Онлайн-трансляции собрали 34 миллиона просмотров. Для гостей open-air работало 400 тематических зон во всех городах.Для посетителей VK Fest были доступны десятки образовательных зон и активностей, в том числе площадки Знания.Лектория. На них выступили 100 спикеров, среди которых Сергей Лукьяненко, Дмитрий Харатьян, Анатолий Вассерман, Артемий Лебедев, Федор Конюхов и другие. Трансляции с площадок Знания.Лектория собрали 15 миллионов просмотров, а участниками лекций, дискуссий и интервью стали тысячи людей.На фестивале во всех пяти городах собрались 350 блогеров. На блогерских сценах выступили 80 знаменитостей: Дмитрий Масленников, KARA KROSS, Милана Хаметова, Yan Dilan, Алексей Столяров, Валя Карнавал и другие.В 2023 году VK Fest подготовил программу благотворительности, а гости фестиваля могли проверить своё здоровье в зонах чекапов. В итоге удалось собрать 2,5 миллиона рублей, которые будут направлены в благотворительные фонды. В зоне чекапов более 800 человек проверили своё здоровье, свыше 200 гостей стали потенциальными донорами костного мозга.Пользователи могли увидеть трансляцию VK Fest в Москве, лучшие моменты из других городов и репортаж из студии Владимира Маркони, где он общался со знаменитостями. Также VK Fest впервые провел адаптированную на жестовый язык трансляцию для слабослышащих людей, которая собрала 2 миллиона просмотров.

https://ria.ru/20230717/vkontakte-1884722541.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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